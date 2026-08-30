Sergio Ros
Çeviri:
Lamine Yamal, 'kardeşine' veda etti! Barcelona, La Masia yıldızının 8 milyon € karşılığında ayrıldığını doğrularken Real Sociedad uzun vadeli anlaşmayı tamamladı
Fort, San Sebastian'a kalıcı transferini tamamladı
Real Sociedad, Barcelona altyapısından yetişen Fort'un transferini resmen tamamladı. Bask kulübü, yaz transfer döneminin son bölümünde harekete geçerek Borussia Dortmund'un yapması beklenen hamleyi çaldı ve savunmacıyla 2031'e kadar sürecek beş yıllık sözleşme imzaladı. Diario Vasco'ya göre Fort, yeni takımının Espanyol'u La Liga'da 2-1 yendiği son maçta da tribünde görüldü.
Barcelona, genç bekin transferinden başlangıç olarak 8 milyon € alacak. Ancak Katalan devi, anlaşmaya 20 milyon €'luk geri satın alma maddesi koyarak uzun vadeli çıkarlarını korudu. Blaugrana ayrıca gelecekteki herhangi bir satıştan da pay alacak.
- Getty Images Sport
Yamal, ayrılığın ardından "incindi"
Bu transfer, Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Yamal için hassas bir dönemde geliyor. İspanya'daki haberlerde, 19 yaşındaki oyuncunun en yakın soyunma odası müttefiklerinin, aralarında Fort, Marc Casado ve Alejandro Balde'nin de bulunduğu isimlerin, yakın ayrılık ihtimali nedeniyle derinden sarsıldığı öne sürüldü. Gazeteci Jota Jordi, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu şu sözlerle anlattı: "Onun için kardeş gibiler ve bana söylenene göre bu durum Lamine'i incitiyor."
Yamal'ın, Barcelona'nın Elche karşısında aldığı 5-0'lık galibiyette oyundan alındıktan sonra gözle görülür şekilde yaşadığı hayal kırıklığı da bir ayrılık olduğu yönündeki spekülasyonları daha da artırdı. Ancak teknik direktör Hansi Flick, altta yatan herhangi bir tavır problemi olduğu yönündeki iddiaları hızla reddetti. Alman teknik adam, yıldız hücumcusunun sadece küçük bir fiziksel sorunu yönettiğini açıkladı.
"Küçük bir sorunu vardı, baş ağrısı," diyen Flick, gazetecilere şöyle konuştu: "Lamine bir dahi, bu anlaşılabilir bir durum. Üç haftadır izinliydi ve sadece birkaç gündür antrenman yapıyor. En üst seviyesinde olmaması normal."
Barcelona'nın kadrodan ayrılık dalgası sürüyor
Fort'un ayrılığı, Barcelona ile on yılı bulan birlikteliğin sonu anlamına geliyor. Ünlü La Masia sisteminde yetişmesine rağmen savunmacı, A takımda kalıcı bir yer edinmekte zorlandı. Geçen sezon Elche'de geçirdiği dönemin ardından, kalıcı bir transfer onun üst düzey ligde düzenli süre alması için en iyi fırsatı temsil ediyor.
Onun ayrılığı, Camp Nou'daki daha geniş çaplı geç transfer dönemi temizliğinin bir parçası. Barcelona, mali dengesini sağlamak için aktif şekilde çalışıyor ve bu da çok sayıda akademi yeteneğinin gönderilmesine yol açıyor. Toni Fernandez'in kısa süre içinde Venezia'ya transferini resmileştirmesi beklenirken, Casado'nun ise RB Leipzig ve Beşiktaş'tan gelen ilgiyi değerlendirdiği bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Bask bölgesinde yeni başlangıçlar
Fort artık Pellegrino Matarazzo'nun San Sebastian'daki kadrosuna katılacak; önümüzdeki haftalarda Real Sociedad formasıyla ilk maçına çıkmayı ve La Liga'da kendini kabul ettirmeyi umacak. Katalonya'da ise Flick, değişim sürecindeki soyunma odasında oluşan duygusal yansımaları yönetirken Yamal'ın dikkatini Barcelona'nın süren şampiyonluk savunmasına vermesini sağlamak zorunda kalacak.
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