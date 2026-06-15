Laros ve Deroy için 0-0 biten maç, son derece duygusal bir aile dönüm noktasıydı. Laros maça ilk on birde başladı ve bir saat oynadıktan sonra kardeşi ile yer değiştirdi; bu oyuncu değişikliği karışık duygular uyandırsa da sonuçta büyük bir gurur kaynağı oldu. "Bu biraz çılgınca bir durumdu; ideal olarak sahada birlikte olmak istersiniz, ama birbirimize her konuda destek oluyoruz. Sahadan çıktığım andan itibaren bir seyirciye dönüştüm ve o zaman gerilim gerçekten başlıyor," diye konuştu Laros. "Saha içindeyken bunu pek fark etmiyorsunuz. Düdük çaldığında ise ortalık şenlik havasına bürünüyor."

Sonucun önemi, kardeşlerin ebeveynleri de dahil olmak üzere tribünlerdeki herkesin yüzünde okunuyordu. "Ebeveynlerimizin ağladığını gördük," dedi kardeşler maçtan kısa bir süre sonra. "Bu duyguyu tarif etmek zor, bu sadece hayalini kurduğunuz bir şey."

Bu duygusal sahneler, beraberlikle sonuçlanan maçta 90. milli maçına çıkan ve gözle görülür şekilde duygusal olan tecrübeli kaleci Vozinha'nınkine benziyordu.