Mundo Deportivo'ya göre Barcelona, 2026-27 sezonu için kaptanlık yapısını netleştirdi. Raphinha ve Pedri, teknik direktör Hansi Flick'in doğrudan tercihiyle sırasıyla birinci ve ikinci kaptan olarak görev yapacak.

Kalan üç yer ise soyunma odasında yapılan oylamayla belirlendi. Eric Garcia, Frenkie de Jong ve 19 yaşındaki Yamal, beş kişilik liderlik grubunu tamamlamak üzere takım arkadaşları tarafından seçildi. Bu yeniden yapılanma, kulüpte belirgin bir liderlik boşluğu bırakan Marc-Andre ter Stegen ve Ronald Araujo'nun son kiralık ayrılıkları nedeniyle gerekli hale geldi.



