Lamine Yamal, Lennart Karl ve 12 NXGN yeteneği, 2026 Dünya Kupası'nı renklendirecek

Bosna-Hersek, Dünya Kupası'na ikinci kez katılırken, oyuncular arasında en çok ilgi gören isim muhtemelen Edin Dzeko olacak; ancak kadronun belki de en ilgi çekici üyesi, kariyerinin tam tersi bir aşamada olan bir oyuncu. Aslında, Kerim Alajbegovic'in katkıları olmasaydı, Bosna-Hersek Kuzey Amerika'da bile olmayabilirdi.
19 yaşındaki oyuncu, Mart ayında Galler ile oynanan play-off yarı finalinde yedek kulübesinden çıkarak önce Dzeko'nun beraberlik golüne asist yaptı, ardından penaltı atışlarında galibiyet golünü atarak ülkesinin İtalya ile oynayacağı finale yükselmesini sağladı. Alajbegovic, Bosna'nın bir kez daha penaltı atışlarında galip geldiği Azzurri maçında yine dikkatleri üzerine çekti ve böylece bu sakin kanat oyuncusu, yeteneklerini sergilemek için en büyük sahneye çıkacak.
Alajbegovic, Red Bull Salzburg'da tüm turnuvalarda 13 gol attığı bir sezonu geride bıraktı. Avusturya'daki performansları, Bayer Leverkusen'i geri alım opsiyonunu kullanmaya ve Alajbegovic'i gelecek sezonun Bundesliga kampanyası öncesinde Almanya'ya geri getirmeye ikna etmeye yetti.