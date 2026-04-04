"Lanet olası ucube" - Erling Haaland, Liverpool'u ezip geçtikleri maçın ardından hat-trick kahramanının topuna yazdığı çılgın mesajla Man City'li takım arkadaşı tarafından acımasızca alay konusu oldu

Etihad Stadyumu'nda oynanan FA Cup çeyrek final maçının bitiş düdüğünün ardından Haaland, Instagram'da maç topunu elinde tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Fena bir Cumartesi değil" yazmış; ancak manşetlere taşınan, takım arkadaşlarından birinin topun üzerine karaladığı mesaj oldu. Her zamanki imzaların arasında, bir oyuncu daha açık sözlü bir değerlendirme yapmayı tercih etti ve Haaland'ı, Ağustos 2024'ten bu yana kulüpteki ilk hat-trick'ini kutlarken "Büyük bir ucube" olarak nitelendirdi.

Bu şaka, Haaland'ın City soyunma odasındaki benzersiz konumunu vurguluyor; gol önündeki robotik verimliliği, takım arkadaşlarını şaşırtmaya devam ediyor. Neşeli şakalara rağmen, forvet son formunu değerlendirirken düşünceli bir tavır sergiledi ve 2026'daki performansının kendi yüksek beklentilerine ulaşmadığını itiraf etti.







