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Lamine Yamal’ın eşsiz Kaboom çaylak kartı, Barcelona yıldızının Pele ile Lionel Messi’yi geride bırakmasıyla rekor bir açık artırma fiyatına satıldı
Yamal, hatıra eşyası rekorlarını altüst etti
Yamal, inanılmaz 2026 yılına bir tarihi dönüm noktası daha ekledi. İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı olduktan kısa süre sonra, Barcelona yıldızı Goldin’in Global Football Auction organizasyonunun ikinci bölümüne damga vurdu.
Günün öne çıkan parçası, Panini’nin 2023-24 Donruss FIFA koleksiyonundan siyah, eşsiz bir Kaboom çaylak kartıydı. Son fiyatlar açıklandığında bu son derece nadir parça dudak uçuklatan 707.600 dolar bedelle satıldı.
Bu dev ücret, Yamal’a ait bir koleksiyon kartı için şimdiye kadar kamuoyuna açıklanan en yüksek fiyat olarak kayda geçti. Eşsiz olması, söz konusu siyah paralel kartın dünyada yalnızca tek bir kopyasının bulunduğu anlamına geliyor ve bu da onu koleksiyoncular için son derece gözde bir parça haline getiriyor.
- Getty Images Sport
İki futbol efsanesini geride bırakarak
Yamal’ın rekor kıran kartı sadece kişisel bir zirveye imza atmadı. Aynı müzayedede futbol ikonları Pele ve Messi’ye ait en pahalı parçaları da tamamen geride bıraktı. Derecelendirilmiş 1958 tarihli Pele çaylak kartı etkileyici bir şekilde 610.000 dolar ederken, 2023-24 Topps Chrome Sapphire koleksiyonundan eşsiz bir Messi kartı 317.200 dolara alıcı buldu. Yamal, ikisini de şaşırtıcı farklarla geride bıraktı.
Genç yıldızın kartı, Pele lotunu yaklaşık 100.000 dolar ve tek örnek Messi parçasını tam 390.400 dolar geride bıraktı. Bu da futbolun en yeni Dünya Kupası şampiyonu etrafındaki büyük heyecanı, iki tartışmasız efsaneyi geride bırakırken gözler önüne seriyor.
Milyon dolarlık bir hatıra eşyası koleksiyonu
Rekor kıran çaylak kartının ötesinde, koleksiyonerler Yamal tarihine ait diğer parçalar için de büyük harcamalar yaptı. Nadir bulunan bir diğer parça olan ve 10 üzerinden 8 numaralı altın Kaboom çaylak kartı, kayda değer bir 189.100 dolara satıldı. Maçta giyilmiş ekipmanlar da müzayedede inanılmaz derecede ilgi gördü. Yamal’ın 2023-24 Şampiyonlar Ligi serüveninde giydiği, üzerinde ithaf bulunan Barcelona iç saha forması da toplam performansına 152.500 dolar daha ekledi. Bu üç farklı parça birlikte, müzayede evi için toplam 1.049.200 dolar gelir sağladı.
- Getty Images
Nesiller boyunca tarih
Yamal en yüksek bireysel satışa imza atsa da, müzayede futbolun büyüklüğünün birkaç kuşağını kutladı. Diego Maradona da öne çıkan isimler arasındaydı; 1977 tarihli disc çaylak kartı 103.700 dolara alıcı bulurken, siyah Kaboom kartı da 91.500 dolar getirdi. Bu arada diğer çağdaş yetenekler ve benzersiz parçalar da dikkat çekti. Cavan Sullivan, imzalı patch kartıyla 90.000 doların üzerinde bir rakama ulaştı ve Benjamin Mendy’nin resmî replika 2018 Dünya Kupası kupası 62.220 dolara satıldı.
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