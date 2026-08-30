Lamine Yamal, 'kardeşine' veda etti! Barcelona, La Masia yıldızının 8 milyon € karşılığında ayrıldığını doğrularken Real Sociedad uzun vadeli anlaşmayı tamamladı

Bu transfer, Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Yamal için hassas bir dönemde geliyor. İspanya'daki haberlerde, 19 yaşındaki oyuncunun en yakın soyunma odası müttefiklerinin, aralarında Fort, Marc Casado ve Alejandro Balde'nin de bulunduğu isimlerin, yakın ayrılık ihtimali nedeniyle derinden sarsıldığı öne sürüldü. Gazeteci Jota Jordi, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu şu sözlerle anlattı: "Onun için kardeş gibiler ve bana söylenene göre bu durum Lamine'i incitiyor."

Yamal'ın, Barcelona'nın Elche karşısında aldığı 5-0'lık galibiyette oyundan alındıktan sonra gözle görülür şekilde yaşadığı hayal kırıklığı da bir ayrılık olduğu yönündeki spekülasyonları daha da artırdı. Ancak teknik direktör Hansi Flick, altta yatan herhangi bir tavır problemi olduğu yönündeki iddiaları hızla reddetti. Alman teknik adam, yıldız hücumcusunun sadece küçük bir fiziksel sorunu yönettiğini açıkladı.

"Küçük bir sorunu vardı, baş ağrısı," diyen Flick, gazetecilere şöyle konuştu: "Lamine bir dahi, bu anlaşılabilir bir durum. Üç haftadır izinliydi ve sadece birkaç gündür antrenman yapıyor. En üst seviyesinde olmaması normal."



