Yamal’ın rekor kıran kartı sadece kişisel bir zirveye imza atmadı. Aynı müzayedede futbol ikonları Pele ve Messi’ye ait en pahalı parçaları da tamamen geride bıraktı. Derecelendirilmiş 1958 tarihli Pele çaylak kartı etkileyici bir şekilde 610.000 dolar ederken, 2023-24 Topps Chrome Sapphire koleksiyonundan eşsiz bir Messi kartı 317.200 dolara alıcı buldu. Yamal, ikisini de şaşırtıcı farklarla geride bıraktı.

Genç yıldızın kartı, Pele lotunu yaklaşık 100.000 dolar ve tek örnek Messi parçasını tam 390.400 dolar geride bıraktı. Bu da futbolun en yeni Dünya Kupası şampiyonu etrafındaki büyük heyecanı, iki tartışmasız efsaneyi geride bırakırken gözler önüne seriyor.