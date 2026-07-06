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Lamine Yamal, Kylian Mbappé ve Erling Haaland, “tanrılar” Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’yu örnek almanın neden neredeyse imkânsız olduğunu anlattılar
Futbolun ‘tanrıları’nın aşılmaz engeli
Messi ve Ronaldo, neredeyse 20 yıl boyunca dünya sahnesine damga vurdular ve pek çok kişinin imkânsız olduğuna inandığı rekorlar kırdılar. Sporting’in eski şampiyonu Tonito’ya göre, bu iki yıldız, her birinin bireysel yeteneği ne olursa olsun, yeni neslin ulaşmasının neredeyse imkânsız olduğu ayrı bir seviyede yer alıyor.
"Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bambaşka bir boyuttadır; diğer futbolcular hakkında konuşmak için, onların bu seviyeyi yıllarca sürdürüp sürdüremeyeceklerini görmek gerekir. Görmek inanmaktır. Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve diğerleri için en büyük zorluk da budur: iyi oyuncular, ancak tarihe geçip o seviyelere ulaşabileceklerini kanıtlamaları gerekiyor," dedi 49 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, Lusa'ya verdiği röportajda.
- Getty Images Sport
Lamine Yamal için uzun soluklu bir kariyerin getirdiği zorluk
Yamal, Barcelona’da ve İspanya milli takımında rekorlar kırdı; Euro 2024’ü kazandı ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı. Ancak Tonito, asıl sınavın ilk başlardaki parlaklık değil, Messi ve Ronaldo’nun başardığı kadar uzun süre üst düzey performansı sürdürebilme yeteneği olduğunu vurguluyor; bu da bu sporun gerçek efsanelerini belirleyen unsurdur.
"Yeni bir aşamadayız ve yeni futbolu ustalaştırmaya çalışan, o iki tanrının başarılarına ulaşıp ulaşamayacaklarını görmek için rekabet eden oyuncular var. Ne kadar ileri gidebileceklerini göreceğiz. Messi ve Ronaldo'nun aynı dönemde ortaya çıkması ve bence başka hiç kimsenin başaramayacağı şeyleri başarmaları bir şans oldu, ama yanılıyor da olabilirim," diye belirtti Tonito.
İber derbisindeki taktiksel çekişme
Portekiz ile İspanya arasında Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak maç öncesinde Tonito, “La Roja”nın geçirdiği süreci analiz etti. Yamal hâlâ en büyük tehdit olarak görülse de, eski futbolcu, Nico Williams’ın yokluğunun ya da form düşüşünün Luis de la Fuente’nin takımının hücum dinamiklerini değiştirebileceğini ve bunun sonucunda takımın daha az dikey bir oyun sergilemesi ve top hakimiyetine daha fazla odaklanmasına yol açabileceğini belirtiyor.
"Nico Williams en iyi formunda değil, zor bir dönemden çıkıyor ve oynamayabilir. İspanya, son maçtaki ilk 11'i sahaya sürmeli ve Álex Baena, Nico'nun sağladığı derinliği sağlayamıyor. Aynı derecede güçlü bir takım olacak, ancak farklı bir karaktere sahip, daha az dikey ve daha çok pas oyununa dayalı bir takım olacak. Yamal'a gelince, hızın orada olacağından emin olabilirsiniz," diye değerlendirdi.
- AFP
Portekiz, bire bir karşılaşmalarda favori gösteriliyor
İspanya’nın savunma sağlamlığına ve Dünya Kupası’ndaki beş maçta gol yememiş olmasına rağmen, Tonito, Selecao’nun kadro derinliği açısından daha üstün olduğuna inanıyor. Eski orta saha oyuncusuna göre, Roberto Martínez’in sahip olduğu seçenek çeşitliliği, Portekiz’i tüm pozisyonlarda saf yetenek açısından bir adım öne çıkarıyor.
"Yamal dünyanın en iyi oyuncularından biri, ancak İspanya'nın bireysel çeşitliliği o kadar fazla değil; Portekiz ise bunu kadrosunda ve her alanda sergiledi. Eğer hem bireysel hem de takım olarak en iyi halini ortaya koyabilirse, Portekiz'in bu eşleşmeyi geçeceğinden eminim. İspanya, en güçlü takımlardan biriyle karşı karşıya kalacağını biliyor," diye konuştu Tonito.
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