Lamine Yamal, özel uçakla yaptığı McDonald's "övünmesi"nin ardından Barcelona'da sezonunu sonlandıran sakatlığın sorumlusu olduğu söylendi

Futbol dünyası endişeyle tepki gösterirken, DSports'tan Juan Furlanich oyuncunun profesyonelliğine yönelik şaşırtıcı bir eleştiriye imza attı. Sunucu, bu sakatlığı Yamal'ın kısa süre önce özel bir uçakta McDonald's yerken paylaştığı fotoğrafla ilişkilendirdi.

Oyuncunun yaşam tarzı seçimlerini ve iyileşme alışkanlıklarını sorgulayan Furlanich, Futbol Total'e şunları söyledi: "Lamine Yamal'ın bugün penaltı atarken sakatlanması inanılmaz. İroni veya mizahı bir kenara bırakalım, bu tamamen gerçek: penaltı atarken sakatlandı.

"48 saat önce, maçtan 48 saat önce sabahın erken saatlerinde özel bir uçakla gelirken şakayla karışık fast food yiyen bir futbolcu. Bence tüm bunlar tesadüf değil, şans eseri olan bir şey değil ve talihsizlik ya da kötü şansın bir sonucu değil.

"Bu, muhtemelen iyi olmamak, iyi dinlenmemek, kendine dikkat etmemek, risk almak ve sonunda olanlarla sonuçlanmakla ilgili. Bu çalınmış bir fotoğraf değil; kendisi bu şeylerle övündü."



