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Pau Cubarsi Lamine Yamal Spain GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Lamine Yamal, İspanya'nın “bir dönemi tanımlayacak” tek potansiyel oyuncusu değil – Barcelona’nın genç yeteneği Pau Cubarsi, Dünya Kupası’nda aslında aynı yaştaki diğer yıldız adayı arkadaşından daha iyi bir performans sergiledi

Opinion
Dünya Kupası
L. Yamal
P. Cubarsi
İspanya
Barcelona
FEATURES
İspanya - Belçika
Belçika

Hansi Flick, Pau Cubarsi’nin Barcelona formasıyla sergilediği olgun oyun karşısında sürekli hayranlık duyuyor. Alman teknik direktör geçen sezon, “Savunma yapışını izlemek inanılmaz,” diye itiraf etmişti. “O genç, henüz 19 yaşında, ama sonra bu seviyede ne kadar uzun süredir oynadığını fark ediyorsunuz. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Performansları açısından Lamine Yamal ile aynı seviyede."

İkincisinin pek çok kişi tarafından bu sporun tarihindeki en yetenekli genç oyuncu olarak görüldüğünü düşünürsek, bu büyük bir övgü – ve yine de abartı sayılmaz.

Nitekim Cubarsi, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinde, sakatlıklarla boğuşan Barcelona'lı takım arkadaşından daha büyük bir rol oynadı ve şu anda turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmek için ikna edici bir performans sergiliyor.

  • Spain v Andorra - International FriendlyGetty Images Sport

    Avrupa Şampiyonası’nı kaçırmak

    Luis de la Fuente, 17 yaşındaki Cubarsi’yi Euro 2024 kadrosuna almadığında, bunun oyuncunun genç yaşıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıklamıştı – ve İspanya teknik direktöründen şüphe etmek için hâlâ bir nedenimiz yok; zira Yamal’ı Almanya’daki turnuvaya sadece kadroya dahil etmekle kalmadı, La Roja’nın maçlarının bir tanesi hariç hepsinde onu ilk 11’de sahaya sürdü.

    De la Fuente, o dönemde elinde “daha üst düzey” dört stoper daha olduğunu düşünmüştü. Ancak bir süredir durum böyle değil. Aslında, şu anda Dünya Kupası’nda Cubarsi’den daha iyi performans gösteren çok az sayıda savunma oyuncusu var, nokta.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rakipsiz beşli savunma hattı

    İspanya’nın Kuzey Amerika’daki kusursuz savunma performansı, şüphesiz bir takım çalışmasının sonucudur. İlk tercih edilen santrfor Mikel Oyarzabal, önden pres yaparken, Rodri ise dörtlü savunmayı koruma konusunda bir başıma bir sınıfta yer almaktadır. Beşli savunma hattının her bir üyesi de La Roja’nın tek bir gol bile yemeden çeyrek finale yükselmesinde üzerine düşen görevi yerine getirmiştir.

    Marcu Cucurella, Real Madrid’in onu Chelsea’den transfer etmek için neden 60 milyon avro (51 milyon sterlin/68,5 milyon dolar) ödediğini gösteriyor; Unai Simon, David Raya ve Joan Garcia’nın yerine ilk 11’de yer almasını beş maç üst üste kalesini gole kapatarak haklı çıkardı; Aymeric Laporte, 32 yaşında her zamanki gibi iyi oynuyor ve belki de en önemlisi, Pedro Porro milli takımda oynarken Tottenham’da oynadığı halinden çok farklı görünüyor.

    Ancak Cubarsi’nin performansındaki kalite ve soğukkanlılığı özellikle belirtilmeye değer.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    'Bir dönemi simgeleyen oyuncu'

    Cubarsi'nin futbolun en büyük sahnesinde bu kadar rahat görünmesine belki de şaşırmamalıyız.

    17 yaşından beri Barcelona'nın ilk 11'inde yer alan Cubarsi, tıpkı Yamal gibi, kulüp efsanesi Xavi tarafından daha önce "bir dönemi tanımlayan oyuncu" olarak nitelendirilmişti; eski kaptan Carles Puyol ise onun en azından önümüzdeki 15 yıl boyunca Blaugrana'nın 1 numaralı stoperi olacağını öngörmüştü.

    Cubarsi de sahada hiçbir baskı hissetmediğini belirtmiştir. Ancak bu, 19 yaşında bir Dünya Kupası'nda sergilediği performansı daha az olağanüstü kılmaz.


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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mükemmel ortaklık

    Savunma açısından bakıldığında, hiçbir hata yapmadı ve De la Fuente’nin de belirttiği gibi, ikili müthiş bir stoper ikilisi oluşturduğu için Laporte bu konuda şüphesiz büyük katkı sağladı.

