Goal.com
Canlı
NXGN World Cup GFXGOAL
Rian Rosendaal

Çeviri:

Lamine Yamal ve 2026 Dünya Kupası'nı alt üst edecek 9 genç yıldız

L. Yamal
P. Cubarsi
Estevao
L. Karl
İspanya
Brezilya
Portekiz
Almanya
Meksika
Belçika
K. Paez
I. Mbaye
G. Mora
L. Vuskovic
R. Mora
N. De Cat
Senegal
Ekvator
Hırvatistan
FEATURES

Dünya Kupası artık gerçekten yaklaşıyor. Bu nedenle Voetbalzone, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da parlayabilecek yetenekli oyuncuların isimlerini sizlere sunuyor.

Pelé ve Kylian Mbappé, Dünya Kupası finalinde gol atan tek genç oyuncular. Ancak Michael Owen'dan Lionel Messi'ye kadar pek çok oyuncu, henüz yirmi yaşını doldurmadan dünya sahnesinde parladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da kimler onların izinden gidebilir? Voetbalzone, bu yaz gerçekten adını duyurma şansı yakalayabilecek NXGN 2026 listesinden 10 oyuncuyu seçti.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    Lamine Yamal (İspanya)

    Lamine Yamal, bu yazki Dünya Kupası'nın en dikkat çeken genç oyuncusu olmakla kalmıyor. FC Barcelona ve İspanya'nın bu kadar yetenekli kanat oyuncusu, büyük olasılıkla Kuzey Amerika'da da en dikkat çeken oyuncu olacak. 16 yaşında Gürcistan'a karşı muhteşem bir golle milli takımdaki ilk maçına çıkan Yamal, o günden beri teknik direktör Luis de la Fuente'nin kadrosunda vazgeçilmez bir isim haline geldi.

    Yamal, büyük turnuvalarda oynamaktan hiç çekinmediğini çoktan kanıtladı; zira La Roja'nın Almanya'da zafer kazandığı EURO 2024'te muhteşem bir performans sergilemişti. Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya attığı açılış golü gerçek bir şaheserdi ve o zamandan beri kulübünde gösterdiği form, 19 yaşına basmasından sadece altı gün sonra, 13 Temmuz'da Dünya Kupası'nı kazanmayı umduğu için, daha fazlasının da gelebileceğini düşündürüyor.

  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsí (İspanya)

    Ancak Yamal, İspanya kadrosundaki tek genç oyuncu olmayabilir. Pau Cubarsí, 2025 yılının sonlarında İspanya'nın altı Dünya Kupası eleme maçından dördünde ilk on birde yer aldı ve 2024'teki başarılı Avrupa Şampiyonası'nda biraz şaşırtıcı bir şekilde İspanya kadrosuna alınmamış olsa da, De la Fuente'nin planlarında vazgeçilmez bir isim haline gelmeye benziyor.

    19 yaşındaki oyuncu, iki yılı aşkın süredir Hansi Flick'in Barcelona'sının temel direklerinden biri. Cubarsí'nin topla oynarken sergilediği sakinlik ve pas yeteneği, üst düzey savunma içgüdüleriyle birleşiyor. Şimdi, Real Madrid'den Dean Huijsen ile birlikte savunmanın ortasında çok yetenekli bir ikili oluşturma şansı var.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estêvão (Brezilya)

    Yamal dışında, Estêvão Dünya Kupası sırasında çoğu kişinin heyecanla beklediği genç bir ilk kez sahneye çıkan oyuncu. Chelsea'nin kanat oyuncusu, Avrupa futbolundaki ilk sezonunda bir dizi muhteşem an yaşattı ve bu sayede 2025'in sonlarına doğru Brezilya milli takımında ilk on birde yerini almayı başardı.

    Estêvão, Eylül ve Kasım ayları arasında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımında ilk 11'de oynadığı dört maçta beş gol attı ve bu sayede Seleção'nun forvet pozisyonları için yaşanan yoğun rekabetin ortasında güçlü bir konuma geldi. Son haftalarda yaşadığı ufak sakatlık sorunları nedeniyle Mart ayındaki hazırlık maçları kadrosuna alınmadı. Ancak 18 yaşındaki oyuncu, beş kez dünya şampiyonu olan takımda gerçek bir etki yaratmak için bu yaz tamamen formuna kavuşmuş olacak.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Páez (Ekvador)

    Güney Amerika'nın başka bir köşesinde ise Ekvadorlu orta saha oyuncusu Kendry Páez, bu yaz sahne alacak uluslararası maç tecrübesi en fazla olan genç oyunculardan biri. Şu anda River Plate'de kiralık olarak forma giyen genç Chelsea oyuncusu, 2023 yılında 16 yaşında milli takımdaki ilk maçına çıktığından beri potansiyel bir Dünya Kupası yıldızı olarak gösteriliyor.

    Páez, birkaç hafta sonra CONMEBOL Dünya Kupası elemelerinde gol atan en genç oyuncu oldu, ancak 2024 Copa América'dan bu yana uluslararası düzeyde çoğunlukla yedek olarak kullanıldı. Bu, 18 yaşındaki oyuncunun Kuzey Amerika'da büyük bir etki bırakamayacağı anlamına gelmez. Páez, turnuvanın sürpriz takımlarından birinde dikkat çekecek kadar yetenekli bir oyuncu.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    İbrahim Mbaye (Senegal)

    Belki de hiç olmadığı kadar çok sayıda oyuncu, milli takım bağlılıkları konusunda bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Bu durumda, Dünya Kupası’na katılma potansiyeli olan birçok oyuncu, gençlik yıllarında oynamayı hiç düşünmedikleri ülkeler adına forma giymenin eşiğinde bulunuyor. Örneğin Ibrahim Mbaye, gençlik yıllarında U20’ye kadar her seviyede Fransa için oynamıştı, ancak Kasım ayında Senegal’den gelen daveti kabul etmeye karar verdi.

