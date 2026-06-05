Lamine Yamal, Lennart Karl ve 12 NXGN yeteneği, 2026 Dünya Kupası'nı renklendirecek

Bu yazki Dünya Kupası'nın sadece en dikkat çeken genç oyuncusu olmakla kalmayıp, Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen bu kanat oyuncusu o kadar yetenekli ki, Lamine Yamal'ın Kuzey Amerika'da daen göze çarpan isim olması ihtimali oldukça yüksek. 16 yaşındayken Gürcistan'a karşı attığı muhteşem golle milli takımdaki ilk maçına çıkan Yamal, o günden beri Luis de la Fuente'nin kadrosunda yer almayı garantiledi.

La Roja'nın Almanya'da zafer kazandığı Euro 2024'te ortalığı kasıp kavuran Yamal, büyük turnuvalarda oynamaktan çekinmeyeceğini çoktan kanıtladı. Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya karşı attığı açılış golü gerçek bir güzellikti ve o zamandan beri kulüpteki performansı, benzer performansların devam edeceğini gösteriyor.

Tek sorun ne mi? Yamal, Nisan ayında hamstring sakatlığı geçirdi ve bu sakatlık nedeniyle en azından İspanya'nın açılış maçında forma giyemeyecek, hatta biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalabilir. De la Fuente'nin takımı, bu genç yetenek olmadan da eleme turlarına rahatça yükselebilir, ancak Yamal sahalara döndüğünde ne kadar formda olacak? Bu sorunun cevabı, Yamal'ın 19. yaş gününden sadece altı gün sonra Dünya Kupası kupasını kaldırma şansı yakalayıp yakalayamayacağını belirleyebilir.