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NXGN World Cup GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Lamine Yamal, Lennart Karl ve 12 NXGN yeteneği, 2026 Dünya Kupası'nı renklendirecek

NXGN
Dünya Kupası
L. Yamal
P. Cubarsi
L. Karl
A. Bouaddi
G. Mora
L. Vuskovic
İspanya
Almanya
Meksika
İskoçya
K. Paez
I. Mbaye
K. Alajbegovic
T. Fletcher
H. Abdelkarim
L. Herrington
Senegal
Fas
Ekvator
Avustralya
Hırvatistan
Mısır
Bosna Hersek
FEATURES

Dünya Kupası'na artık bir haftadan az bir süre kaldı ve takımlar şu anda Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva için son hazırlıklarını yapıyor. Sahne, günümüz futbolunun en heyecan verici genç oyuncularından bazılarının da aralarında bulunduğu pek çok futbolcunun ulusal kahramanlar haline gelmesi için hazır.

Pele ve Kylian Mbappe, Dünya Kupası finalinde gol atan tek genç oyuncular olsa da, Michael Owen'dan Lionel Messi'ye kadar pek çok isim, henüz 20'li yaşlarına gelmemiş olsalar da dünya sahnesinde parlamışlardır.

Peki, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da kimler onların izinden gidebilir? GOAL, bu yaz adından söz ettirebilecek 12 NXGN'ye uygun oyuncuyu (2007 veya daha sonra doğanlar) seçti...

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    Lamine Yamal (İspanya)

    Bu yazki Dünya Kupası'nın sadece en dikkat çeken genç oyuncusu olmakla kalmayıp, Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen bu kanat oyuncusu o kadar yetenekli ki, Lamine Yamal'ın Kuzey Amerika'da daen göze çarpan isim olması ihtimali oldukça yüksek. 16 yaşındayken Gürcistan'a karşı attığı muhteşem golle milli takımdaki ilk maçına çıkan Yamal, o günden beri Luis de la Fuente'nin kadrosunda yer almayı garantiledi.

    La Roja'nın Almanya'da zafer kazandığı Euro 2024'te ortalığı kasıp kavuran Yamal, büyük turnuvalarda oynamaktan çekinmeyeceğini çoktan kanıtladı. Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya karşı attığı açılış golü gerçek bir güzellikti ve o zamandan beri kulüpteki performansı, benzer performansların devam edeceğini gösteriyor.

    Tek sorun ne mi? Yamal, Nisan ayında hamstring sakatlığı geçirdi ve bu sakatlık nedeniyle en azından İspanya'nın açılış maçında forma giyemeyecek, hatta biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalabilir. De la Fuente'nin takımı, bu genç yetenek olmadan da eleme turlarına rahatça yükselebilir, ancak Yamal sahalara döndüğünde ne kadar formda olacak? Bu sorunun cevabı, Yamal'ın 19. yaş gününden sadece altı gün sonra Dünya Kupası kupasını kaldırma şansı yakalayıp yakalayamayacağını belirleyebilir.

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    Pau Cubarsi (İspanya)

    Ancak Yamal, İspanya kadrosundaki tek genç oyuncu olmayacak. Pau Cubarsi, 2025 sonlarında La Roja’nın altı Dünya Kupası eleme maçının dördünde ilk on birde yer aldı ve İspanya’nın şampiyon olduğu Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almaması biraz sürpriz olarak karşılanmış olsa da, De la Fuente’nin planlarında kendine yer buluyor gibi görünüyor.

    19 yaşındaki oyuncu, iki yılı aşkın süredir Hansi Flick'in Barcelona'sında önemli bir rol oynuyor. Cubarsi'nin top kontrolündeki soğukkanlılığı ve pas yeteneği, üst düzey savunma içgüdüleriyle eşleşiyor. Bu turnuva, uzun ve başarılı bir kariyerin ilk adımı olacak gibi görünüyor.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Paez (Ekvador)

    Bu yaz Kuzey Amerika'da sahneye çıkamayacak genç oyunculardan biri de Estevao; Brezilyalı forvet, Chelsea formasıyla oynarken sezonun sonlarında geçirdiği sakatlık nedeniyle kadroya giremeyecek. Ancak sahada yine de bir BlueCo oyuncusu yer alacak.

