AFP
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Lamine Yamal tarihe geçti! Barcelona, Hansi Flick yönetimindeki yeni beş kişilik kaptanlık hiyerarşisini genç sansasyonun da dahil edilmesiyle doğruladı
Flick kartları yeniden dağıtıyor
Mundo Deportivo'ya göre Barcelona, 2026-27 sezonu için kaptanlık yapısını netleştirdi. Raphinha ve Pedri, teknik direktör Hansi Flick'in doğrudan tercihiyle sırasıyla birinci ve ikinci kaptan olarak görev yapacak.
Kalan üç yer ise soyunma odasında yapılan oylamayla belirlendi. Eric Garcia, Frenkie de Jong ve 19 yaşındaki Yamal, beş kişilik liderlik grubunu tamamlamak üzere takım arkadaşları tarafından seçildi. Bu yeniden yapılanma, kulüpte belirgin bir liderlik boşluğu bırakan Marc-Andre ter Stegen ve Ronald Araujo'nun son kiralık ayrılıkları nedeniyle gerekli hale geldi.
- Getty Images Sport
Takım oylaması liderlik grubunu netleştirdi
Seçim süreci, teknik direktör tercihleri ile kadro içi demokrasinin bir karışımını öne çıkarıyor. Habere göre Flick, kadro hâlâ şekillenirken Joan Gamper Trophy öncesinde tercih ettiği geçici liderleri zaten belirlemişti. Flick, hiyerarşinin en üstünde Raphinha ile Pedri’yi tutmayı tercih etti ve son üç pozisyonun belirlenmesini soyunma odasına bıraktı.
Garcia’nın dahil edilmesi, profesyonel disiplini ve bağlılığı sayesinde perde arkasında gördüğü büyük saygıyı yansıtıyor. Bu arada De Jong da mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor; Ter Stegen’in ayrılığının ardından Hollandalı oyuncu, yaş ve A takım tecrübesi açısından artık en kıdemli isim konumunda.
Genç otoritenin dönemi
Yamal'ın henüz 19 yaşındayken kaptanlık grubuna yükseltilmesi, niyetin ne kadar büyük olduğunu gösteren anıtsal bir mesaj. Artık ikonik 10 numaralı formayı giyen genç oyuncunun bu yükselişi, geleneksel kıdem anlayışından değil, tamamen sahadaki muazzam sportif etkisinden kaynaklanıyor. Sahadaki otoritesi şimdiden tartışmasız ve Barcelona da onun statüsünü aktif şekilde kabul ediyor.
Katalan devi, kol bandını takan genç liderlere yabancı değil. İki yıl önce Gavi, Sevilla'ya karşı geri dönüş maçında 20 yıl 76 günlükken Pedri'den kol bandını alarak kulüp tarihinde resmi bir maçta kaptanlık yapan en genç ikinci oyuncu olmuştu.
Bir maç sırasında kol bandını takan en genç oyuncu rekoru ise 2010'daki bir Copa del Rey maçında takımı 20 yıl 56 günlükken sahaya çıkaran Bojan Krkic'te bulunuyor. Ancak Yamal'ın henüz 19 yaşındayken resmi beş kişilik hiyerarşiye dahil edilmesi, Flick'in sportif projesinin atan kalbi olarak sahip olduğu eşsiz konumu perçinliyor.
- AFP
Yamal sakatlık endişeleri arasında Valencia deplasmanı yaklaşıyor
Liderlik yapısını netleştiren Barcelona, şimdi hızla pazar günkü zorlu La Liga deplasmanında Valencia'ya çevrilmek zorunda. Ancak Flick'in hazırlıkları, Yamal'ın cumartesi günkü son antrenmanı beklenmedik şekilde kaçırmasının ardından büyük ölçüde sekteye uğradı; bu da genç oyuncuyu Mestalla'daki mücadele öncesinde ciddi bir şüphe haline getirdi. Katalan devi, yurt içindeki kusursuz sicilini korumayı hedefleyecek, ancak artık bunu en dinamik hücum tehdidi olmadan nasıl başaracağını bulmak zorunda.
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