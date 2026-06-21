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Lamine Yamal’ın Lionel Messi ve Diego Maradona ile karşılaştırılması bir ‘hata’ – ancak İspanya milli takım teknik direktörü, bu Barcelona’lı genç yeteneği Michelangelo ile birlikte ‘dahi’ kategorisine koymaktan memnun
‘Genius’ etiketleri var ama Messi’den söz edilmiyor
İspanya, Atlanta’da Suudi Arabistan ile oynayacağı maça hazırlanırken, gündem hâlâ 18 yaşındaki yıldız oyuncuya odaklanmış durumda. Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve berabere biten açılış maçında sınırlı süreyle sahaya çıkan De la Fuente’nin, bu kanat oyuncusunu ilk 11’de sahaya sürmesi yönündeki baskı giderek artıyor; ancak teknik direktör, beklentileri ve oyuncunun fiziksel toparlanmasını dengeli bir şekilde yönetmeye kararlı.
Bir basın toplantısında konuşan De la Fuente’ye, Yamal’ın İspanya kadrosundaki mevcut rolünün, bir zamanlar Arjantin için Maradona ve Messi’nin omuzladığı sembolik sorumlulukları yansıtıp yansıtmadığı soruldu. Teknik direktör, bu tür abartılı karşılaştırmaları hemen reddetti. “Yamal’ı kimseyle karşılaştırmak bir hata olur,” dedi. “O 18 yaşında, gelişme ve olgunlaşma sürecinde... Onun kendi yolunu izlemesine izin vermeliyiz. Farklı bir şeyleri olan bu tür oyuncular buna hazırdır. Onlar Salvador Dali ya da Michelangelo gibi dahilerdir. Bize olağanüstü gelen şeyler, onlar için öyle değildir."
- AFP
Bir süperstarın fiziksel formunu yönetmek
Yamal, Nisan ayında geçirdiği kas sakatlığının ardından tam formuna kavuşma sürecindeyken turnuvaya katıldı. Açılış maçında sadece 20 dakikalık kısa bir süre sahada kalabildi ve Ballon d'Or ikincisi takıma katkı sağlamak için can atsa da, henüz bir maçı baştan sona tamamlayacak kadar hazır olmadığını kendisi de kabul etti.
De la Fuente, kanat oyuncusunun Suudi Arabistan ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alıp almayacağı konusunda net bir cevap vermekten kaçındı. Teknik direktör, "Bunu değerlendireceğiz," dedi. "En iyi haber, onun burada olması. Lamine iyi bir formda. 55, 58 ya da 63 dakika oynayıp oynamayacağı maça bağlı olacak. Takıma katkısını ve onun için neyin daha yararlı olacağını düşüneceğiz... Yarın göreceksiniz."
İspanya kampında panik yok
Sezonun ilk maçında zayıf görülen bir rakibe karşı puan kaybetmenin yarattığı hayal kırıklığına rağmen, De la Fuente takım içinde herhangi bir uyumsuzluk olmadığını vurguladı. Yamal’a yönelik yoğun medya ilgisinin soyunma odasındaki diğer tecrübeli oyuncuları uzaklaştırabileceği yönündeki iddiaları reddeden teknik direktör, dışardan gelen seslere rağmen grubun birleşik kaldığını belirtti.
"Takımda sağlıklı bir atmosfer var," diye vurguladı teknik direktör. "Hepimiz tüm oyuncuların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Lamine'nin rolünü çok iyi anlıyoruz, takım arkadaşları da öyle. Takım bu durumdan rahatsız ve bazen eleştiriler motivasyon kaynağı olabilir. Oyuncular haberleri okuyor, kızgınlar ve yarınki maçın kesinlikle çok farklı geçeceğinden eminim."
- Getty Images Sport
Meydan okuyan bir bakış açısı
İspanya, şu anda H Grubu’ndaki dört takımın da birer puanla eşit durumda olduğu bir ortamda Suudi Arabistan ile hayati bir karşılaşmaya çıkacak. Avrupa’nın devlerinden, 27 Haziran’da Uruguay ile oynayacakları son grup maçı öncesinde galibiyet elde ederek riskli bir durumdan kaçınmaları bekleniyor.
İlk maçtaki hayal kırıklığına rağmen Yamal, İspanya'nın nihai hedefine ulaşma şansına dair olumlu bakışını koruyor. Barcelona'nın yıldızı sosyal medyada, "Bu bizim ilk Dünya Kupası maçımız ve bir puan aldık," diye paylaştı. "Bunun uzun bir turnuva olduğunu ve hedefimize ulaşmak için önümüzde hâlâ uzun bir yol olduğunu biliyoruz, ancak sıkı çalışmaya devam edeceğiz ve her şey umduğumuz gibi sonuçlanacak - bundan hiç şüpheniz olmasın."