    Ekvadorlu orta saha oyuncusu Kendry Paez, Dünya Kupası kadrosuna çağrılan genç oyuncular arasında uluslararası maçlarda en fazla tecrübeye sahip olanlardan biri. Şu anda River Plate'de kiralık olarak forma giyen Chelsea'li genç oyuncu, 16 yaşında milli takımda ilk kez forma giydiği 2023 yılından beri potansiyel bir yıldız olarak gösteriliyor.

    Paez, birkaç hafta sonra CONMEBOL Dünya Kupası elemelerinde gol atan en genç oyuncu oldu, ancak 2024 Copa America'dan bu yana uluslararası düzeyde çoğunlukla yedek olarak kullanıldı. Bu, 19 yaşındaki oyuncunun Kuzey Amerika'da büyük bir izlenim bırakamayacağı anlamına gelmez. Nitekim Paez, turnuvanın sürpriz takımlarından birinin dikkatini çekecek kadar yetenekli bir oyuncu.

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    İbrahim Mbaye (Senegal)

    Belki de hiç olmadığı kadar çok sayıda oyuncu, milli takım tercihleri konusunda bir seçim yapmak zorunda kalıyor; Dünya Kupası’nda yer alması beklenen pek çok oyuncu, çocukluklarında oynamayı hayal bile etmedikleri ülkeleri temsil etmeye hazırlanıyor.

    Örneğin, İbrahim Mbaye çocukluğunu U-20'ye kadar her seviyede Fransa forması giyerek geçirdi, ancak Kasım ayında Senegal'den gelen çağrıyı kabul etti.

    18 yaşındaki oyuncu, Teranga Aslanları formasıyla ikinci maçında gol atarak Batı Afrika ülkesinin en genç golcüsü oldu ve ardından Afrika Uluslar Kupası finaline yükselmelerinde önemli bir rol oynadı; bu turnuvada bir gol attı ve iki asist yaptı. Paris Saint-Germain'in forveti, bu nedenle 2026'daki ikinci büyük turnuvasında da iz bırakacağından emin.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco 2026Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Fas)

    Bu yaz, Fransa'nın yaş grupları takımlarında oynamasına rağmen bir Afrika ülkesini temsil edecek bir başka 18 yaşındaki oyuncu da, turnuva arifesinde milli takım seçimini Fas'a çeviren Ayyoub Bouaddi.

    Bouaddi, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi, ancak Lille'in orta saha oyuncusu, 2022'deki yarı final başarısını tekrarlamak isteyen Atlas Aslanları'nın kadrosuna doğrudan girdi. Bouaddi, son iki sezonda hem Ligue 1'de hem de özellikle Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri üzerine çekmiş olması nedeniyle Fas'ın kadrosuna büyük bir kalite katacak.

    PSG ve Arsenal şu anda bu yaz Bouaddi'yi transfer etmek için rekabet ediyor ve Lille, oyuncunun Kuzey Amerika'da etkileyici bir performans sergileyerek değerini daha da artırmasını umuyor.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (Meksika)

    Ev sahibi ülkelerden biri olarak Meksika, 2022'de grup aşamasını geçememesi öncesinde bile Dünya Kupası'nda her zaman büyük bir baskı altında olacaktı. Dolayısıyla El Tri, yeni kahramanların ortaya çıkmasını bekliyor ve turnuvanın en genç oyuncusu olmasına rağmen, tüm bu beklentilerin yükü Gilberto Mora'nın omuzlarına yüklendi.

    "Meksikalı Pedri" lakaplı 17 yaşındaki oyuncu, 2025 Gold Cup'ın eleme turlarında ülkesinin ilk 11'ine girdi ve Javier Aguirre'nin takımının kupayı kazanmasında kilit bir rol oynadı. Böylece Mora, 12 ay önce Yamal'ın kırdığı rekoru kırarak büyük bir uluslararası turnuvayı kazanan en genç oyuncu oldu.

