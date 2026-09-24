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Lamine Yamal mı Harry Kane mi? Barcelona yıldızı Anthony Gordon, İngiltere İspanya kapışmasına hazırlanırken Ballon d'Or yarışına dair görüşünü açıkladı
Öne çıkan iki aday
Gordon, yaz döneminde 70 milyon £ karşılığında Katalonya'ya transfer olduktan sonra bu yılın en güçlü adaylarını değerlendirmek için benzersiz bir konumda bulunuyor. 25 yaşındaki oyuncu, La Liga kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı ve genç sansasyon Yamal ile birlikte çıktığı ilk yedi maçta beş asist kaydetti.
Şimdi ise İngiltere, Nations League'de dünya şampiyonu İspanya ile karşılaşmaya hazırlanırken milli takımdaki kaptanıyla yeniden buluşacak. İngiltere, yaz aylarında yaşadığı yürek burkan Dünya Kupası yarı final elenişinden sonra ilk kez sahaya dönüyor.
Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe en büyük bireysel ödül için yarışta güçlü şekilde yer almaya devam etse de Gordon, kulüp ve milli takımdan takım arkadaşlarının diğer adaylardan ayrıldığını düşünüyor. Kane, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda inanılmaz 73 gol atarken Yamal ise hem La Liga hem de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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"O bambaşka bir seviyede"
Kulüp takımındaki takım arkadaşı ile milli takımındaki golcü kaptanı arasında seçim yapması istendiğinde Gordon, ikisi için de övgü dolu sözler kullandı. Barcelona'nın kanat oyuncusu, Yamal'ın hızlı yükselişinin kendisini hayrete düşürdüğünü kabul etti.
Gordon, "Bana göre başardıkları açısından bu ödül ikisinden birine gitmeli" dedi. "Lamine'in bu kadar genç yaşta başardıkları... Nasıl bir oyuncu olduğu inanılmaz. Şu anda bambaşka bir seviyede. 19 yaşındaki bir oyuncunun onun yaptıklarını yapması çılgınlık."
İspanyol yıldızın şu anda dünya futbolunun en iyi kanat oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda Gordon, "Bence öyle. Saf oyunculuk ve yetenek açısından konuşuyorsanız, bana göre açık ara bir numara" diye ekledi.
Ancak Gordon, Kane'in eşi benzeri görülmemiş golcülük başarılarının oy verme sürecinde göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Ama geçen sezon üzerinden konuşuyorsak, H [Kane] de herkes kadar güçlü bir aday çünkü onun sezonu tarihseldi" dedi. "Attığı gol sayısı, Dünya Kupası'nda bizim için yaptıkları... İkisinin de çok güçlü argümanları var. Bu yüzden ikisine de bol şans diliyorum.”
Tuchel yeniden yapılanmaya bakıyor
Yaklaşan karşılaşma, Dünya Kupası serüvenlerini sinir bozucu bir şekilde noktalayan İngiltere için kritik bir yeniden başlangıç anlamı taşıyor. Thomas Tuchel’in takımı, İspanya ile finalde karşı karşıya gelme fırsatını kıl payı kaçırdı ve Arjantin’e son anlarda dramatik şekilde 2-1 mağlup oldu.
Gordon, o yarı final mücadelesinde İngiltere’yi ikinci yarıda önce öne geçirmişti. Ancak Tuchel çok eleştirilen savunmacı bir yaklaşım benimsedi ve baskıyı davet ederek Enzo Fernandez ile Lautaro Martinez’in dramatik geri dönüşü tamamlamasına izin verdi.
Taktik kararları etrafındaki sert tepkiye rağmen, Futbol Federasyonu Tuchel’e takımı ileriye taşıması için destek verdi. Alman teknik adam şimdi kendi sahasında düzenlenecek Euro 2028’de mücadele edebilecek bir kadro kurmakla görevlendirildi.
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Dünya şampiyonları bekliyor
İngiltere, Cumartesi günü güçlü bir İspanya ekibini konuk ederek Uluslar Ligi serüvenine başlayacak. Bu maç, Tuchel'in ekibine son dünya şampiyonları karşısında kendilerini test etme ve yaz hayal kırıklığını geride bırakma adına kritik bir fırsat sunuyor.
Gordon, Barcelona'dan birkaç takım arkadaşıyla karşılaşmaya hazırlanırken etkileyici kulüp formunu milli takım düzeyine taşımaya istekli olacak. La Roja karşısında sergilenecek güçlü bir performans, İngiltere yeni turnuva döngüsüne başlarken önemli bir özgüven artışı sağlayacaktır.
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