Lamine Yamal neden İspanya'nın 10 numaralı formasını giymiyor? Barcelona'daki takım arkadaşı Dani Olmo, "kapalı kapılar ardındaki sorunlar" hakkındaki söylentilere yanıt verdi

Olmo için 10 numarayı korumaya yönelik karar, tamamen batıl inanç ve kişisel tercihle ilgiliydi. Oyun kurucu, İspanya’nın Euro 2024’te kazandığı zaferin kilit ismi olmuştu ve Luis de la Fuente’nin takımının Dünya Kupası’na doğru ilerlerken, iyi giden bir şeyi değiştirmenin bir anlamı olmadığını düşünüyor.

"Bu, daha önce giydiğim bir numara, Euro'yu kazandığımız numara. Sevdiğim bir numara, her şey yolunda giderken neden değiştireyim ki?" diye ekledi Olmo.

Taraftarlar genellikle 10 numarayı takımın en önemli yıldızının simgesi olarak görürken, Olmo'nun bu formayla gösterdiği istikrar, İspanya'nın amblemine ikinci bir yıldız eklemeyi hedeflediği bu dönemde, bu formayı giymeye devam etmesi için onu doğal bir aday haline getiriyor.



