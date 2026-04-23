Lamine Yamal'ın sakatlığı ne kadar ciddi? Barça, sezonun geri kalanında oynayamayacağını açıkladı ve Dünya Kupası için tahminde bulundu

18 yaşındaki oyuncu Perşembe günü sosyal medyada bir açıklama yaptı. Yamal, "Bu sakatlık, tam da en çok orada olmak istediğim anda beni oyun dışı bıraktı. Bu sonsuz bir acı," diye yazdı: "Takım arkadaşlarımın yanında mücadele edememek, takımın bana ihtiyacı olduğunda yardımcı olamamak çok acı verici." Artık kenardan takımını destekleyecek ve onlara tezahürat edecek: "Bu bir son değil, sadece bir ara. Her zamankinden daha güçlü ve motive olarak geri döneceğim."

Teknik direktör Hansi Flick, Barcelona'nın Celta Vigo'ya karşı 1-0 (1-0) kazandığı maçın ardından üzüntüsünü dile getirmişti. "Kolay değil. Onu dinlendirmeliyiz. Bizim için çok yazık," dedi Flick. Yamal, Çarşamba akşamı 40. dakikada penaltıdan galibiyet golünü atmıştı. Ardından hemen uyluğuna dokundu ve sahadan çıkmak zorunda kaldı. Zaten ilk yarıda da kasık sakatlığıyla mücadele etmişti.



