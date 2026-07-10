İkincisinin pek çok kişi tarafından bu sporun tarihindeki en yetenekli genç oyuncu olarak görüldüğünü düşünürsek, bu büyük bir övgü – ve yine de abartı sayılmaz.

Nitekim Cubarsi, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinde, sakatlıklarla boğuşan Barcelona'lı takım arkadaşından daha büyük bir rol oynadı ve şu anda turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmek için ikna edici bir performans sergiliyor.