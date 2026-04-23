Lamine Yamal için talihsizlik içinde bir şans: FC Barcelona'nın hücum yıldızı, uyluk sakatlığına rağmen ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Avrupa şampiyonu İspanya forması giyebilecek gibi görünüyor.
Lamine Yamal'ın sakatlığı ne kadar ciddi? Barça, sezonun geri kalanında oynayamayacağını açıkladı ve Dünya Kupası için tahminde bulundu
Kulüp Perşembe günü yaptığı açıklamada, Yamal'ın sakatlığının "konservatif tedavi" ile ele alındığını duyurdu: "Lamine Yamal sezonun geri kalanını kaçıracak ve muhtemelen Dünya Kupası'nda tekrar forma giyebilecek."
Söz konusu sakatlık, sol bacağındaki uyluk kasında meydana geldi. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi daha önce bu haberi vermişti, Perşembe günü yapılan tetkikler ise durumu kesinleştirdi. Dünya Kupası 11 Haziran'da başlıyor; Yamal, iyileşme sürecinde herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa tam zamanında forma girebilir.
- AFP
Yamal, penaltıyı gole çevirdikten sonra sakatlandı
18 yaşındaki oyuncu Perşembe günü sosyal medyada bir açıklama yaptı. Yamal, "Bu sakatlık, tam da en çok orada olmak istediğim anda beni oyun dışı bıraktı. Bu sonsuz bir acı," diye yazdı: "Takım arkadaşlarımın yanında mücadele edememek, takımın bana ihtiyacı olduğunda yardımcı olamamak çok acı verici." Artık kenardan takımını destekleyecek ve onlara tezahürat edecek: "Bu bir son değil, sadece bir ara. Her zamankinden daha güçlü ve motive olarak geri döneceğim."
Teknik direktör Hansi Flick, Barcelona'nın Celta Vigo'ya karşı 1-0 (1-0) kazandığı maçın ardından üzüntüsünü dile getirmişti. "Kolay değil. Onu dinlendirmeliyiz. Bizim için çok yazık," dedi Flick. Yamal, Çarşamba akşamı 40. dakikada penaltıdan galibiyet golünü atmıştı. Ardından hemen uyluğuna dokundu ve sahadan çıkmak zorunda kaldı. Zaten ilk yarıda da kasık sakatlığıyla mücadele etmişti.