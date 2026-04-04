Çeviri:
"Lanet olası ucube" - Erling Haaland, Liverpool'u ezip geçtikleri maçın ardından hat-trick kahramanının topuna yazdığı çılgın mesajla Man City'li takım arkadaşı tarafından acımasızca alay konusu oldu
Haaland'ın maç sonrası 'tuhaf' sürprizi
Etihad Stadyumu'nda oynanan FA Cup çeyrek final maçının bitiş düdüğünün ardından Haaland, Instagram'da maç topunu elinde tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Fena bir Cumartesi değil" yazmış; ancak manşetlere taşınan, takım arkadaşlarından birinin topun üzerine karaladığı mesaj oldu. Her zamanki imzaların arasında, bir oyuncu daha açık sözlü bir değerlendirme yapmayı tercih etti ve Haaland'ı, Ağustos 2024'ten bu yana kulüpteki ilk hat-trick'ini kutlarken "Büyük bir ucube" olarak nitelendirdi.
Bu şaka, Haaland'ın City soyunma odasındaki benzersiz konumunu vurguluyor; gol önündeki robotik verimliliği, takım arkadaşlarını şaşırtmaya devam ediyor. Neşeli şakalara rağmen, forvet son formunu değerlendirirken düşünceli bir tavır sergiledi ve 2026'daki performansının kendi yüksek beklentilerine ulaşmadığını itiraf etti.
Haaland: "Takım yeterince iyi değil"
"Performansımız çok inişli çıkışlıydı ve bu yeterince iyi değildi," dedi Haaland, Arne Slot'un takımını ezici bir skorla mağlup ettikten sonra TNT Sports'a. Bu sezon 33 gol gibi etkileyici bir rakam yakalayan forvet, Noel öncesinde oldukça verimli bir performans sergilemiş olsa da, yılbaşından bu yana gol atmakta zorlanıyor ve bu durum, onun bu inanılmaz verimlilik seviyesini sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açıyor.
Forvet, City'nin mevcut fikstüründen duyduğu hayal kırıklığını da dile getirerek, Avrupa kupalarında yer almamalarının sezonun gidişatını değiştirdiğini belirtti. "Şu an için bizim için uzun bir hafta olacak çünkü Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyoruz, bu yeterince iyi değil, ancak Chelsea ile karşılaşmamız gerekiyor, bu da başka bir maç," diye ekledi ve dikkatini tamamen Wembley'de oynanacak yarı final maçına verdi.
Lijnders, 'çılgın' bitirişi övüyor
Cezalı Pep Guardiola'nın yokluğunda, yardımcı antrenör Pep Lijnders saha kenarında takımı yönetti ve Haaland'ın ikinci golüne hayran kaldı; bu gol, Antione Semenyo'nun ortasından gelen muazzam bir kafa vuruşuydu. Dünyanın en iyi golcülerinin çoğunu yakından izlemiş olan Lijnders, City'nin yarı finale yükselirken sergilediği olağanüstü atletizmden özellikle etkilendi.
"Çok sayıda gol atan birçok iyi forvetle çalıştım," dedi Lijnders. "İkinci gol çılgıncaydı; hücum şekli, uçması, topu köşeye gönderme şekli. Bu eski usul forvet gollerini seviyorum." #
Haaland'ın gol serisi, bir penaltı ve genç oyuncu Nico O'Reilly'nin pasının ardından üst direğin altından attığı kusursuz bir vuruşla tamamlandı.
Bir gol makinesinin oluşumu
Lijnders, Norveçli milli oyuncunun omuzlarına binen muazzam fiziksel ve zihinsel yükü vurgulayarak, forveti son dönemde yöneltilen eleştirilere karşı hemen savunmaya geçti. Son milli maç arası sırasında ekstra dinlenme fırsatı bulan ve Norveç’in iki maçından sadece birinde forma giyen Haaland, pres ve hareketlerinde belirgin bir şekilde daha keskin ve enerjik görünüyordu.
Lijnders, "Haaland'dan istediğimiz şeyler çılgınca," dedi. "Pres yap, ceza sahasında koş ve topu tut - ondan istediğimiz çok şey var ve bunu her üç günde bir yapması gerekiyor. Uzun bir sezonda her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir, ancak bu şekilde geri dönmesi karakterini ve zihniyetini gösteriyor. O, birlikte çalışmak için ideal bir makine."