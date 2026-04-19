Lamine Yamal, kendisinden üst sırada yer alan tek ismin adının geçtiğini görüyor – Barcelona’nın genç yıldızı, Lionel Messi’nin görünüşte ‘imkansız’ olanı başarma yeteneğini miras almış durumda

Yamal, ilk maçından bu yana futbol dünyasını kasıp kavurdu ve Barcelona’da yeni dönemin tartışmasız simgesi haline geldi. Performansları o kadar etkileyici ki, Manchester City’nin efsanesi ve eski Blaugrana forveti Aguero, Yamal’ın şimdiden dünyanın en iyisi olduğuna inanıyor; kalabalık savunmaların içinden kolaylıkla geçmesini sağlayan eşsiz bir yeteneğe sahip.

Stake'e konuşan Aguero, 18 yaşındaki oyuncunun hızlı yükselişine hayranlığını dile getirdi. "Farklı karşılaştırmalar yapan birçok kişi var, ancak bir oyuncu olarak ve futboldaki deneyimlerime dayanarak, o en iyiler kadar iyi bir oyuncu. İyi ve kötü maçlar oynamak normaldir - herkesin gidip onu izlemesini istiyorum. Hareketleri, pasları, top sürüşü, sahip olduğu çeviklik ve imkansız görünen durumlardan nasıl kurtulduğu... bunu daha önce yapan kişi Leo Messi'ydi," diye açıkladı Arjantinli oyuncu.



