Getty/GOAL
Çeviri:
Lamine Yamal, LeBron James tarzı bir performans sergilemeyi umuyor ve Diego Simeone’den bir ‘iyilik’ istiyor; Barcelona yıldızı, Atlético Madrid karşısında geri dönüş galibiyetini hedefliyor
Bir NBA efsanesinden ilham
Yamal, Barcelona'nın Metropolitano'ya yapacağı deplasman öncesinde, sosyal medya profilini basketbol dünyasının efsanelerine atıfta bulunarak güncelleyerek cesur bir mesaj verdi. 18 yaşındaki oyuncu, sosyal medya profil resmini, Larry O'Brien Kupası'nı elinde tutan LeBron James'in bir fotoğrafıyla değiştirdi ve özellikle Cleveland Cavaliers'ın 2016 NBA Finalleri'ndeki tarihi geri dönüşüne gönderme yaptı.
Barcelona, Pau Cubarsi'nin kırmızı kart gördüğü ve Julian Alvarez'in muhteşem bir serbest vuruş golü attığı ilk maçta Atletico'nun kusursuz galibiyetinin ardından kendini bu zor durumda buldu. Maç öncesi basın toplantısında konuşan kanat oyuncusu, bu dijital jestin önemini açıkladı ve Katalan ekibinin büyük geri dönüşünde kilit bir rol üstlenmeyi hedeflediğini belirtti.
"O, yarınki maç için bana ilham verebilecek rol modellerden biri. Umarım onun kadar iyi oynarım. Takımda birçok tecrübeli ve genç oyuncu var... Tek ben değilim," diyen Yamal, James'in 3-1'lik seri dezavantajını aşması gibi, Barça'nın da toplam skor dezavantajından kurtulmasını umduğunu belirtti.
- AFP
Simeone için özel bir istek
Risklerin yüksek olmasına rağmen Yamal, ünlü sertliği ile bilinen Atlético Madrid savunmasını aşabileceğine güveniyor. Hatta şaka yollu bir şekilde Diego Simeone’den, maçın başlarında oyuna damgasını vurmasına yardımcı olacak bir taktik avantaj istedi. “Kendimi çok iyi hissediyorum, içimde büyük bir istek var. Bunun için motivasyonum yüksek. Umarım fark yaratabilirim... Cholo'nun bana bir iyilik yapıp beni bir oyuncuyla bire bir karşı karşıya getirmesini umuyorum," dedi genç oyuncu.
Bire bir durumlara olan isteği, Rojiblancos'u şaşırtmak için genç oyuncuyu farklı bir rolde kullanmayı düşünüp düşünmediğini sorulan teknik direktör Hansi Flick tarafından da yankı buldu.
"Lamine son maçlarda çok iyi performans gösterdi, ondan çok memnunum ve ona söylediğim şey, bu şekilde devam etmesi gerektiği," dedi. "O, bire bir durumlarda en iyilerden biri ve ona yardım etmeli ve fırsat vermeliyiz. Takım olarak oynamalıyız; yarınki maçın anahtarı bu. Artık bireysel performanslar konusunda endişelenmiyorum. Çok kaliteli oyuncularımız var, ama onların da öyle. Maçların genellikle anlara bağlı olarak sonuçlandığını söylemiştim ve umarım yarın bu an bizim lehimize olur."
Bir başka ünlü geri dönüşe olan inanç
Bazıları iki gol farkını aşılmaz bir engel olarak görse de, Yamal bu durum karşısında kararlılığını açıkça dile getirdi. İlk maçın hemen ardından Yamal, Instagram üzerinden Los Colchoneros’a net bir uyarıda bulunarak şöyle dedi: “Henüz bitmedi, culers. Rövanş maçında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hep birlikte, her zaman.”
Pazartesi günü bu mesajını tekrarlayan Yamal, geri dönüş yapmalarının "mucize" olmayacağını vurguladı.
"Bildiğimiz gibi oynamalıyız. Oyunumuzdan ödün vermeden yoğun bir şekilde," diye ekledi. "Eğer eleneceksek, sonuna kadar mücadele edeceğimize söz veriyoruz, bu kalkan için her şeyimizi ortaya koyacağız. Henüz bitmedi, bu yüzden maç 90 dakika ya da daha uzun sürecek. Geri dönüş mümkün, bu yüzden buradayız."
- Getty Images Sport
Sorumluluk ve gelecek
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Yamal, şimdiden kulübün yükünü omuzlarında taşıyor; ancak La Masia mezunu oyuncu, bu rolünü bir yükten ziyade bir ayrıcalık olarak görüyor. Rekabet gücünün ve Blaugrana renklerine olan sevgisinin kaynağını, kulüpte aldığı yetiştirilme tarzına dayandırdı. “Küçüklüğümden beri daha fazla sorumluluk üstlendim. Bu bir sorun değil, bir erdemdir. Takım arkadaşlarımla geçirdiğim her anın tadını çıkarıyorum ve onlara her şey için teşekkür ediyorum," dedi.
İspanyol milli oyuncu, Spotify Camp Nou'daki kariyeri için büyük hedefler belirlemiş durumda. Gelecekteki hali sorulduğunda Yamal, dünya futbolundaki en büyük ödüllere odaklandı. “Bilmiyorum, ama umarım şu anda sahip olduğumdan daha fazla şampiyonluk kazanırım. Umarım bir Dünya Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanırım. Şampiyonluklar kazanmak beni mutlu eder.” Salı günü Atlético sınavını geçmek, bu hayali gerçekleştirmek için atılacak bir sonraki büyük adım olacak.