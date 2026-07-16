Lamine Yamal, Lionel Messi’nin Arjantin’iyle oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde sol uyluğuna bandaj takmış halde İspanya’nın antrenmanına katılmadı

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerine katılma hakkını elde ettikten sonra ilk kez antrenman sahasına döndü. Ancak, hem Yamal hem de Pedro Porro’nun ana gruptan ayrı antrenman yapmak zorunda kalması nedeniyle kampta temkinli bir hava hakimdi. Yamal’ın sol uylukunda gözle görülür bir bandajla görüldüğü için, genç kariyerinin en önemli maçı için sahaya çıkıp çıkamayacağına dair endişeler ortaya çıktı.

Yamal, Fransa’ya karşı kazanılan yarı final maçını, aldığı şiddetli darbenin etkilerini hissederek tamamladı. Darbe, maçın kritik bir anında, Lucas Digne’nin onu ceza sahası içinde düşürmesi sonucu meydana geldi ve bu pozisyon, Mikel Oyarzabal’ın skoru açan penaltı golüne yol açtı. Maçın heyecanı sayesinde son düdüğe kadar dayanabilse de, Dallas’taki takım otelinde ortam sakinleşince ağrıları şiddetlendi.