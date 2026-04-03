Lamine Yamal ve 2026 Dünya Kupası'nı alt üst edecek 9 genç yıldız

Lamine Yamal, bu yazki Dünya Kupası'nın en dikkat çeken genç oyuncusu olmakla kalmıyor. FC Barcelona ve İspanya'nın bu kadar yetenekli kanat oyuncusu, büyük olasılıkla Kuzey Amerika'da da en dikkat çeken oyuncu olacak. 16 yaşında Gürcistan'a karşı muhteşem bir golle milli takımdaki ilk maçına çıkan Yamal, o günden beri teknik direktör Luis de la Fuente'nin kadrosunda vazgeçilmez bir isim haline geldi.
Yamal, büyük turnuvalarda oynamaktan hiç çekinmediğini çoktan kanıtladı; zira La Roja'nın Almanya'da zafer kazandığı EURO 2024'te muhteşem bir performans sergilemişti. Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya attığı açılış golü gerçek bir şaheserdi ve o zamandan beri kulübünde gösterdiği form, 19 yaşına basmasından sadece altı gün sonra, 13 Temmuz'da Dünya Kupası'nı kazanmayı umduğu için, daha fazlasının da gelebileceğini düşündürüyor.