Gordon, yaz döneminde 70 milyon £ karşılığında Katalonya'ya transfer olduktan sonra bu yılın en güçlü adaylarını değerlendirmek için benzersiz bir konumda bulunuyor. 25 yaşındaki oyuncu, La Liga kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı ve genç sansasyon Yamal ile birlikte çıktığı ilk yedi maçta beş asist kaydetti.

Şimdi ise İngiltere, Nations League'de dünya şampiyonu İspanya ile karşılaşmaya hazırlanırken milli takımdaki kaptanıyla yeniden buluşacak. İngiltere, yaz aylarında yaşadığı yürek burkan Dünya Kupası yarı final elenişinden sonra ilk kez sahaya dönüyor.

Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe en büyük bireysel ödül için yarışta güçlü şekilde yer almaya devam etse de Gordon, kulüp ve milli takımdan takım arkadaşlarının diğer adaylardan ayrıldığını düşünüyor. Kane, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda inanılmaz 73 gol atarken Yamal ise hem La Liga hem de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.



