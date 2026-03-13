Getty Images Sport
Çeviri:
Lamine Yamal'ın La Liga'daki kritik maça yetişecek şekilde hastalığından iyileşmesi üzerine Barcelona rahat bir nefes aldı
Genç yıldızın dönüşüyle Flick büyük bir destek aldı
Marca'nın haberine göre, Yamal'ın Cuma sabahı takım arkadaşlarının yanına sahaya dönmesiyle kulüp merkezindeki atmosfer gözle görülür şekilde rahatladı. 18 yaşındaki oyuncu, genel bir halsizlik nedeniyle Perşembe günkü antrenmanı kaçırmış ve bunun üzerine kulübün sağlık ekibi durumunu değerlendirmek üzere evine gitmişti.
Yamal'ın yokluğu sosyal etkinliklere de yansıdı ve kanat oyuncusu, Ronald Araujo'nun ev sahipliğinde düzenlenen takım yemeğine katılamadı. Ancak hızlı iyileşmesi, hastalığının hafif olduğunu gösteriyor ve Hansi Flick, en etkili yaratıcı oyuncusu konusunda rahat bir nefes alabiliyor.
Garcia, hafta sonu hazırlıkları için takıma katıldı
Blaugrana için olumlu haberler devam etti; Garcia da herhangi bir sorun yaşamadan antrenmanın tamamına katıldı. Çok yönlü savunma oyuncusu, hafif bir kas yorgunluğu nedeniyle hafta ortasında Newcastle ile oynanan maçta kadroda yer almamıştı.
Garcia'nın dönüşü, bu sezon Martorell doğumlu oyuncuyu birçok farklı pozisyonda kullanan Flick'e önemli bir taktiksel esneklik sağlıyor. Hem Garcia hem de Yamal'ın artık tamamen formda olması bekleniyor ve ikisi de Camp Nou'da oynanacak Sevilla maçı kadrosuna dahil edilecek.
Şampiyonluk yarışı ivmesini koruyor
Yamal'ın sahada yer alabilmesi, bu sezonki yoğun maç programı göz önüne alındığında özellikle hayati önem taşıyor. Barcelona, La Liga'da zirvedeki konumunu korumaya çalışırken, akademi mezunu oyuncu ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi ve yaşına rağmen nadiren yedek kulübesinde oturuyor.
Flick, yoğun maç programı sırasında en iyi oyuncularının sahada olmasının gerekliliğini sık sık dile getiriyor. Maçın başlamasına yaklaşık 48 saat kala, sağlık ekibi her iki oyuncunun da Sevilla maçı için fiziksel olarak %100 hazır olmasını bekliyor.
"Şu anda dinlenmemiz gerekiyor, çünkü oyuncuların şu andaki görevi dinlenmek ve bir sonraki maça iyi hazırlanmak. Pazar günü bir maçımız var, bu yüzden düzgün hazırlanmak için birkaç günümüz var. Aslında hiç izin günümüz yok, ama bu normal. Bu seviyede oynadığınızda, Şampiyonlar Ligi ve La Liga arasında, her üç veya dört günde bir maç olması doğal," dedi Flick.
Barça, Camp Nou'da Sevilla maçına hazırlanıyor
Barcelona şu anda La Liga'nın zirvesinde yer alıyor ve bu Pazar günü Sevilla'yı ağırlayarak puan farkını artırmayı hedefliyor. Katalan devi, tüm turnuvalarda son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik alarak mükemmel bir formda.
Bu maçın ardından Blaugrana, dikkatini tekrar Avrupa'ya çevirecek ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Newcastle ile karşılaşacak. İlk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
