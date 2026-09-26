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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Lamine Yamal, Marc Guehi'nin hatasını cezalandırarak Wembley'de İngiltere'ye karşı atılan en hızlı üçüncü golü kaydetti

L. Yamal
İngiltere
İngiltere - İspanya
İspanya
UEFA Nations League A
M. Guehi

İspanya, Lamine Yamal'ın erken gelen golü sayesinde Wembley Stadyumu'nda İngiltere karşısında kontrolü erkenden eline aldı. Ancak Ferran Torres'in bitiricilikteki kaotik performansı olmasa İspanya çok daha farklı önde olabilirdi. Torres'in bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Londra'daki ilk 30 dakikanın yüksek tempolu bölümünde akıl almaz şekilde iki net karşı karşıya pozisyondan da yararlanamadı.

  • Yamal, İngiltere'yi maçın başında cezalandırdı

    İspanya, Wembley'de İngiltere ile oynadığı maça rüya gibi bir başlangıç yaptı. Henüz ikinci dakikada Yamal, Marc Guehi'nin savunmada yaptığı ciddi bir hatayı değerlendirdi. Guehi, kaleye 25 yard uzaklıkta topu ayağında gereğinden fazla tutunca Yamal araya girdi, ceza sahasına daldı ve James Trafford'u geçen müthiş bir falsoyla topu direğin içine çarptırıp ağlara gönderdi.

    OptaJoe'ya göre: "2 - Lamine Yamal, İngiltere'nin Wembley Stadı'nda yediği en hızlı üçüncü golü attı. Bundan daha hızlı olanlar yalnızca 1957'de İskoçya'ya ve 1953'te Macaristan'a karşı ilk dakikada gelen gollerdi."


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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Torres, Trafford'un müthiş kurtarışıyla gole izin vermedi

    Yamal bitiricilik konusunda etkili olurken, Torres ise gol önünde sıkıntılı bir dönem geçirdi. 16. dakikada İngiltere, dağınık bir savunma hattı sergiledi ve bu durum Yamal'ın basit bir pasla Torres'i kaleciyle karşı karşıya bırakmasına izin verdi. Jarell Quansah uzak tarafta fazla geride yakalandı ve bu da Torres'i ofsaytta bırakmadı. Ancak Torres'in vuruşu, Trafford'un uzanan sol bacağından sekip auta gitti. Kaleci, savunmanın son derece kırılgan olduğu bir bölümde İngiltere'yi maçın içinde tutmak için mükemmel bir refleks kurtarışı yaptı.

  • İspanya, fırsatlar harcanırken oyuna hükmetti

    İspanya, ilk yarım saat dolmadan skoru rahatlıkla 3-0'a getirebilirdi. Daha önce Torres'in, Fabian Ruiz'in ortasına yaptığı vole vuruşuyla topu ağlara gönderdiği gol, ofsayt bayrağı kalkınca geçersiz sayıldı. Ardından 27. dakikada Rodri, Torres'in Anderson ile Ezri Konsa'nın arasından dümdüz ilerlemesini sağlayan keskin açılı bir pas verdi. Kendini bir kez daha Trafford ile karşı karşıya bulan Torres, anlaşılmaz bir şekilde kötü bir vuruşla topu uzak direğin yanından auta gönderdi. Bu, İngiltere'yi maçın başında büyük bir farkla geriye düşmekten kurtaran bariz bir fırsat kaçırmaydı.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Peki iki tarafı şimdi ne bekliyor?

    İngiltere'nin Wembley'de ağır bir yenilgiden kaçınmak için savunma yapısını acilen yeniden düzenlemesi gerekiyor. Teknik ekip, İspanya'nın tekrar tekrar değerlendirdiği boşlukları kapatmanın bir yolunu bulmak zorunda. Bu arada İspanya, farkı artırmaya çalışırken Torres'in harcadığı fırsatların kendilerine pahalıya mal olmamasını umacak.

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