Goal.com
Canlı
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP
Ahmed Refaat

Çeviri:

Lamine Yamal'ın Newcastle ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından antrenmana katılmaması Barcelona'yı endişelendirdi

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Perşembe günü antrenmana katılmadı ve Pazar günü Sevilla ile oynanacak La Liga maçı öncesinde endişeleri artırdı. Salı gecesi Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Newcastle karşısında Barça'yı 1-1 beraberliğe taşıyan 18 yaşındaki oyuncunun, hastalıkla mücadele ettiği söyleniyor.

  • Yıldız oyuncu antrenmana katılmadı

    Barcelona Perşembe günü Ciutat Esportiva Joan Gamper'da sahalara geri döndü, ancak Hansi Flick'in yönettiği grup antrenmanında önemli bir isim eksikti. Şampiyonlar Ligi seyahatlerinin ardından bir süre dinlenen Katalan devi, Camp Tito Vilanova'da antrenmanlara geri döndü, ancak Yamal ortalarda görünmedi.

    La Masia mezunu oyuncu, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana katılmadı ve Barça, resmi bir açıklamada Yamal'ın "genel rahatsızlık" yaşadığını açıkladı. Diario AS, Yamal'ın hastalık nedeniyle dinlendiğini, ancak Cuma günü antrenmanlara döneceğinin beklendiğini bildirdi.

    • Reklam
  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Tyneside'daki çatışmada önemli etki

    Yamal'ın yokluğu, St. James' Park'ta Newcastle ile oynanan ilk maçta gösterdiği performans göz önüne alındığında özellikle dikkat çekicidir. Joe Willock'un Dani Olmo'ya ceza sahası içinde faul yapmasının ardından, uzatma dakikalarında penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek, İngiltere topraklarında değerli bir 1-1 beraberliği garantilemişti.

    Bu geç gol, maçın gidişatını değiştirdi ve Barcelona'ya Katalan başkentine dönerken psikolojik bir avantaj sağladı. Yamal'ın katkıları sayesinde takım Newcastle'dan daha iyimser bir ruh haliyle döndü ve Premier League ekibinin önümüzdeki Çarşamba günü Spotify Camp Nou'yu ziyaret ettiğinde çeyrek finale kalmayı garantileyebileceklerini biliyorlar. Ancak, Hansi Flick ve sağlık ekibi için şu anda en önemli öncelik, takımın talismanını formda ve sağlıklı tutmak.

  • Gençler için vazgeçilmez numaralar

    Yamal, bu sezon 3.102 dakika sahada kalarak, 3.208 dakika ile lider olan Eric Garcia'nın ardından takımın en fazla süre alan ikinci oyuncusu oldu. Dayanıklılığı, Barcelona'nın birçok turnuvada gösterdiği istikrarın anahtarı oldu ve bu nedenle son hastalığı önemli bir konu haline geldi.

    İstatistikleri de aynı derecede etkileyici: 20 gol ve 15 asistle kulübün doğrudan gol katkısı sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Gol sayısının 14'ü La Liga'da, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde ve 2'si Copa del Rey'de. 10 lig asistiyle ve Avrupa'da 3 asistle Yamal, Barcelona'nın hücum gücünün ana motoru oldu ve maç kadrosunda yer almaması, Flick'in hücum planında büyük bir boşluk yaratacaktır.


  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Sevilla maçına bakış

    Kulüp, Yamal'ın bu hafta sonu kadroda yer alacağı konusunda iyimserliğini koruyor. Genç oyuncu beklendiği gibi hastalığından kurtulur ve Cuma günkü antrenmana katılırsa, Sevilla maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    Flick, önümüzdeki 24 saat boyunca oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip edecek. Alman teknik adam, son üçte bir alanda bu kadar istikrarlı bir performans sergileyen bir oyuncuyu kaybetmeyi göze alamayacağının farkında. Sevilla maçının ardından Newcastle ile oynanacak rövanş maçı yaklaşırken, Yamal'ın iş yükü ve sağlığının yönetimi kritik öneme sahip olacak.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Şampiyonlar Ligi
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0