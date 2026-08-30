Transfer, Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Yamal için hassas bir dönemde geldi. İspanya'daki haberlerde, 19 yaşındaki oyuncunun en yakın soyunma odası dostlarının, Fort, Marc Casado ve Alejandro Balde dahil, yakın ayrılıkları nedeniyle derinden sarsıldığı öne sürüldü. Gazeteci Jota Jordi, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu şu sözlerle anlattı: "Onlar onun için kardeş gibi ve bana söylenene göre bu durum Lamine'i incitiyor."

Yamal'ın, Barcelona'nın Elche karşısında 5-0 kazandığı maçta oyundan alındıktan sonra gözle görülür şekilde yaşadığı hayal kırıklığı da aralarında bir sorun olduğuna yönelik spekülasyonları daha da artırdı. Ancak teknik direktör Hansi Flick, altta yatan herhangi bir tutum problemi olduğuna dair iddiaları hızla reddetti. Alman çalıştırıcı, yıldız hücum oyuncusunun yalnızca küçük bir fiziksel sorun yaşadığını söyledi.

"Küçük bir sorunu vardı, baş ağrısı," diyen Flick, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lamine bir dahi, bu anlaşılabilir. Üç haftadır izinliydi ve sadece birkaç gün antrenman yaptı. En iyi seviyesinde olmaması normal."



