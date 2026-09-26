Lamine Yamal, Marc Guehi'nin hatasını cezalandırarak Wembley'de İngiltere'ye karşı atılan en hızlı üçüncü golü kaydetti

İspanya, Wembley'de İngiltere ile oynadığı maça rüya gibi bir başlangıç yaptı. Henüz ikinci dakikada Yamal, Marc Guehi'nin savunmada yaptığı ciddi bir hatayı değerlendirdi. Guehi, kaleye 25 yard uzaklıkta topu ayağında gereğinden fazla tutunca Yamal araya girdi, ceza sahasına daldı ve James Trafford'u geçen müthiş bir falsoyla topu direğin içine çarptırıp ağlara gönderdi.

OptaJoe'ya göre: "2 - Lamine Yamal, İngiltere'nin Wembley Stadı'nda yediği en hızlı üçüncü golü attı. Bundan daha hızlı olanlar yalnızca 1957'de İskoçya'ya ve 1953'te Macaristan'a karşı ilk dakikada gelen gollerdi."



