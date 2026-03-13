Lamine Yamal'ın La Liga'daki kritik maça yetişecek şekilde hastalığından iyileşmesi üzerine Barcelona rahat bir nefes aldı

Blaugrana için olumlu haberler devam etti; Garcia da herhangi bir sorun yaşamadan antrenmanın tamamına katıldı. Çok yönlü savunma oyuncusu, hafif bir kas yorgunluğu nedeniyle hafta ortasında Newcastle ile oynanan maçta kadroda yer almamıştı.

Garcia'nın dönüşü, bu sezon Martorell doğumlu oyuncuyu birçok farklı pozisyonda kullanan Flick'e önemli bir taktiksel esneklik sağlıyor. Hem Garcia hem de Yamal'ın artık tamamen formda olması bekleniyor ve ikisi de Camp Nou'da oynanacak Sevilla maçı kadrosuna dahil edilecek.