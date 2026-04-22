Lamine Yamal penaltı golünün ardından aniden yere yığıldı! FC Barcelona süperstarı için endişeleniyor

Barcelona'nın sağlık ekibi sahaya çıkarak yıldız forveti kısa süreli bir müdahaleyle tedavi etti. Kısa bir süre sonra Yamal, hafifçe topallayarak ve gözle görülür bir hayal kırıklığıyla sahayı terk etti ve hemen soyunma odasına gitti. Onun yerine Roony Bardghji oyuna girdi. Tam olarak neresinden sakatlandığı ve bunun ciddi bir yaralanma olup olmadığı ilk başta belirsiz kaldı.

Yamal, penaltıya neden olan pozisyonda sakatlanmış olabilir. İspanyol milli oyuncu, rakip ceza sahasında Celta savunmacısı Yoel Lago ile çarpışmış ve bunun üzerine hakem Jose Luis Munuera Montero penaltı noktasını göstermişti.

Yamal sahayı terk ettikten hemen sonra maç yaklaşık 20 dakika süreyle durduruldu. Bunun nedeni, görünüşe göre tribünde meydana gelen tıbbi bir acil durumdu.