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Lamine Yamal ve Anthony Gordon, Barcelona yıldızlarının milli ara dönemine damga vurmasıyla Hansi Flick için tükenmişlik endişelerini artırdı
Barcelona başarı ile oyuncu yorgunluğunu dengeliyor
Olağanüstü derecede uzun süren üç haftalık milli ara, Mundo Deportivo'nun haberine göre, sonunda sona yaklaşırken Barcelona'da karmaşık duygular yaratıyor. Flick'in milli takımlardaki yıldızları son derece yüksek bir seviyede performans gösterdi, ancak üzerlerindeki ağır iş yükü ciddi bir endişe kaynağı haline geliyor.
On oyuncunun kulübe dönebilmesi için salı günü hâlâ tamamlaması gereken maçlar var. Artan bu dakika yükü, Flick'in önümüzdeki haftalarda yönetmesi gereken kritik bir değişken olacak. Yamal ve Gordon bu dönemin öne çıkan isimleri oldu. Ancak sahadaki sürekli varlıkları, milli takım başarısı ile kulüp düzeyindeki fiziksel uygunluk arasındaki hassas dengeyi gözler önüne seriyor.
- Getty Images Sport
Yamal ve Gordon milli görevde parladı
Yamal, İspanya için vazgeçilmez bir isim oldu; ilk üç maçta ilk 11'de başladı ve 203 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu etkileyici bir form grafiği sergilerken ülkesi adına dört gol ve bir asistlik katkı verdi.
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, "Bu aradaki dört maçta hiç kimse 270 dakikayı aşmayacak" diyerek onun iş yükünü yönetmeye çalıştı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca genç oyuncunun hırsını da övdü ve onun hedefini, sürekli rekabet etmek ve en iyisi olmak isteyen "dehanın kaygısı" olarak tanımladı.
Bu arada Gordon da Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere'de kesilmesi imkânsız bir isim oldu. Kanat oyuncusu, ilk 11'de başladığı üç maçta toplam 218 dakika oynadı ve sezonun müthiş başlangıcını sürdürerek her maçta gol attı.
Oynanan dakikalarda Cancelo başı çekiyor
Joao Cancelo, en ağır iş yüküyle Barcelona'ya dönüyor. Portekizli savunmacı dört maça ilk 11'de başladı, toplam 305 dakika süre aldı ve hem Danimarka'ya hem de Norveç'e karşı gol attı.
Diğer milli oyuncuların süreleri ise daha dikkatli yönetildi. Pedri 120 dakika oynarken, Fermin Lopez ve Dani Olmo sırasıyla 80 ve 149 dakika forma giydi. Savunmada Pau Cubarsi iki maçı da tamamlarken, Jules Kounde Fransa adına yalnızca 90 dakika oynadı.
Ayrıca ele alınması gereken küçük fiziksel endişeler de vardı. Eric Garcia, rahatsızlık nedeniyle İspanya kampından erken ayrıldı ve Raphinha kas problemi nedeniyle Brezilya görevinin ardından erken döndü, ancak testler ciddi bir sakatlığı dışladı.
- Getty Images
Flick, zorlu iç saha fikstürüne hazırlanıyor
Flick şimdi kadrosunu bir araya getirmeli ve zorlu fikstür maratonu öncesinde oyuncularının fiziksel durumunu değerlendirmeli. İspanya'nın Hırvatistan deplasmanı ve İngiltere'nin Çekya ile iç sahada oynayacağı maç da dahil olmak üzere bazı oyuncuların önünde hâlâ oynanacak karşılaşmalar var. Geri dönen yıldızların Barcelona düzenine yeniden adapte olmak için neredeyse hiç zamanı olmayacak. Kulüp, aranın ardından ilk sınavında cumartesi günü Getafe'yi ağırlayacak.
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