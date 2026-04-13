Lamine Yamal, LeBron James tarzı bir performans sergilemeyi umuyor ve Diego Simeone’den bir ‘iyilik’ istiyor; Barcelona yıldızı, Atlético Madrid karşısında geri dönüş galibiyetini hedefliyor

Risklerin yüksek olmasına rağmen Yamal, ünlü sertliği ile bilinen Atlético Madrid savunmasını aşabileceğine güveniyor. Hatta şaka yollu bir şekilde Diego Simeone’den, maçın başlarında oyuna damgasını vurmasına yardımcı olacak bir taktik avantaj istedi. “Kendimi çok iyi hissediyorum, içimde büyük bir istek var. Bunun için motivasyonum yüksek. Umarım fark yaratabilirim... Cholo'nun bana bir iyilik yapıp beni bir oyuncuyla bire bir karşı karşıya getirmesini umuyorum," dedi genç oyuncu.

Bire bir durumlara olan isteği, Rojiblancos'u şaşırtmak için genç oyuncuyu farklı bir rolde kullanmayı düşünüp düşünmediğini sorulan teknik direktör Hansi Flick tarafından da yankı buldu.

"Lamine son maçlarda çok iyi performans gösterdi, ondan çok memnunum ve ona söylediğim şey, bu şekilde devam etmesi gerektiği," dedi. "O, bire bir durumlarda en iyilerden biri ve ona yardım etmeli ve fırsat vermeliyiz. Takım olarak oynamalıyız; yarınki maçın anahtarı bu. Artık bireysel performanslar konusunda endişelenmiyorum. Çok kaliteli oyuncularımız var, ama onların da öyle. Maçların genellikle anlara bağlı olarak sonuçlandığını söylemiştim ve umarım yarın bu an bizim lehimize olur."