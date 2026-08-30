Sergio Ros
Çeviri:
Lamine Yamal, 'kardeşine' veda etti! Barcelona, La Masia yıldızının 8 milyon avroluk ayrılığını doğrularken Real Sociedad uzun vadeli anlaşmayı tamamladı
Fort, San Sebastian'a kalıcı olarak transfer oldu
Real Sociedad, Barcelona altyapısından yetişen Fort'un transferini başarıyla tamamladı. Bask kulübü, yaz transfer döneminin sonlarında harekete geçerek Borussia Dortmund'un beklenen hamlesini boşa çıkardı ve savunma oyuncusuyla 2031'e kadar sürecek beş yıllık sözleşme imzaladı. Diario Vasco'nun haberine göre Fort, yeni takımının kısa süre önce La Liga'da Espanyol'u 2-1 mağlup ettiği maçta tribünde görüldü.
Barcelona, genç bek için başlangıçta 8 milyon euro bonservis bedeli alacak. Ancak Katalan devi, anlaşmaya 20 milyon euroluk geri satın alma maddesi ekleyerek uzun vadeli çıkarlarını koruma altına aldı. Barcelona ayrıca gelecekteki herhangi bir satıştan da pay alacak.
- Getty Images Sport
Yamal, ayrılıktan dolayı incinmiş durumda
Transfer, Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Yamal için hassas bir dönemde geldi. İspanya'daki haberlerde, 19 yaşındaki oyuncunun en yakın soyunma odası dostlarının, Fort, Marc Casado ve Alejandro Balde dahil, yakın ayrılıkları nedeniyle derinden sarsıldığı öne sürüldü. Gazeteci Jota Jordi, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu şu sözlerle anlattı: "Onlar onun için kardeş gibi ve bana söylenene göre bu durum Lamine'i incitiyor."
Yamal'ın, Barcelona'nın Elche karşısında 5-0 kazandığı maçta oyundan alındıktan sonra gözle görülür şekilde yaşadığı hayal kırıklığı da aralarında bir sorun olduğuna yönelik spekülasyonları daha da artırdı. Ancak teknik direktör Hansi Flick, altta yatan herhangi bir tutum problemi olduğuna dair iddiaları hızla reddetti. Alman çalıştırıcı, yıldız hücum oyuncusunun yalnızca küçük bir fiziksel sorun yaşadığını söyledi.
"Küçük bir sorunu vardı, baş ağrısı," diyen Flick, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lamine bir dahi, bu anlaşılabilir. Üç haftadır izinliydi ve sadece birkaç gün antrenman yaptı. En iyi seviyesinde olmaması normal."
Barcelona'da kadrodan ayrılıklar sürüyor
Fort’un ayrılığı, Barcelona ile on yıllık birlikteliğin sonunu işaret ediyor. Ünlü La Masia sisteminde yetişmesine rağmen savunmacı, A takımda kalıcı bir yer edinmekte zorlandı. Geçen sezon Elche’deki döneminin ardından kalıcı bir transfer, onun düzenli olarak üst düzey ligde süre alması için en iyi fırsatı temsil ediyor.
Onun ayrılığı, Camp Nou’daki daha geniş çaplı bir geç transfer dönemi temizliğinin parçası. Barcelona, mali dengesini sağlamak için aktif şekilde girişimlerde bulunuyor ve bu da çok sayıda akademi yeteneğinin gönderilmesine yol açıyor. Toni Fernandez’in kısa süre içinde Venezia’ya transferini tamamlaması beklenirken, Casado’nun ise RB Leipzig ve Beşiktaş’tan gelen ilgiyi değerlendirdiği bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Bask bölgesinde yeni başlangıçlar
Fort artık San Sebastian'da Imanol Alguacil'in kadrosuna katılacak; önümüzdeki haftalarda Real Sociedad formasıyla ilk maçına çıkmayı ve La Liga'da kendini kabul ettirmeyi umacak. Katalonya'da ise Flick'in, geçiş sürecindeki soyunma odasında ortaya çıkan duygusal yansımaları yönetirken Yamal'ın da Barcelona'nın süren şampiyonluk savunmasına odaklanmasını sağlaması gerekecek.
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