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Lamine Yamal'ın penaltısı TARTIŞMA yarattı! Yorumcular, Barcelona'nın Levante'yi 4-2 yendiği maçta verilen penaltıyı sorguladı
Barcelona, La Liga'daki amansız formunu sürdürüyor
Barcelona, sezonun üst üste beşinci galibiyetini alarak La Liga puan tablosunun zirvesinde ulaşılmaz kalmayı sürdürüyor. Flick yönetimindeki ekip, şu ana kadar karşısına çıkan her rakibi geçmeyi başardı ve kulübün son onlarca yıldaki en üretken gol başlangıçlarından birine imza attı.
Son galibiyet, Levante deplasmanında 2-4'lük skorla geldi ve maçın son bölümünde işler biraz karmaşıklaştı. Baskıya rağmen Barcelona, Alman teknik adam yönetimindeki sezon başı performanslarını tanımlayan o bitirici keskinliği yine gösterdi.
- AFP
Lamine Yamal penaltısı üzerine tartışma patlak verdi
İkinci yarının kırılma anı, Jon Ander Gonzalez Cuesta'nın Aissa Mandi ile Lamine Yamal arasındaki pozisyonun ardından Barcelona lehine penaltı noktasını göstermesiyle geldi. Daha önce Real Betis forması giyen Mandi yere düştü ve daha sonra genç Barcelona yıldızına çelme takmadan önce topa eliyle dokunmuş gibi göründü.
Yamal vuruşta hata yapmayıp topu sol üst köşeye sert bir şekilde gönderse de, penaltı kararına hakemin temel bir hata yaptığına inanan bazı önde gelen yorumculardan ciddi itiraz geldi.
Paco Gonzalez, hakemin mantığını canlı yayında anladığını kabul etse de yönetim kararına yönelik tepkinin başını çekti. COPE'a konuşan Gonzalez, şunları söyledi: "Bence bu penaltı değil ama neden verdiğini anlıyorum. O el orada olmasa, kaleyle karşı karşıya kalacak."
Hakemin içinde bulunduğu zor durumu kabul etmesine rağmen Gonzalez, ilk elle oynamanın penaltıyı gerektirecek kadar net olmadığını ve sonrasındaki herhangi bir temasın da oyunun doğal bir sonucu olduğunu savunarak penaltı kararını eleştirdi.
Uzmanlar, hakemlik standartlarını değerlendiriyor
Tartışma İspanyol radyo yayınlarında hararetle sürerken, Pedro Martin de itiraz edenler korosuna katıldı. Martin, savunmacının hareketinde haksız bir avantaj elde etme niyeti bulunmadığını savundu ve temasın tamamen tesadüfi olduğunu vurguladı. "Elini topu kapmak için oraya koymuş olsaydı... ama eli çok doğal bir pozisyonda," diyerek, bu konumlanmanın cezalandırılması gereken bir ihlalden ziyade doğrudan düşüşün sonucu olduğunu belirtti.
Analiz Cadena SER cephesinde ise daha da sertti; burada hakemlik uzmanı Iturralde Gonzalez, her iki penaltı itirazını da net bir dille reddetti. Elle oynama ve ardından Mandi ile Yamal arasındaki temasa değinen Gonzalez, sözünü sakınmadı. "İlk elle oynama hiçbir şey değil, ikincisinde de ona bir tekme atıyor ama bu da hiçbir şey. Bu, milyon yıl geçse asla penaltı olamaz," diyerek Real Betisli oyuncuyu dikkat çekici biçimde her türlü yanlış yapmaktan akladı.
- AFP
Yamal, rekorlar kitabında Messi'ye katıldı
Penaltı hâlâ tartışma konusu olsa da Yamal'ın bu Barcelona takımı üzerinde yarattığı tarihî etki inkâr edilemez. Levante karşısında attığı iki golle, kulübün gelmiş geçmiş en büyük oyuncusuyla aynı seviyeye taşıyan istatistiksel bir kilometre taşına ulaştı.
Opta'ya göre Yamal, 21. yüzyılda bir La Liga sezonunun ilk beş maçında üç kez duble yapan ikinci oyuncu oldu. Bu başarı, Lionel Messi'nin 2012/13 sezonundaki inanılmaz başlangıcıyla eşleşirken, Yamal'ın Xavi sonrası dönemin temel taşı olduğu yönündeki konumunu da daha da pekiştiriyor.
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