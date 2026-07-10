Ancak mesele şu ki, Yamal şu ana kadar her zamanki seviyesine hiç de yakın bir performans sergilemediğinin farkında – ve bu durum onu hiç de rahatsız etmiyor.
"Kendime karşı çok talepkarım," dedi Mundo Deportivo'ya. "Yaptıklarımdan asla memnun olmam. Bunun dışında, sadece oynamaya devam etmem gerekiyor. Neredeyse iki ay sahalardan uzak kaldım ve bu, arka arkaya yedi maç oynamış olmakla aynı şey değil.
"Topa dokunmaya devam et, oynamaya devam et, dakika sayını artır ve elbette o [büyük] maç da gelecektir. Sonuçta insanlar, son 16 turundan ve çeyrek finallerden itibaren bu anları hatırlar. İşte o zaman en çok motive oluyorum.
"Bu noktaya iyi bir formda gelebilmek için tüm süreci sakin bir şekilde ele aldım. Kendimi harika hissediyorum, İspanya olarak ne olduğumuzu ve benim ne olduğumu göstermeye can atıyorum.
"Grup aşamasında hiçbir zaman en iyi oyuncu olmadım. Önemli maçlar, yani yarı finaller veya final yaklaştıkça daha iyi oynuyorum."
Dünya Kupası’nın son turlarının Yamal’ın en iyi halini ortaya çıkaracağı düşüncesi, Belçika için olduğu kadar turnuvada kalan diğer tüm takımlar için de korkutucu bir düşünce.
Yamal’ın en kritik anlarda görevini layıkıyla yerine getirmesi, İspanya’nın Euro 2024’ü kazanmasına yardımcı olmuştu. Tarih, Dünya Kupası’nda da kolaylıkla tekrarlanabilir – özellikle de artık savunmada da bir döneme damga vuracak bir oyuncuya sahip oldukları görülüyor.