    Club Tijuana'nın genç yıldızı, 2026'nın ilk birkaç ayında sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı, ancak o zamandan beri tam olarak forma girdi ve Meksika'nın 11 Haziran'da turnuvaya başlayacağı zaman kadroda yer alması bekleniyor.

  • Luka Vuskovic Croatia 2026Getty Images

    Luka Vuskovic (Hırvatistan)

    Bu yaz yine Hırvatistan'ın tecrübeli oyuncuları gündemde olacak; 40 yaşındaki Luka Modrić, parlak kariyerinin beşinci Dünya Kupası'nda takıma öncülük edecek. Ancak bu tanınmış isimlerin arkasında yükselen yeni bir yetenek kuşağı var ve Luka Vuskovic, Avrupa'nın en umut vaat eden genç stoperlerinden biri olduğunu kanıtladığı bir sezonun ardından şüphesiz en heyecan verici isimlerden biri.

    Tottenham'dan kiralık olarak Hamburg'da forma giyen Vuskovic, bu sezon parladı ve Bundesliga Sezonun Takımı'na seçilmenin yanı sıra Barcelona'nın da ilgisini çekti. Vuskovic ayrıca Dünya Kupası elemelerinde ilk iki milli maçına çıktı.

    Set parçalarında gerçek bir tehdit olmasının yanı sıra üst düzey bir savunma oyuncusu olan 19 yaşındaki oyuncu, bu yaz Zlatko Dalic'in takımında Josko Gvardiol ile birlikte ilk 11'de yer alabilir.

  • Lennart KarlGetty Images

    Lennart Karl (Almanya)

    Büyük turnuvalar öncesinde her zaman belirli genç oyuncuların milli takıma çağrılması için büyük bir talep olur ve Lennart Karl’ın Bayern Münih’teki olağanüstü çıkışının ardından geçtiğimiz sezon Almanya’da da durum kesinlikle böyleydi. 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Avrupa’nın en seçkin takımlarından birinde hiç de yersiz görünmedi ve tüm turnuvalarda toplam 16 gol ve asist kaydetmeyi başardı.

    Die Mannschaft taraftarları, Mart ayında Julian Nagelsmann'ın Karl'a ilk milli formayı vermesiyle büyük heyecan yaşadı ve genç oyuncu, sadece birkaç ay önce U21 milli takımında ilk kez forma giymiş olmasına rağmen, milli takım ortamında hemen rahat görünüyordu.

    Böylece Nagelsmann'ın Karl'ı kadro dışında bırakması neredeyse imkansız hale geldi ve Almanya, Serge Gnabry'nin sakatlığı nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak için Jamal Musiala ve Florian Wirtz ile birlikte forvetin arkasında oynayacak bir oyuncu ararken, Karl'ın ilk 11'de yer alması için gerçek bir şans doğdu.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegović (Bosna Hersek)

    Bosna-Hersek, Dünya Kupası'na ikinci kez katılırken, oyuncular arasında en çok ilgi gören isim muhtemelen Edin Dzeko olacak; ancak kadronun belki de en ilgi çekici üyesi, kariyerinin tam tersi bir aşamada olan bir oyuncu. Aslında, Kerim Alajbegovic'in katkıları olmasaydı, Bosna-Hersek Kuzey Amerika'da bile olmayabilirdi.

    19 yaşındaki oyuncu, Mart ayında Galler ile oynanan play-off yarı finalinde yedek kulübesinden çıkarak önce Dzeko'nun beraberlik golüne asist yaptı, ardından penaltı atışlarında galibiyet golünü atarak ülkesinin İtalya ile oynayacağı finale yükselmesini sağladı. Alajbegovic, Bosna'nın bir kez daha penaltı atışlarında galip geldiği Azzurri maçında yine dikkatleri üzerine çekti ve böylece bu sakin kanat oyuncusu, yeteneklerini sergilemek için en büyük sahneye çıkacak.

