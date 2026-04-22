40. dakikada Yamal, kendi kazandığı penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek Barça'yı öne geçirdi. Ancak 18 yaşındaki oyuncu, golün ardından sevinmek yerine yedek kulübesine doğru işaret ederek sakatlandığını gösterdi. Ardından yere yığıldı ve çimlerin üzerine uzandı; kısmen şaşkınlık içindeki takım arkadaşları ise etrafında toplandı.
Çeviri:
Lamine Yamal penaltı golünün ardından aniden yere yığıldı! FC Barcelona süperstarı için endişeleniyor
Barcelona'nın sağlık ekibi sahaya çıkarak yıldız forveti kısa süreli bir müdahaleyle tedavi etti. Kısa bir süre sonra Yamal, hafifçe topallayarak ve gözle görülür bir hayal kırıklığıyla sahayı terk etti ve hemen soyunma odasına gitti. Onun yerine Roony Bardghji oyuna girdi. Tam olarak neresinden sakatlandığı ve bunun ciddi bir yaralanma olup olmadığı ilk başta belirsiz kaldı.
Yamal, penaltıya neden olan pozisyonda sakatlanmış olabilir. İspanyol milli oyuncu, rakip ceza sahasında Celta savunmacısı Yoel Lago ile çarpışmış ve bunun üzerine hakem Jose Luis Munuera Montero penaltı noktasını göstermişti.
Yamal sahayı terk ettikten hemen sonra maç yaklaşık 20 dakika süreyle durduruldu. Bunun nedeni, görünüşe göre tribünde meydana gelen tıbbi bir acil durumdu.
- AFP
İspanya milli takım teknik direktörü de endişelenmeli mi?
Barça için Yamal'ın sezonun son maçında forma giyememesi elbette çok acı verici olur. Lig liderinin takipçisi Real Madrid'e karşı avantajı rahat olsa da, Katalanların LaLiga'da şampiyonluğunu başarıyla savunabilmesi için hâlâ birkaç maç daha oynaması gerekiyor. Mayıs ayında, Real Madrid ile oynanacak El Clásico maçında en büyük rakibiyle doğrudan karşı karşıya gelecek.
İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de Çarşamba akşamı Yamal'ın başına gelen tuhaf olayları endişeyle izlemiş olmalı. Sonuçta 2026 Dünya Kupası yaklaşık bir buçuk ay sonra başlıyor ve Yamal, Avrupa şampiyonu İspanya'nın en önemli oyuncularından biri.
Barça yıldızı, İspanya için en iyi ihtimalle Dünya Kupası şampiyonluğuyla sonuçlanması beklenen ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada kilit bir rol üstlenecek. Grup aşamasının ilk maçı 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları ile oynanacak, diğer grup rakipleri ise Suudi Arabistan ve Uruguay.
Yamal için Vigo'ya attığı gol, bu sezon tüm turnuvalarda attığı 24. gol oldu. Buna 18 asist de ekleniyor.
Lamine Yamal: Bu sezonki istatistikleri
Oyunlar
45
Gol
24
Asist
18