AFP
Çeviri:
Lamine Yamal, Lionel Messi’nin Arjantin’iyle oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde sol uyluğuna bandaj takmış halde İspanya’nın antrenmanına katılmadı
Barcelona’nın genç yıldızı için sakatlık endişesi
İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerine katılma hakkını elde ettikten sonra ilk kez antrenman sahasına döndü. Ancak, hem Yamal hem de Pedro Porro’nun ana gruptan ayrı antrenman yapmak zorunda kalması nedeniyle kampta temkinli bir hava hakimdi. Yamal’ın sol uylukunda gözle görülür bir bandajla görüldüğü için, genç kariyerinin en önemli maçı için sahaya çıkıp çıkamayacağına dair endişeler ortaya çıktı.
Yamal, Fransa’ya karşı kazanılan yarı final maçını, aldığı şiddetli darbenin etkilerini hissederek tamamladı. Darbe, maçın kritik bir anında, Lucas Digne’nin onu ceza sahası içinde düşürmesi sonucu meydana geldi ve bu pozisyon, Mikel Oyarzabal’ın skoru açan penaltı golüne yol açtı. Maçın heyecanı sayesinde son düdüğe kadar dayanabilse de, Dallas’taki takım otelinde ortam sakinleşince ağrıları şiddetlendi.
- Getty
Dallas’ta fazla mesai yapan fizyoterapistler
İspanya’nın sağlık ekibi, Nisan ayında yaşadığı hamstring yırtığından yeni iyileşmiş olan 19 yaşındaki oyuncunun tedavisi için çalışıyor. Bandajlanması ve bireysel antrenmanlarına rağmen, teknik ekip hafta sonu öncesinde oyuncunun antrenman yükünü dikkatli bir şekilde yönetirken kampta sakinlik hakim.
Diario AS, oyuncuyu ana gruptan uzak tutma kararının büyük ölçüde önleyici bir tedbir olduğunu bildiriyor. İspanya'nın turnuva serüvenindeki her maçta forma giyen ve grup aşamasında Suudi Arabistan'a karşı 4-0 kazanılan maçta gol atan Yamal, ülkesinin hedefleri açısından kilit bir rol oynuyor. Dünyanın gözü, hayallerinin finalinde idolü Messi ile karşılaşmaya hazırlanan Barça yıldızına çevrilmişken, Luis de la Fuente en patlayıcı hücum silahının yüzde 100 formda olmasını arzuluyor ve fizyoterapistler, bu “ağır darbe”nin uzun süreli bir sakatlığa yol açmayacağı konusunda iyimser.
Porro, kas yorgunluğuyla mücadele ediyor
De la Fuente için tek fiziksel sorun Yamal değil. Fransa karşısında ikinci golü atarak yarı finalin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Porro da değiştirilmiş bir antrenman programı uyguluyor. Tottenham’ın sağ bek oyuncusu, eleme turları boyunca İspanya için adeta bir iş makinesi gibi çalıştı, ancak oynadığı dakikalardaki yoğunluk artık hamstring kaslarında yorgunluğa yol açmaya başladı.
Defans oyuncusunun sorunu basit bir kas yorgunluğu olarak tanımlanıyor. Porro’nun Dallas’ta gösterdiği muazzam fiziksel çaba, maçın son dakikalarında Marcos Llorente ile değiştirilmesine neden oldu. Grup aşamasında sadece Suudi Arabistan maçında forma giyen Porro, o zamandan beri tüm eleme maçlarında sahaya çıktı; Avusturya’ya karşı kazanılan maçta gol attıktan sonra Portekiz, Belçika ve son olarak Fransa maçlarında da forma giydi.
- Getty Images Sport
De la Fuente iyimserliğini koruyor
Ayrı antrenman programlarına rağmen, baş antrenör Luis de la Fuente, Pazar günü sahaya çıktıklarında seçebileceği tam kadroya sahip olacağından emin. Yarı finalin ardından konuşan teknik direktör, kilit ikilisinin durumuna değinerek her iki durumda da herhangi bir sorun çıkmamasını umduğunu belirtti.
İspanya, Güney Afrika’daki tarihi 2010 zaferine bir yenisini ekleyerek ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Yamal ise La Roja’nın Euro 2024 zaferinin ardından ikinci büyük uluslararası kupasını kazanmayı umuyor. Öte yandan Arjantin, 1978, 1986 ve 2022’deki zaferlerden oluşan görkemli mirasına bir yenisini ekleyerek dördüncü dünya şampiyonluğunu kovalıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun