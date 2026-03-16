Lamine Yamal ve Mohamed Salah karşı karşıya gelecek! Arjantin ile oynanacak Finalissima maçı iptal edilmesinin ardından İspanya ve Mısır dostluk maçı yapacak

Mart ayındaki hazırlık maçları tamamen sonuçlandıktan sonra, her iki ülke de yaklaşan bu karşılaşmaları Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık olarak değerlendirecek. De la Fuente'nin kadrosu, çok çeşitli rakiplerle karşılaşacakları H Grubu'na çekildi. La Roja, turnuvaya Yeşil Burun Adaları ile başlayacak, ardından Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşılaşacak. Mısır ise ilgi çekici G Grubu'nda yer alıyor. Salah ve takım arkadaşları, turnuvaya Avrupa'nın güçlü takımlarından Belçika ile başlayacak ve ardından Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Bu maçların arasında İran ile karşılaşmaları gerekiyordu, ancak İran'ın turnuvadan çekilmesi durumu karmaşıklaştırdı.