Lamine Yamal, Kylian Mbappé ve Erling Haaland, “tanrılar” Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’yu örnek almanın neden neredeyse imkânsız olduğunu anlattılar

Messi ve Ronaldo, neredeyse 20 yıl boyunca dünya sahnesine damga vurdular ve pek çok kişinin imkânsız olduğuna inandığı rekorlar kırdılar. Sporting’in eski şampiyonu Tonito’ya göre, bu iki yıldız, her birinin bireysel yeteneği ne olursa olsun, yeni neslin ulaşmasının neredeyse imkânsız olduğu ayrı bir seviyede yer alıyor.

"Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bambaşka bir boyuttadır; diğer futbolcular hakkında konuşmak için, onların bu seviyeyi yıllarca sürdürüp sürdüremeyeceklerini görmek gerekir. Görmek inanmaktır. Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve diğerleri için en büyük zorluk da budur: iyi oyuncular, ancak tarihe geçip o seviyelere ulaşabileceklerini kanıtlamaları gerekiyor," dedi 49 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, Lusa'ya verdiği röportajda.