Lamine Yamal'ın Newcastle ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından antrenmana katılmaması Barcelona'yı endişelendirdi

Yamal, bu sezon 3.102 dakika sahada kalarak, 3.208 dakika ile lider olan Eric Garcia'nın ardından takımın en fazla süre alan ikinci oyuncusu oldu. Dayanıklılığı, Barcelona'nın birçok turnuvada gösterdiği istikrarın anahtarı oldu ve bu nedenle son hastalığı önemli bir konu haline geldi.

İstatistikleri de aynı derecede etkileyici: 20 gol ve 15 asistle kulübün doğrudan gol katkısı sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Gol sayısının 14'ü La Liga'da, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde ve 2'si Copa del Rey'de. 10 lig asistiyle ve Avrupa'da 3 asistle Yamal, Barcelona'nın hücum gücünün ana motoru oldu ve maç kadrosunda yer almaması, Flick'in hücum planında büyük bir boşluk yaratacaktır.