Lamine Yamal ile Lionel Messi arasında Dünya Kupası ve Ballon d’Or mücadelesi! Eski İspanya milli oyuncusu, Barcelona’nın genç yıldızının Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”ni nasıl alt edebileceğini açıklarken, epik bir mücadele bizi bekliyor

Messi, Arjantin’in İngiltere ile oynadığı yarı final mücadelesinde fark yarattı; iki asist yaparak Atlanta’daki bu dramatik karşılaşmanın gidişatını tamamen değiştirdi. Barcelona efsanesi, yıllar içinde üzerine çekilen ilgiyle en iyi şekilde nasıl başa çıkılacağını öğrendi.

Yamal ise bu konuda hâlâ çalışmaya devam ediyor; oluşturduğu bariz tehdit nedeniyle rakipler ona çift markaj uygulayabiliyor ve bazen üç ya da dört oyuncuyu onun yönüne gönderiyor. Genç oyuncu baskı altında daha da parlıyor ve savunmacıları geçip dans eder gibi oynamayı her şeyden çok seviyor, ancak takımın ortak hedefi için üzerine düşeni de yapmalı; üzerine yoğunlaşan dikkat, takım arkadaşlarının boş kalmasını sağlıyor.

Mendieta şunları ekledi: “Lamine Yamal’ın üzerine sık sık iki, üç, hatta dört oyuncu kapanıyor. Son zamanlarda en iyi seviyesinde değildi, ancak finale kalmak özgüvenini artıracaktır. O, İspanya için farklı bir silah.

“Top ne zaman elinde olsa savunmacıları üzerine çekiyor ve bu da sahadaki diğer takım arkadaşları için alan ve zaman yaratıyor. Pedro Porro ve Marc Cucurella’nın ileriye çıkmasında bunu kullandık. Lamine en iyi formunda olmasa bile onu kullanmak önemlidir.

“Gol atmasa bile – Fransa maçında bir golü iptal edilmişti – varlığı takıma güven veriyor. Finalde sahadaki en iyi oyuncu olmak istiyor.”