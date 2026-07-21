Lamine Yamal’ın kız arkadaşı Ines Garcia, Barcelona ve İspanya’nın genç yıldızı ile birlikte Dünya Kupası kutlamalarının ardından aldığı ‘nefret dolu’ mesajlara yanıt verdi

Son zamanlarda internette yaşanan tepkiler, gergin finalin ardından New York New Jersey Stadyumu’nda tanık olunan neşeli manzaralarla keskin bir tezat oluşturuyor. Maç sonrası kutlamalar sırasında Garcia, zafer atmosferine kapılmış çiftin bir fotoğrafını gururla paylaşmış ve Yamal’a, “Başardın. Tebrikler aşkım, sen dünya şampiyonusun,” demişti.

Yamal ise sıcak bir şekilde “Seni seviyorum aşkım” diye cevap vermişti. Garcia, genel olarak kamuoyuna karşı herhangi bir kin beslemediğini açıklayarak, sadece sürekli dijital zorbalığa maruz kalmadan, herkesin gözü önünde olan ilişkisini sürdürmek istediğini belirtti.

"Herkesin herkesi sevmesi gerekmediğini anlıyorum. Saygılı olduğu sürece eleştiriyi anlıyorum. Ancak fikir beyan etmekle, tanımadığınız birini küçük düşürmek, hakaret etmek ya da ona en kötüsünü dilemek arasında çok büyük bir fark var," diye açıkladı Garcia. "Ben kimseye zarar vermiyorum. Kimsenin bir şeyini almadım. Sadece hayatımı yaşıyorum. Sizden içtenlikle rica ediyorum: Bir yorum yazmadan önce, ekranın diğer tarafında da bir ailesi, arkadaşları, güvensizlikleri ve duyguları olan bir insan olduğunu düşünün."