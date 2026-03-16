Lamine Yamal ve Mohamed Salah karşı karşıya gelecek! Arjantin ile oynanacak Finalissima maçı iptal edilmesinin ardından İspanya ve Mısır dostluk maçı yapacak
Mısır, Mart ayında yapılacak dostluk maçını kabul etti
İspanyol Marca gazetesine göre, Mısır, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu’ndan (RFEF) 31 Mart’ta bir dostluk maçı oynama davetini resmen kabul etti. Firavunlar’ın teknik direktörü Hossam Hassan, İspanya’da Luis de la Fuente’nin yönetimindeki Avrupa şampiyonlarıyla karşılaşma önerisini onayladı. Bu anlaşma, her iki ülke için de Katar’ın Doha kentinde düzenlenecek olan dostluk turnuvasının iptal edilmesinin ardından uluslararası maç takvimini kurtarıyor. Mısır Futbol Federasyonu, La Roja ile karşılaşmak için seyahat hazırlıklarını tamamladıklarını doğruladı. Liverpool'un forveti Mohamed Salah'ın bu maçın yıldızı olması bekleniyor. Maçın oynanacağı yerin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Villarreal'in Sırbistan'da oynayacağı maç kesinleşti
Kuzey Afrika ekibiyle anlaşmayı kesinleştirmeden önce, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) 27 Mart’ta Sırbistan ile oynanacak hayati öneme sahip maçı garantilemek için çoktan harekete geçmişti. Bu maç, Villarreal’in Estadio de la Cerámica stadyumunda oynanacak ve yerel taraftarlara milli takımı izleme fırsatı sunacak. Katar’daki turnuvanın ani iptali nedeniyle maç programı kalmayan Sırbistan, İspanya ile tam olarak aynı durumda kalmıştı. İspanya'nın davetini kabul ederek, Balkan ülkesi ara dönemini kurtardı ve şimdi rekabet döngüsü öncesinde İspanya ve Suudi Arabistan ile iki hazırlık maçı oynayacak.
UEFA, Finalissima'nın iptal edildiğini doğruladı
Pazar günü UEFA, 27 Mart'ta Katar'da oynanması planlanan İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 Finalissima maçının iptal edildiğini duyurdu. Federasyon, bölgedeki mevcut siyasi durumun etkinliğin düzenlenmesini imkansız hale getirdiğini belirtti. Taraftarlar, Lamine Yamal'ın idolü Lionel Messi ile karşı karşıya gelmesini izleyemedi. UEFA'nın Santiago Bernabeu'da oynanması, iki maçlı bir seri veya tarafsız bir Avrupa sahası dahil olmak üzere birçok alternatifi değerlendirmesine rağmen, Arjantin tüm seçenekleri reddetti. Bir önceki turnuvayı İtalya'yı 3-0 yenerek kazanan Güney Amerikalılar, sadece 31 Mart'ta oynanmasını önerdi, ancak bu İspanya için uygulanabilir değildi.
Dikkatler Dünya Kupası gruplarına yöneliyor
Mart ayındaki hazırlık maçları tamamen sonuçlandıktan sonra, her iki ülke de yaklaşan bu karşılaşmaları Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık olarak değerlendirecek. De la Fuente'nin kadrosu, çok çeşitli rakiplerle karşılaşacakları H Grubu'na çekildi. La Roja, turnuvaya Yeşil Burun Adaları ile başlayacak, ardından Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşılaşacak. Mısır ise ilgi çekici G Grubu'nda yer alıyor. Salah ve takım arkadaşları, turnuvaya Avrupa'nın güçlü takımlarından Belçika ile başlayacak ve ardından Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Bu maçların arasında İran ile karşılaşmaları gerekiyordu, ancak İran'ın turnuvadan çekilmesi durumu karmaşıklaştırdı.
