Lamine Yamal, kendisinden üst sırada yer alan tek ismin adının geçtiğini görüyor – Barcelona’nın genç yıldızı, Lionel Messi’nin görünüşte ‘imkansız’ olanı başarma yeteneğini miras almış durumda
Agüero, Yamal'ın "olağanüstü" yeteneğini övüyor
Yamal, ilk maçından bu yana futbol dünyasını kasıp kavurdu ve Barcelona’da yeni dönemin tartışmasız simgesi haline geldi. Performansları o kadar etkileyici ki, Manchester City’nin efsanesi ve eski Blaugrana forveti Aguero, Yamal’ın şimdiden dünyanın en iyisi olduğuna inanıyor; kalabalık savunmaların içinden kolaylıkla geçmesini sağlayan eşsiz bir yeteneğe sahip.
Stake'e konuşan Aguero, 18 yaşındaki oyuncunun hızlı yükselişine hayranlığını dile getirdi. "Farklı karşılaştırmalar yapan birçok kişi var, ancak bir oyuncu olarak ve futboldaki deneyimlerime dayanarak, o en iyiler kadar iyi bir oyuncu. İyi ve kötü maçlar oynamak normaldir - herkesin gidip onu izlemesini istiyorum. Hareketleri, pasları, top sürüşü, sahip olduğu çeviklik ve imkansız görünen durumlardan nasıl kurtulduğu... bunu daha önce yapan kişi Leo Messi'ydi," diye açıkladı Arjantinli oyuncu.
Süperstarların mücadelesi
Agüero, Yamal'ın çoğu rakibine üstünlüğüne ikna olsa da, şu anda İspanyol oyuncunun tahtına meydan okuyabilecek tek kişinin belki de Kylian Mbappé olduğunu kabul etti. Pek çok uzman, özellikle de Şampiyonlar Ligi tarihinde 70 gol barajına herkesten daha hızlı ulaştıktan sonra, Real Madrid'in yıldız oyuncusunu hâlâ dünyanın en yıkıcı forveti olarak görüyor.
"Bugün benim için karşılaştırma yapılamaz. Lamine birçok oyuncunun üstündedir. Belki bugün Mbappe diyebilirsiniz, ama onun nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz - 1'e 1'de çok agresif, golcü, çok iyi. Ama Lamine'de pek çok kişinin sahip olmadığı başka özellikler var. O kısa pasları ve kararlarını seviyorum... bunlar farklı. Lamine'yi durdurmak çok zor," diye ekleyen Aguero, iki süperstar arasındaki ince teknik farkları vurguladı.
Şaşırtıcı rakamlar ve Messi ile karşılaştırmalar
İstatistikler, Aguero’nun iddialarını kesinlikle destekliyor. Yamal, bu sezon boyunca müthiş bir form sergiledi; tüm turnuvalarda toplam 23 gol ve 18 asistle Barça’nın hücum hattına öncülük etti. Bir gencin bu seviyede bir performans sergilemesi, doğal olarak Arjantinli efsane Messi ile karşılaştırılmalarına yol açtı ve Aguero, La Masia mezunu oyuncunun A takıma yükseldiğini ilk gördüğünde hayranlıktan dilinin tutulduğunu itiraf ediyor.
"O ilk takıma yükseldiğinde Barça'yı izlemeye başladığımda, bunu tarif edecek kelimeler bulamadım. Onda bulması çok zor bir yetenek var. Onu izlemekten keyif almalısınız," dedi Aguero. Üzerindeki büyük beklenti yüküne rağmen, Yamal spot ışıklarından etkilenmemiş görünüyor. Avrupa'daki hayal kırıklığının ardından Barcelona taraftarlarına yaptığı tutkulu yemin, bu dayanıklılığını mükemmel bir şekilde yansıtıyor.
Hansi Flick ile La Liga zaferinin peşinde
Şampiyonlar Ligi hayali hayal kırıklığıyla sona ermiş olsa da, Yamal ve Barcelona lig şampiyonluğunu garantilemek için son derece avantajlı bir konumdalar. Hansi Flick’in takımı, Çarşamba günü Celta Vigo ile karşılaşmaya hazırlanırken, ligin zirvesinde 9 puanlık büyük bir farkla liderliğini sürdürüyor. Kulüp, şampiyonluk çizgisini geçip La Liga tacını korumayı hedeflerken, Yamal’ın yine kilit bir rol oynaması bekleniyor.