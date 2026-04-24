AFP
Çeviri:
Lamine Yamal, özel uçakla yaptığı McDonald's "övünmesi"nin ardından Barcelona'da sezonunu sonlandıran sakatlığın sorumlusu olduğu söylendi
Hamstring sakatlığı genç yıldızı vurdu
Yamal’ın sezonu, Camp Nou’da Barcelona’nın Celta Vigo’yu 1-0 mağlup ettiği maçta tehlikeye girdi. 40. dakikada penaltıyı gole çevirerek galibiyeti garantileyen genç oyuncu, hemen sol diz arkasını tuttu ve sağlık ekibinden yardım istedi. Bu sezon La Liga'da 16 gol ve 11 asist kaydeden 18 yaşındaki oyuncu, sahadan topallayarak çıkmak zorunda kaldı ve yerine Roony Bardghji girdi.
Sakatlığın ardından sert eleştiriler geldi
Futbol dünyası endişeyle tepki gösterirken, DSports'tan Juan Furlanich oyuncunun profesyonelliğine yönelik şaşırtıcı bir eleştiriye imza attı. Sunucu, bu sakatlığı Yamal'ın kısa süre önce özel bir uçakta McDonald's yerken paylaştığı fotoğrafla ilişkilendirdi.
Oyuncunun yaşam tarzı seçimlerini ve iyileşme alışkanlıklarını sorgulayan Furlanich, Futbol Total'e şunları söyledi: "Lamine Yamal'ın bugün penaltı atarken sakatlanması inanılmaz. İroni veya mizahı bir kenara bırakalım, bu tamamen gerçek: penaltı atarken sakatlandı.
"48 saat önce, maçtan 48 saat önce sabahın erken saatlerinde özel bir uçakla gelirken şakayla karışık fast food yiyen bir futbolcu. Bence tüm bunlar tesadüf değil, şans eseri olan bir şey değil ve talihsizlik ya da kötü şansın bir sonucu değil.
"Bu, muhtemelen iyi olmamak, iyi dinlenmemek, kendine dikkat etmemek, risk almak ve sonunda olanlarla sonuçlanmakla ilgili. Bu çalınmış bir fotoğraf değil; kendisi bu şeylerle övündü."
Barça'dan Yamal'ın sakatlık durumu hakkında son gelişmeler
Barcelona, kapsamlı tıbbi değerlendirmelerin ardından forvetin bu sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini resmen doğruladı. Kulüp, genç oyuncunun ciddi bir kas yırtığı geçirdiğini ve bu yaz İspanya Milli Takımı'nda forma giyebilmesi için özel bir rehabilitasyon programına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
Yamal'ın durumuna ilişkin bir güncelleme yapan Barcelona, resmi web sitesinde ve sosyal medyada yayınladığı açıklamada şunları söyledi: "Yapılan testler, A takım oyuncusu Lamine Yamal'ın sol bacağında (biseps femoris kasında) hamstring yaralanması olduğunu doğruladı. Oyuncu, konservatif bir tedavi planı uygulayacak. Lamine Yamal sezonun geri kalanında forma giyemeyecek, ancak Dünya Kupası'nda forma giymesi bekleniyor."
- AFP
Dünya Kupası hayalleri havada
Dünya Kupası'nın başlamasına 50 günden az bir süre kala, bu sakatlığın zamanlaması hem kulüp hem de milli takım için felaket niteliğinde. Barcelona şu anda La Liga'nın zirvesinde 9 puanlık bir farkla lider durumda, ancak Yamal'ın gelecek ayki El Clásico'da forma giyemeyecek olması, Hansi Flick'in kadrosunun geri kalanına baskı yaratıyor. Tıbbi ekip, İspanya'nın Euro 2024 kahramanının turnuvanın açılış maçında sahada olabilmesi için artık tamamen konservatif bir tedavi planına odaklanacak.