    İspanya teknik direktörü, "Kritik anlarda Laporte gibi bir oyuncu, Küba'nın [yanında] ihtiyaç duyduğu deneyimi getiriyor ve ikisi birbirini harika bir şekilde tamamlıyor" dedi. "Defansın ortasında olağanüstü bir denge yakaladık."

    Ancak Cubarsi, aynı zamanda ekstra bir oyun kurucuya da sahip; La Masia mezunu olan ve arkadan oyun kurma sanatında yetişmiş bir oyuncu. Bu anlamda, bu yazının yazıldığı sırada Dünya Kupası'nda sadece Rodri'nin Cubarsi'den daha fazla pas vermiş olması hiç de şaşırtıcı değil.

    O, İspanya’nın oyun planının ayrılmaz bir parçası haline geldi; bu yüzden de De la Fuente’nin kadrosunda şu ana kadar turnuvanın her dakikasını oynayan sadece dört oyuncudan biri.


  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sakatlık sorunları

    Yamal’ın performansında, Barcelona’daki 2025-26 sezonunu erken sona erdiren hamstring sakatlığı ciddi bir etki yarattı ve başlangıçta Dünya Kupası’na katılımı konusunda ciddi şüpheler doğurdu.

    18 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın hazırlık maçlarının hiçbirinde forma giymedi ve Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve 0-0 berabere biten sürpriz maçta sadece 19 dakikalık bir süre için sahaya çıkabilecek kadar formdaydı.

    Yamal, Suudi Arabistan’ı 4-0 mağlup ettikleri maçın ilk yarısında forma giymeyi başardı ve o sahadayken İspanya tamamen farklı bir takım gibi görünüyordu. Atlanta’da skoru açan golü atmanın yanı sıra, Yamal, La Roja’nın hücum oyununa yepyeni bir boyut kattı.

    Ancak o günden beri zorlanıyor. Harika top sürme becerileri, İspanya'nın 1958 Dünya Kupası'ndaki Pele'den bu yana eleme turu maçında iki genç oyuncuyu ilk 11'de sahaya süren ilk takım olduğu Avusturya'yı 32'li turda mağlup ettiği maçta sergilendi; ancak Yamal, Portekiz'i 1-0 yendikleri maçta bir kez daha baş belası Nuno Mendes karşısında pek bir şey yapamadı.

    Sonuç olarak, futbol dünyasının en korkulan kanat oyuncusu, Cuma günü Belçika ile oynanacak çeyrek final maçına girerken, turnuvada şu ana kadar sadece beş gol fırsatı yaratmış olması nedeniyle, şaşırtıcı bir şekilde hâlâ Dünya Kupası’ndaki ilk asistini bekliyor.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En iyisini sona mı saklıyorsun?

    Ancak mesele şu ki, Yamal şu ana kadar her zamanki seviyesine hiç de yakın bir performans sergilemediğinin farkında – ve bu durum onu hiç de rahatsız etmiyor.

    "Kendime karşı çok talepkarım," dedi Mundo Deportivo'ya. "Yaptıklarımdan asla memnun olmam. Bunun dışında, sadece oynamaya devam etmem gerekiyor. Neredeyse iki ay sahalardan uzak kaldım ve bu, arka arkaya yedi maç oynamış olmakla aynı şey değil.

    "Topa dokunmaya devam et, oynamaya devam et, dakika sayını artır ve elbette o [büyük] maç da gelecektir. Sonuçta insanlar, son 16 turundan ve çeyrek finallerden itibaren bu anları hatırlar. İşte o zaman en çok motive oluyorum.

    "Bu noktaya iyi bir formda gelebilmek için tüm süreci sakin bir şekilde ele aldım. Kendimi harika hissediyorum, İspanya olarak ne olduğumuzu ve benim ne olduğumu göstermeye can atıyorum.

    "Grup aşamasında hiçbir zaman en iyi oyuncu olmadım. Önemli maçlar, yani yarı finaller veya final yaklaştıkça daha iyi oynuyorum."

    Dünya Kupası’nın son turlarının Yamal’ın en iyi halini ortaya çıkaracağı düşüncesi, Belçika için olduğu kadar turnuvada kalan diğer tüm takımlar için de korkutucu bir düşünce.

    Yamal’ın en kritik anlarda görevini layıkıyla yerine getirmesi, İspanya’nın Euro 2024’ü kazanmasına yardımcı olmuştu. Tarih, Dünya Kupası’nda da kolaylıkla tekrarlanabilir – özellikle de artık savunmada da bir döneme damga vuracak bir oyuncuya sahip oldukları görülüyor.

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