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Lamine Yamal neden İspanya'nın 10 numaralı formasını giymiyor? Barcelona'daki takım arkadaşı Dani Olmo, "kapalı kapılar ardındaki sorunlar" hakkındaki söylentilere yanıt verdi
Olmo, forma numarası tartışmasını önemsemiyor
La Roja, dünya şöhretine uzanan yeni macerasına hazırlanırken, forma numaralarının dağıtımı taraftarlar ve medya arasında büyük bir tartışma yarattı. Birçoğu Yamal’ın prestijli 10 numarayı alacağını bekliyordu, ancak forma Olmo’da kaldı; 18 yaşındaki kanat oyuncusu ise kulüp seviyesinde giydiği 19 numarayı korumayı tercih etti.
Olmo, bu kararın herhangi bir iç çatışma olmadan alındığını hemen açıklığa kavuşturdu ve soyunma odasındaki hiyerarşinin uyumlu olduğunu vurguladı. Olmo, yakın zamanda düzenlediği basın toplantısında, "Kapalı kapılar ardında herhangi bir sorun yok, 10 numarayı giymek konusunda bir tartışma yok. Bunlar sadece dışarıda dolaşan söylentiler" dedi.
- Getty Images Sport
Başarılı bir formüle sadık kalmak
Olmo için 10 numarayı korumaya yönelik karar, tamamen batıl inanç ve kişisel tercihle ilgiliydi. Oyun kurucu, İspanya’nın Euro 2024’te kazandığı zaferin kilit ismi olmuştu ve Luis de la Fuente’nin takımının Dünya Kupası’na doğru ilerlerken, iyi giden bir şeyi değiştirmenin bir anlamı olmadığını düşünüyor.
"Bu, daha önce giydiğim bir numara, Euro'yu kazandığımız numara. Sevdiğim bir numara, her şey yolunda giderken neden değiştireyim ki?" diye ekledi Olmo.
Taraftarlar genellikle 10 numarayı takımın en önemli yıldızının simgesi olarak görürken, Olmo'nun bu formayla gösterdiği istikrar, İspanya'nın amblemine ikinci bir yıldız eklemeyi hedeflediği bu dönemde, bu formayı giymeye devam etmesi için onu doğal bir aday haline getiriyor.
Yamal, geleneksel olmayan numaralandırmanın odak noktası
Yamal'ın 19 numarayı tercih etmesi büyük bir tartışma konusu olsa da, sürpriz bir forma ataması yaşayan tek oyuncu o değil. İspanya, sosyal medyada şaşkınlık uyandıran bir kadro listesini açıkladı; özellikle orta saha oyuncusu Gavi'ye efsanevi 9 numaralı formanın verildiği haberi dikkat çekti.
Geleneksel olarak Fernando Torres gibi golcü forvetlere ayrılan bu numara, artık mücadeleci Barcelona orta saha oyuncusu tarafından giyilecek.
Takımın diğer oyuncularından Pedri 20 numarayı giyecek ve Ferran Torres'e 7 numara verildi.
Yamal'ın 19 numarayı korumaya karar vermesi, Barcelona'daki önceki kimliğini yansıtıyor. O, Camp Nou'da Lionel Messi ve arkadaşlarının izinden giderek 10 numarayı devralmak için cesur bir karar vermeden önce bu numarayı giyiyordu.
- Getty Images Sport
Genç yıldıza zindelik takviyesi
Forma numaralarının ötesinde, Yamal’ın fiziksel durumu hakkında olumlu haberler var. Genç oyuncu, sakatlığı nedeniyle lig sezonunun son maçlarını kaçırmış ve bu durum, turnuvanın açılış maçında %100 formda olamayacağına dair endişelere yol açmıştı. Ancak Olmo, takım arkadaşının rehabilitasyon süreciyle ilgili güven verici bir açıklama yaptı.
"Onun iyi gittiğini görüyorum. Rehabilitasyonunun bir parçası olarak yavaş yavaş antrenmanlara başlıyor. İyi ilerleme kaydediyor ve bundan memnunuz," dedi Olmo.
İspanya şu anda hazırlıklarının son rötuşlarını yapıyor ve bu Perşembe günü Irak ile bir hazırlık maçı oynayacak. De la Fuente'nin, turnuva başlamadan önce kadrosunda rotasyon yapması bekleniyor.