İkinci yarının kırılma anı, Jon Ander Gonzalez Cuesta'nın Aissa Mandi ile Lamine Yamal arasındaki pozisyonun ardından Barcelona lehine penaltı noktasını göstermesiyle geldi. Daha önce Real Betis forması giyen Mandi yere düştü ve daha sonra genç Barcelona yıldızına çelme takmadan önce topa eliyle dokunmuş gibi göründü.

Yamal vuruşta hata yapmayıp topu sol üst köşeye sert bir şekilde gönderse de, penaltı kararına hakemin temel bir hata yaptığına inanan bazı önde gelen yorumculardan ciddi itiraz geldi.

Paco Gonzalez, hakemin mantığını canlı yayında anladığını kabul etse de yönetim kararına yönelik tepkinin başını çekti. COPE'a konuşan Gonzalez, şunları söyledi: "Bence bu penaltı değil ama neden verdiğini anlıyorum. O el orada olmasa, kaleyle karşı karşıya kalacak."

Hakemin içinde bulunduğu zor durumu kabul etmesine rağmen Gonzalez, ilk elle oynamanın penaltıyı gerektirecek kadar net olmadığını ve sonrasındaki herhangi bir temasın da oyunun doğal bir sonucu olduğunu savunarak penaltı kararını eleştirdi.