    Alajbegovic, Red Bull Salzburg'da tüm turnuvalarda 13 gol attığı bir sezonu geride bıraktı. Avusturya'daki performansları, Bayer Leverkusen'i geri alım opsiyonunu kullanmaya ve Alajbegovic'i gelecek sezonun Bundesliga kampanyası öncesinde Almanya'ya geri getirmeye ikna etmeye yetti.

  • Tyler Fletcher Scotland 2026Getty Images

    Tyler Fletcher (İskoçya)

    İskoçya, Dünya Kupası arifesinde önemli bir darbe aldı; turnuva öncesi Haiti’yi yendikleri hazırlık maçında kilit orta saha oyuncusu Billy Gilmour dizinden sakatlandı ve bu durum onun kadroda yer almasını imkansız hale getirdi. Ancak bir oyuncunun üzüntüsü bir diğerinin sevinci olur; Tyler Fletcher ise kendisine sunulan bu beklenmedik fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek isteyecektir.

    Eski İskoçya ve Manchester United orta saha oyuncusu Darren'ın oğlu olan Fletcher Jr, daha önce Manchester City'nin akademisinde forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Red Devils'ta ilk kez sahaya çıktı ve geçen ay United'ın yedek takımında yılın oyuncusu seçildi.

    Mücadeleci ve topu iyi kullanan bir orta saha oyuncusu olan 19 yaşındaki Fletcher, ikiz kardeşi Jack ile birlikte kısa bir süre İngiltere genç milli takımında forma giydi. Ancak Jack, bir gün Three Lions forması giyme yolunda ilerlerken, Tyler 2024'te İskoçya'ya bağlılık sözü verdi ve şimdi Dünya Kupası'nda yer almayı başardı.

  • Lucas Herrington Australia 2026Getty Images

    Lucas Herrington (Avustralya)

    Avustralya milli takımındaki çoğu takım arkadaşının aksine, Lucas Herrington, MLS’de Colorado Rapids forması giydiği için Socceroos’un Kaliforniya’daki Dünya Kupası kampına ulaşmak için çok uzaklara gitmek zorunda kalmadı. 18 yaşındaki oyuncunun, turnuva süresince, 2026 yılının başında Amerika Birleşik Devletleri’ne geldiğinden beri neden bu kadar övgü topladığını gösterme şansı da var.

    Brisbane Roar'da A-League'de oynadığı dönemde sadece 29 kez ilk takımda forma giymiş olmasına rağmen, Herrington bu sezon Rapids'ta şu ana kadar her dakikada sahada yer aldı ve ligin en iyi genç stoperlerinden biri olarak öne çıktı.

    Herrington, gösterdiği performansla Mart ayında ilk kez Avustralya milli takımına seçildi ve 13 Haziran'da Socceroos'un turnuva açılış maçında Türkiye'ye karşı Tony Popovic'in ilk 11'inde yer alabilir. Zaten Premier League ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden ilgi gören Herrington, güçlü performanslar sergilerse, daha fazla scoutun dikkatini çekecektir.

  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    Hamza Abdelkarim (Mısır)

    Ve son olarak, Mısır'dan gerçek bir sürpriz seçim: Dünya Kupası kadrosu açıklandığında, daha önce milli formayı giymemiş olan Hamza Abdelkarim'i seçerek herkesi şaşkına çevirdiler. Bu forvet, Şubat 2025'te Al-Ahly tarihinin en genç oyuncusu olduktan bu yana kulüp takımında sadece dokuz maça çıkmış ve daha önce yalnızca ülkesinin U17 takımında forma giymişti.

    Bu, Abdelkarim'in heyecan verici bir yetenek olmadığı anlamına gelmez. Potansiyeli, Şubat ayında Barcelona tarafından kiralanmasıyla ortaya çıktı. O zamandan beri Blaugrana'nın U19 takımında yedi lig maçında beş gol attı ve İspanyol devi, bu yaz Abdelkarim'i kalıcı olarak kadrosuna katmayı umuyor.

    O halde, Mısır'ın bu yaz 18 yaşındaki oyuncuyu nasıl kullanmayı planladığı merak konusu. Kendisine 9 numaralı forma verildi, bu da turnuva boyunca sahada yer alabileceğini düşündürüyor.