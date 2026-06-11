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Lamine Yamal ve Nico Williams, Yeşil Burun Adaları ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçı öncesinde İspanya milli takımının tam antrenmanlarına geri döndü; bu gelişme büyük bir moral kaynağı oldu
İspanya'nın yıldız kanat oyuncuları sahalara geri döndü
Yamal ve Williams, Perşembe günü Tennessee eyaletinin Chattanooga kentindeki takım kampında İspanya milli takımıyla tam antrenmanlara geri döndü. Bu haber, turnuva başlamasına sadece birkaç gün kala en patlayıcı iki kanat oyuncusunun durumunu endişeyle bekleyen teknik direktör Luis de la Fuente için büyük bir rahatlama oldu.
Yamal, Williams ve Victor Munoz, sakatlıkları nedeniyle Pazartesi günü Peru ile oynanan son hazırlık maçını kaçırmıştı. Takımın geri kalanı bu maç için seyahat ederken, üçlü turnuvaya tam olarak hazırlıklı girebilmek için yoğun rehabilitasyon programlarına katılmak üzere takımın antrenman kampında kaldı.
- Getty Images Sport
Yamal, hamstring sorunlarını aşıyor
22 Nisan'dan bu yana sol hamstring sakatlığı nedeniyle resmi bir maçta forma giymeyen Barcelona'nın yıldızı Yamal hakkında özel bir endişe vardı. 18 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın hücum felsefesinin hayati bir parçası olarak görülüyor ve uzun süreli yokluğu, grup aşamalarını tamamen kaçırabileceğine dair endişeleri tetiklemişti.
Ancak, durum artık çok daha olumlu. İspanya teknik direktörü geçen hafta, Yamal'ın İspanya'nın Dünya Kupası açılış maçında "oynamaya hazır" olmasını beklediğini söyledi, ancak Barcelona'nın kanat oyuncusunun süre almasının "sadece birkaç dakika" ile sınırlı kalabileceğini de kabul etti. İspanyol taraftarlar, turnuvaya erken bir ivme kazandırmak istedikleri için, kısa süreli bir oyuna çıkması bile memnuniyetle karşılanacaktır.
Takım morali yükseliyor
Avrupa şampiyonu takım hazırlıklarını tamamlarken, yıldız ikilinin dönüşü kamp içinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Takım arkadaşları, Perşembe günkü antrenmanın başında Yamal ve Williams’ı “gauntlet” koşusuna davet ederek iyileşmelerini kutladı. Bu neşeli atmosfer, kaleci Unai Simon’un da ikiliyi takip ederek doğum gününü kutlamasıyla devam etti.
Yamal ve Williams'ın takıma geri dönmesiyle İspanya, artık H Grubu'ndaki mücadelesi için gerekli taktiksel ayrıntılara odaklanabilir. Kadrodaki gençlik ve tecrübenin harmanlanması, takımı turnuva öncesinde favorilerinden biri haline getirmiş ve hücumdaki tüm yeteneklerin hazır olması, bu iddiayı önemli ölçüde güçlendiriyor.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası eleme turlarına giden yol
İspanya, ikinci Dünya Kupası şampiyonluğu yolunda 15 Haziran'da Atlanta'da Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. İspanya'nın kazanması beklenen bu maçta, Williams ve Yamal'ın muhtemel katılımı, Yeşil Burun Adaları savunmasının kontrol altında tutmakta zorlanacağı bir öngörülemezlik unsuru katıyor.
Grup aşamasını geçmek kolay olmayacak. Yeşil Burun Adaları maçının ardından İspanya, 21 Haziran'da Atlanta'da Suudi Arabistan ile, 26 Haziran'da ise Meksika'nın Guadalajara kentinde Uruguay ile karşılaşacak. De la Fuente, Yamal ve Williams'ın açılış maçını ritimlerini bulmak için kullanmalarını umuyor.