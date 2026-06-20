Lamine Yamal, Lionel Messi'nin “tarihin en iyisi” olduğunu söylüyor – ancak Messi, bu genç Barcelona oyuncusunun “idolü” değil

Barcelona ve İspanya milli takımıyla dünya futbolunun zirvesine hızlı bir yükseliş kaydetmesine rağmen, Yamal inanılmaz derecede alçakgönüllü kalmaya devam ediyor ve kendisinden önce yolu açanlara derin bir minnettarlık duyuyor. Barcelona efsanesi Messi hakkında sorulduğunda, genç oyuncu Arjantinli futbolcunun bırakacağı mirasa ilişkin hiçbir yoruma yer bırakmadı.

Yamal, RTVE’ye verdiği demeçte, “Bence her maçta tarihin en iyi futbolcusu olduğunu gösteriyor,” dedi. “Eğer birinin bu konuda şüpheleri varsa, bu sadece şüphe aramaktan kaynaklanıyor; bu konuda söylenecek başka bir şey yok. Benim için o en iyisi.”