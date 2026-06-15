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Lamine Yamal'ın "hiçbir şey yapmayacağı" - Yeşil Burun Adaları'ndan Laros ve Deroy Duarte kardeşler, İspanyol yıldızın "karizmasını" hissetmişlerdi ancak şok edici Dünya Kupası kura çekiminde onun başarısız olacağını biliyorlardı
Yamal'ın büyüsünü fethetmek
Rotterdam doğumlu kardeşler, turnuvaya ilk kez katılan takımın futbol dünyasında şok dalgası yaratan bir puanı elde ettiği Atlanta'daki maçın tam merkezindeydi. Çoğu savunma oyuncusu Yamal'ın ısınmasını görmekten korkarken, Deroy Duarte takım arkadaşlarının bu genç oyuncuyu anında etkisiz hale getirmeye hazır olduğunu açıkladı.
Deroy, ESPN'e "Tüm taraftarların tezahüratlarını duyuyorsunuz ve onun havasından ciddi bir oyuncunun sahaya gireceğini hissediyorsunuz" dedi. "Ama topa ilk dokunduğu anda sol bekimiz ve sol kanat oyuncumuz üzerine atladı. Ve biliyorduk ki: bugün o hiçbir şey yapamayacak."
Nitekim, maçın bitimine sadece 20 dakika kala Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın oyuna girmesi bile Avrupa devine bir atılım getiremedi. Blue Sharks, disiplinli bir savunma yapısını korudu ve İspanyol forvet hattını 90 dakika boyunca alışılmadık bir şekilde etkisiz hale getirdi.
- AFP
Dünya sahnesinde bir aile meselesi
Laros ve Deroy için 0-0 biten maç, son derece duygusal bir aile dönüm noktasıydı. Laros maça ilk on birde başladı ve bir saat oynadıktan sonra kardeşi ile yer değiştirdi; bu oyuncu değişikliği karışık duygular uyandırsa da sonuçta büyük bir gurur kaynağı oldu. "Bu biraz çılgınca bir durumdu; ideal olarak sahada birlikte olmak istersiniz, ama birbirimize her konuda destek oluyoruz. Sahadan çıktığım andan itibaren bir seyirciye dönüştüm ve o zaman gerilim gerçekten başlıyor," diye konuştu Laros. "Saha içindeyken bunu pek fark etmiyorsunuz. Düdük çaldığında ise ortalık şenlik havasına bürünüyor."
Sonucun önemi, kardeşlerin ebeveynleri de dahil olmak üzere tribünlerdeki herkesin yüzünde okunuyordu. "Ebeveynlerimizin ağladığını gördük," dedi kardeşler maçtan kısa bir süre sonra. "Bu duyguyu tarif etmek zor, bu sadece hayalini kurduğunuz bir şey."
Bu duygusal sahneler, beraberlikle sonuçlanan maçta 90. milli maçına çıkan ve gözle görülür şekilde duygusal olan tecrübeli kaleci Vozinha'nınkine benziyordu.
Dünyanın en iyilerini küçümsemek
Kendilerine olan güvenlerine rağmen, Duarte kardeşler İspanyol kadrosundaki muazzam kaliteyi hemen kabul ettiler. Rodri ve Pedri gibi isimlerle karşı karşıya gelmek, bu sporun zirvesinde olmanın ne demek olduğunu ilk elden görme fırsatı sundu. "Birisi sırtını dönüp güzel bir pas attığında, 'bu dünya klasmanı' diye düşünüyorsunuz," diye itiraf ettiler. Ancak, diğer küçük ülkelerin mücadelelerini izleyerek, özellikle de önceki gece Curacao'nun Almanya'ya 7-1 yenilmesi örneğini göstererek, kendilerini altta gören zihniyetleri daha da keskinleşti.
"Şunu fark ediyorsunuz: bu biz de olabilirdik. Ama maça başladığımızda, hemen keskinleştik. Saate baktım, 20 dakikadır oynadığımızı gördüm ve her şey yolunda gidiyordu. O andan itibaren şunu anladım: burada gerçekten kazanılacak bir şey var," diye açıkladı Laros.
- Getty Images Sport
Eleme turlarını hayal etmek
H Grubu’nda şimdiden bir puan toplayan Yeşil Burun Adaları, artık kendilerini sadece turnuvaya katılan bir takım olarak görmüyor. Bu sonuç, kalan maçlarına hazırlanan Afrika ülkesine yönelik beklentileri değiştirdi. Duarte kardeşler, turnuva başlamadan önce kendilerini yazan eleştirmenlere rağmen, bunun Kuzey Amerika’daki yolculuklarının sadece başlangıcı olduğuna inanıyor. “Daha fazlası için mücadele edebiliriz. Herkes bize pek şans tanımadı ama biz her zaman turu geçebileceğimize inandık," diye konuştu kardeşler.
Turnuvanın favorilerinden birini hayal kırıklığına uğratan Blue Sharks, eleme turlarına kalmak için Uruguay ve Suudi Arabistan ile oynayacakları maçlara bakarken, büyük hayaller kurmaya hak kazandılar.