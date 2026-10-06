Yamal, İspanya için vazgeçilmez bir isim oldu; ilk üç maçta ilk 11'de başladı ve 203 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu etkileyici bir form grafiği sergilerken ülkesi adına dört gol ve bir asistlik katkı verdi.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, "Bu aradaki dört maçta hiç kimse 270 dakikayı aşmayacak" diyerek onun iş yükünü yönetmeye çalıştı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca genç oyuncunun hırsını da övdü ve onun hedefini, sürekli rekabet etmek ve en iyisi olmak isteyen "dehanın kaygısı" olarak tanımladı.

Bu arada Gordon da Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere'de kesilmesi imkânsız bir isim oldu. Kanat oyuncusu, ilk 11'de başladığı üç maçta toplam 218 dakika oynadı ve sezonun müthiş başlangıcını sürdürerek her maçta gol attı.