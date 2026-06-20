AFP
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Lamine Yamal, Lionel Messi'nin “tarihin en iyisi” olduğunu söylüyor – ancak Messi, bu genç Barcelona oyuncusunun “idolü” değil
"Tüm Zamanların En İyisi" Tartışması
Barcelona ve İspanya milli takımıyla dünya futbolunun zirvesine hızlı bir yükseliş kaydetmesine rağmen, Yamal inanılmaz derecede alçakgönüllü kalmaya devam ediyor ve kendisinden önce yolu açanlara derin bir minnettarlık duyuyor. Barcelona efsanesi Messi hakkında sorulduğunda, genç oyuncu Arjantinli futbolcunun bırakacağı mirasa ilişkin hiçbir yoruma yer bırakmadı.
Yamal, RTVE’ye verdiği demeçte, “Bence her maçta tarihin en iyi futbolcusu olduğunu gösteriyor,” dedi. “Eğer birinin bu konuda şüpheleri varsa, bu sadece şüphe aramaktan kaynaklanıyor; bu konuda söylenecek başka bir şey yok. Benim için o en iyisi.”
- AFP
Neymar, Yamal'ın idolüdür
Neymar’ın etkisinin izleri, Yamal’ın oyun stilinin her yerinde görülebilir. İster cesur top sürüşü, ister hızlı ayakları, ister korkusuzca savunmacılara karşı çıkma isteği olsun, Barcelona’nın genç yıldızı Brezilyalı oyuncunun birçok karakteristik özelliğini benimsemiştir.
Bu nedenle, futbol stilini en çok etkileyen oyuncuyu belirlemesi istendiğinde Yamal tereddüt etmeden şu cevabı verdi: “Tabii ki idolüm Neymar, çünkü onun oyununu izlemeyi seviyorum, ama Messi en iyisi ve bu konuda tartışmaya yer yok.”
Fitness konusundaki endişeler ve Dünya Kupası’na uyum süreci
İspanya, Suudi Arabistan ile oynayacağı bir sonraki Dünya Kupası maçı için hazırlıklarını sürdürürken, forvet oyuncusu fiziksel durumu konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Son dönemde yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından oyuncu, ağır bir antrenman yüküne aceleyle başlamaktansa, tam yoğunluğa kademeli bir şekilde dönmeyi önceliklendiriyor. İyileşme sürecini yakından takip etmeye devam eden oyuncu, turnuvanın bu aşamasında 90 dakikalık tam bir maçın henüz erken olabileceğini açıkladı.
"Bence henüz çok erken; buna gerek yok. Öncelikle bir adaptasyon sürecim var. Tam bir maç oynamak için henüz zamanın geldiğini düşünmüyorum, ancak teknik direktörün istediği süre kadar oynayabilirim," diye ekledi forvet. Genç kanat oyuncusu, son dönemdeki sakatlıklarının kadrodaki yerini tamamen kaybetmesine neden olabileceğinden korktuğunu da itiraf ederek, rehabilitasyon süresince aklındaki tek şeyin turnuva olduğunu belirtti.
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Dünyanın en iyileriyle karşılaşma arzusu
Eleme turlarına bakıldığında, Yamal finale giden kolay bir yol aramıyor. 16 turunda Arjantin gibi potansiyel devlerin olası rakipler olarak gündemde olması karşısında, kanat oyuncusu bu zorlu mücadeleyi memnuniyetle karşıladı. Şampiyonluk kupasını kaldırmak için İspanya’nın, rakibin ününe ya da Messi veya Kylian Mbappé gibi yıldızların varlığına bakılmaksızın her takımı yenmeye hazır olması gerektiğine inanıyor.
"Biz İspanya'yız ve en iyilerle oynamak istiyoruz," diye vurgulayan Yamal, bireysel gol sayılarına takıntılı olmadığını da ekledi. "Benim oyun tarzım farklı; ben keyif almaya ve kazanmaya odaklanıyorum. 16 gol atıp yarı finalde elenmek istemem. Aradığım şey bu değil."