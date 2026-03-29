Lamine Yamal mı, yoksa Vinicius Junior mu? Barcelona ve Brezilya efsanesi Romano tercihini açıkladı
Vinicius ve Yamal'ın sahneye nasıl çıkışı
Vinicius, memleketi Brezilya’da Flamengo formasıyla A takım sahnesine çıkmasının ardından İspanya’nın başkentinden hayran bakışları üzerine çeken bir genç yıldızdı. Bernabéu’daki hayatına yavaş bir başlangıç yapmasının ardından, 2021-22 sezonu onun için bir dönüm noktası oldu.
Real Madrid o sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandı ve Vini tüm turnuvalarda 22 gol kaydetti. Dört sezon üst üste 20 gol barajını aşan oyuncu, 2025-26 sezonunda bu seriyi beş sezona çıkarma yolunda ilerliyor.
Yamal ise kariyerinde ilk kez bu sezon bu başarıya ulaştı ve Barcelona formasıyla 21 gol attı. Takımını birçok önemli kupaya taşıyor; hem ulusal hem de kıtasal kupalar için mücadele ediyorlar.
Yamal ve Vinicius: Romario favorisini açıkladı
15 yaşında ilk kez sahneye çıkan İspanyol genç yetenek, şu anda 18 yaşında ve Camp Nou’da Lionel Messi’nin eski 10 numaralı formasının gururlu sahibi. Geleceğin çok sayıda Altın Top ödülü kazanacak oyuncusu olarak görülüyor; tüm zamanların en iyileri Messi ve Ronaldo, tahtlarını bu genç oyuncuya devretmeye hazırlanıyor.
Romario, bu genç yeteneğin büyük bir hayranı ve onu, bu yaz Brezilya'nın Dünya Kupası zaferi için mücadele edecek olan bir diğer Brezilyalı oyuncudan daha üstün görüyor. Blaugrana'nın efsane ismi Romario, Iker Casillas'ın YouTube kanalına şunları söyledi: "Vinicius ve Lamine arasında, ben Lamine'yi seçerdim.
Yamal'ı gerçekten çok seviyorum; o, dünya futbolundaki bu yeni nesil genç oyuncular arasında en yetenekli oyunculardan biri. Olağanüstü bir kariyere sahip olabileceğinden eminim. Bunun başlıca nedeni, harika bir kulüpte oynaması, takım arkadaşlarının ona çok saygı duyması, sahada fark yaratabileceğini bilmeleri, olağanüstü bir tekniğe sahip olması ve ayrıca gol atmayı bilmesi.”
Yamal, Barcelona'nın yeni nesil şampiyonluk adaylarına öncülük ediyor
Yamal, üç yıl içinde Camp Nou’da hem bugünün hem de geleceğin lideri haline geldi. Messi’nin tahtının doğal varisi olduğunu kanıtlarken, oyununda henüz ortaya çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyel barındırıyor.
Yamal'ın, İspanya ile kazandığı Avrupa Şampiyonluğu'nu temel alarak Barça'yı yurt içinde ve yurt dışında daha fazla kupa mücadelesine sokması bekleniyor. Ayrıca Romario, Messi ve kendisinden önceki Blaugrana efsanelerinin izinden gidebilir.
Eski Brezilya forveti Romario, Barcelona'nın izlediği yol hakkında şunları ekledi: “Benim neslimden sonra, büyük takımlar geldi ve gitti. Messi, [Luis] Suarez, Neymar nesli... ve şimdi bu Barcelona,
teknik açıdan bakıldığında, Messi'nin veya benim neslimle aynı seviyede olduğunu düşünmüyorum, ancak büyük fark yaratan üç oyuncusu var: Yamal ve Raphinha. Büyük zaferler elde etmek ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gereken her şeye sahip bir takım.”
Barcelona'nın maç programı: La Liga ve Şampiyonlar Ligi sınavları
La Liga puan tablosunun zirvesinde Vinicius ve Real'in dört puan önünde yer alan Barcelona, 4 Nisan'da Atlético Madrid deplasmanında sahalara dönecek. Takım, önümüzdeki dört maçın üçünde Rojoblancos ile karşı karşıya gelecek; zira Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde de Diego Simeone'nin takımıyla eşleşmiş durumda.