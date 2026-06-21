İspanya, Atlanta’da Suudi Arabistan ile oynayacağı maça hazırlanırken, gündem hâlâ 18 yaşındaki yıldız oyuncuya odaklanmış durumda. Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve berabere biten açılış maçında sınırlı süreyle sahaya çıkan De la Fuente’nin, bu kanat oyuncusunu ilk 11’de sahaya sürmesi yönündeki baskı giderek artıyor; ancak teknik direktör, beklentileri ve oyuncunun fiziksel toparlanmasını dengeli bir şekilde yönetmeye kararlı.

Bir basın toplantısında konuşan De la Fuente’ye, Yamal’ın İspanya kadrosundaki mevcut rolünün, bir zamanlar Arjantin için Maradona ve Messi’nin omuzladığı sembolik sorumlulukları yansıtıp yansıtmadığı soruldu. Teknik direktör, bu tür abartılı karşılaştırmaları hemen reddetti. “Yamal’ı kimseyle karşılaştırmak bir hata olur,” dedi. “O 18 yaşında, gelişme ve olgunlaşma sürecinde... Onun kendi yolunu izlemesine izin vermeliyiz. Farklı bir şeyleri olan bu tür oyuncular buna hazırdır. Onlar Salvador Dali ya da Michelangelo gibi dahilerdir. Bize olağanüstü gelen şeyler, onlar için öyle değildir."