Vinicius, memleketi Brezilya’da Flamengo formasıyla A takım sahnesine çıkmasının ardından İspanya’nın başkentinden hayran bakışları üzerine çeken bir genç yıldızdı. Bernabéu’daki hayatına yavaş bir başlangıç yapmasının ardından, 2021-22 sezonu onun için bir dönüm noktası oldu.

Real Madrid o sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandı ve Vini tüm turnuvalarda 22 gol kaydetti. Dört sezon üst üste 20 gol barajını aşan oyuncu, 2025-26 sezonunda bu seriyi beş sezona çıkarma yolunda ilerliyor.

Yamal ise kariyerinde ilk kez bu sezon bu başarıya ulaştı ve Barcelona formasıyla 21 gol attı. Takımını birçok önemli kupaya taşıyor; hem ulusal hem de kıtasal kupalar için mücadele ediyorlar.