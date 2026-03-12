AFP
Çeviri:
Lamine Yamal'ın Newcastle ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından antrenmana katılmaması Barcelona'yı endişelendirdi
Yıldız oyuncu antrenmana katılmadı
Barcelona Perşembe günü Ciutat Esportiva Joan Gamper'da sahalara geri döndü, ancak Hansi Flick'in yönettiği grup antrenmanında önemli bir isim eksikti. Şampiyonlar Ligi seyahatlerinin ardından bir süre dinlenen Katalan devi, Camp Tito Vilanova'da antrenmanlara geri döndü, ancak Yamal ortalarda görünmedi.
La Masia mezunu oyuncu, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana katılmadı ve Barça, resmi bir açıklamada Yamal'ın "genel rahatsızlık" yaşadığını açıkladı. Diario AS, Yamal'ın hastalık nedeniyle dinlendiğini, ancak Cuma günü antrenmanlara döneceğinin beklendiğini bildirdi.
- Getty Images Sport
Tyneside'daki çatışmada önemli etki
Yamal'ın yokluğu, St. James' Park'ta Newcastle ile oynanan ilk maçta gösterdiği performans göz önüne alındığında özellikle dikkat çekicidir. Joe Willock'un Dani Olmo'ya ceza sahası içinde faul yapmasının ardından, uzatma dakikalarında penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek, İngiltere topraklarında değerli bir 1-1 beraberliği garantilemişti.
Bu geç gol, maçın gidişatını değiştirdi ve Barcelona'ya Katalan başkentine dönerken psikolojik bir avantaj sağladı. Yamal'ın katkıları sayesinde takım Newcastle'dan daha iyimser bir ruh haliyle döndü ve Premier League ekibinin önümüzdeki Çarşamba günü Spotify Camp Nou'yu ziyaret ettiğinde çeyrek finale kalmayı garantileyebileceklerini biliyorlar. Ancak, Hansi Flick ve sağlık ekibi için şu anda en önemli öncelik, takımın talismanını formda ve sağlıklı tutmak.
Gençler için vazgeçilmez numaralar
Yamal, bu sezon 3.102 dakika sahada kalarak, 3.208 dakika ile lider olan Eric Garcia'nın ardından takımın en fazla süre alan ikinci oyuncusu oldu. Dayanıklılığı, Barcelona'nın birçok turnuvada gösterdiği istikrarın anahtarı oldu ve bu nedenle son hastalığı önemli bir konu haline geldi.
İstatistikleri de aynı derecede etkileyici: 20 gol ve 15 asistle kulübün doğrudan gol katkısı sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Gol sayısının 14'ü La Liga'da, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde ve 2'si Copa del Rey'de. 10 lig asistiyle ve Avrupa'da 3 asistle Yamal, Barcelona'nın hücum gücünün ana motoru oldu ve maç kadrosunda yer almaması, Flick'in hücum planında büyük bir boşluk yaratacaktır.
- AFP
Sevilla maçına bakış
Kulüp, Yamal'ın bu hafta sonu kadroda yer alacağı konusunda iyimserliğini koruyor. Genç oyuncu beklendiği gibi hastalığından kurtulur ve Cuma günkü antrenmana katılırsa, Sevilla maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.
Flick, önümüzdeki 24 saat boyunca oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip edecek. Alman teknik adam, son üçte bir alanda bu kadar istikrarlı bir performans sergileyen bir oyuncuyu kaybetmeyi göze alamayacağının farkında. Sevilla maçının ardından Newcastle ile oynanacak rövanş maçı yaklaşırken, Yamal'ın iş yükü ve sağlığının yönetimi kritik öneme sahip olacak.
Reklam