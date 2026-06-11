Yamal ve Williams, Perşembe günü Tennessee eyaletinin Chattanooga kentindeki takım kampında İspanya milli takımıyla tam antrenmanlara geri döndü. Bu haber, turnuva başlamasına sadece birkaç gün kala en patlayıcı iki kanat oyuncusunun durumunu endişeyle bekleyen teknik direktör Luis de la Fuente için büyük bir rahatlama oldu.

Yamal, Williams ve Victor Munoz, sakatlıkları nedeniyle Pazartesi günü Peru ile oynanan son hazırlık maçını kaçırmıştı. Takımın geri kalanı bu maç için seyahat ederken, üçlü turnuvaya tam olarak hazırlıklı girebilmek için yoğun rehabilitasyon programlarına katılmak üzere takımın antrenman kampında kaldı.