    18 yaşındaki kanat oyuncusu, Les Lions de Teranga formasıyla ikinci maçında gol atarak Batı Afrika ülkesinin tarihindeki en genç golcüsü oldu. Ardından Afrika Kupası finaline giden yolda önemli bir rol oynadı; bu turnuvada bir gol attı ve iki asist yaptı. Paris Saint-Germain'in forveti, 2026'daki ikinci büyük turnuvasında da iz bırakabileceğinden emin.

  • Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

    Gilberto Mora (Meksika)

    Dünya Kupası'nın ortak ev sahibi olarak Meksika, 2022'de grup aşamasını geçemeden çok önce bile bir süredir büyük baskı altındaydı. El Tri şimdi yeni kahramanlar arıyor ve tüm beklentiler Gilberto Mora'nın omuzlarında.

    "Meksikalı Pedri" lakaplı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025 Gold Cup'ın eleme turlarında sahaya sürüldü ve teknik direktör Javier Aguirre'nin takımının kupayı kazanmasında kilit rol oynadı. Böylece Mora, büyük bir uluslararası turnuvayı kazanan en genç oyuncu oldu ve Yamal'ın on iki ay önce kırdığı rekoru kırdı. Club Tijuana'nın yıldızı, bir sakatlık nedeniyle Ocak ayından beri sahalardan uzak, ancak Mora'nın 11 Haziran'da Meksika'nın Dünya Kupası'na başlamasından önce tekrar forma gireceğine dair güven artıyor.

  • Luka Vuskovic Croatia 2025Getty Images

    Luka Vuskovic (Hırvatistan)

    Bu yaz, 40 yaşındaki Luka Modrić'in parlak kariyerinin beşinci Dünya Kupası'nda takımın lideri olarak sahneye çıkmasıyla Hırvatistan'ın tecrübeli oyuncuları yine büyük ilgi görecek. Ancak bu tanınmış isimlerin arkasında yeni bir yetenek nesli yükseliyor ve Luka Vuskovic şüphesiz en umut vaat eden oyunculardan biri. Tüm bunlar, kendisinin Avrupa'nın en umut vaat eden genç stoperlerinden biri olarak öne çıktığı bir sezonun ardından geliyor.

    Tottenham Hotspur tarafından kiralanan oyuncu, Hamburger SV'de geçirdiği süre boyunca parladı ve bu da Barcelona'nın ilgisini çekti; aynı zamanda Dünya Kupası elemelerinde ilk iki milli maçına çıktı. Henüz 19 yaşındaki Vuskovic, sadece üst düzey bir savunma oyuncusu değil, aynı zamanda duran toplarda da gerçek bir tehdit oluşturuyor. Josko Gvardiol'un Dünya Kupası'na yetişmek için zamana karşı yarışta olması nedeniyle, bu yaz milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic'in kadrosunda ilk 11'de yer alabilir.

  • Lennart Karl Germany 2025Getty Images

    Lennart Karl (Almanya)

    Yukarıda bahsedilen tüm oyuncular 2026 yılının başında zaten uluslararası deneyime sahip olsalar da, birkaç genç oyuncu ancak şimdi gerçek anlamda patlama yapmak üzere. Bu "sürprizler" arasında en dikkat çekici olanı, Bayern Münih'te muhteşem bir çıkış sezonu geçiren Lennart Karl; tüm turnuvalarda sekiz gol ve altı asist kaydetti. Bununla birlikte, Ballon d'Or adayları Michael Olise ve Luis Díaz ile forma giyme süresi için rekabet etmek zorunda kaldı.

    18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Almanya U21 milli takımında ilk kez Kasım ayında forma giydi. Ancak Karl, Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana ekstra yaratıcılık arayışında olan Alman milli takımında fark yaratacak potansiyele sahip.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portekiz)

    Rodrigo Mora, 2025'te UEFA Uluslar Ligi finalini kazanan Portekiz milli takımının bir parçası olduğu için şimdiden bir uluslararası madalyaya sahip. Ancak FC Porto'nun oyun kurucusu sahaya çıkamadı ve yılın geri kalanında milli takım teknik direktörü Roberto Martínez tarafından kadroya alınmadı.

    Ağustos ayında Suudi Arabistan'a yapacağı kazançlı transferi reddedmesinin ardından Mora, Portekiz'deki çıkış sezonunda gösterdiği muhteşem formunu henüz tam olarak yakalayamadı. Ancak 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri olmaya devam ediyor ve Meksika ve ABD ile oynanacak dostluk maçları için Portekiz milli takım kadrosuna seçildi. Dolayısıyla Mora için Dünya Kupası hala gündemde.

  • Nathan De Cat Belgium 2025Getty Images

    Nathan De Cat (Belçika)

    Geçtiğimiz Kasım ayında Nathan De Cat, Katar'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda forma giymişti. Ancak orta saha oyuncusu, Belçika milli takımına ilk kez çağrılmasının ardından, bu yaz A milli takımda yer alma konusunda ciddi bir şans yakaladı.

    Doğal olarak defansif orta saha oyuncusu olan Anderlecht yıldızı, son haftalarda 10 numara olarak sahaya çıkmasının ardından oyununu bir üst seviyeye taşıdı. Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi kulüpler, yaz aylarında teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Elbette, teknik direktör Rudi Garcia'nın Dünya Kupası kadrosunda yer bulması halinde değeri daha da artacaktır.