Getty/GOAL
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Lamine Yamal ile Lionel Messi arasında Dünya Kupası ve Ballon d’Or mücadelesi! Eski İspanya milli oyuncusu, Barcelona’nın genç yıldızının Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”ni nasıl alt edebileceğini açıklarken, epik bir mücadele bizi bekliyor
Mbappé ve Kane turnuvaya veda ederken, Yamal ve Messi karşı karşıya geliyor
Pazar günü FIFA’nın en önemli etkinliğine ev sahipliği yapacak olan bu stadyumda, Avrupa şampiyonu Güney Amerika’nın krallarıyla karşı karşıya gelecek. Arjantin aynı zamanda Dünya Kupası şampiyonu; bu unvanı Katar 2022’de geri kazanmıştı.
Messi, Orta Doğu’da düzenlenen o turnuvada parladı, Altın Top ödülünü kazandı ve birkaç ay sonra koleksiyonuna sekizinci Ballon d’Or’u ekledi. 39 yaşındaki, yaşlanmayan Inter Miami forveti, en prestijli bireysel ödül için yeniden yarışa girdi.
Bu ödülün birçok rakibi yarışın dışında kaldı; sırasıyla Fransa ve İngiltere’nin kaptanları olan Kylian Mbappé ve Harry Kane gibi isimler, en büyük sahnede yarı finalde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
2025-26 sezonunda Barça’nın La Liga şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunan Yamal, yarışta hâlâ yer alıyor ve bu ödül için en uygun zamanı bekliyor olabilir. İspanya’nın Dünya Kupası mücadelesine henüz belirleyici bir katkı yapmamış olsa da, asla göz ardı edilemez.
- GOAL
Yamal, 2026 Ballon d'Or ödülünde Messi'yi geride bırakabilir mi?
Mendieta, 19 yaşındaki kanat oyuncusunun büyük an için gücünü sakladığını düşünüyor. Eski La Roja yıldızı, futbol bahis sitesi BetVictor ile yaptığı işbirliği kapsamında GOAL’a verdiği röportajda, 2025 Ballon d’Or ikincisinin bir sonraki oylama turunda bir basamak daha yukarı çıkıp çıkamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Dünya Kupası, Ballon d’Or için belirleyici bir noktadır. Harry Kane’in ödülü kazanmış olabileceği nedenlerle, Lamine Yamal da hâlâ bunu başarabilir. Sakatlıklara rağmen muhteşem bir sezon geçirdi ve Barcelona için çok önemliydi. İspanya için de hâlâ hayati öneme sahip.
“İspanya kazanırsa, adaylar için kadrolarına bakmalıyız. Mikel Oyarzabal, insanların keşfettiği bir başka harika oyuncu. Arjantin kazanırsa, Messi ödülü kazanacak.”
Yamal, Messi'ye özgü ilgiyle nasıl başa çıkılacağını öğreniyor
Messi, Arjantin’in İngiltere ile oynadığı yarı final mücadelesinde fark yarattı; iki asist yaparak Atlanta’daki bu dramatik karşılaşmanın gidişatını tamamen değiştirdi. Barcelona efsanesi, yıllar içinde üzerine çekilen ilgiyle en iyi şekilde nasıl başa çıkılacağını öğrendi.
Yamal ise bu konuda hâlâ çalışmaya devam ediyor; oluşturduğu bariz tehdit nedeniyle rakipler ona çift markaj uygulayabiliyor ve bazen üç ya da dört oyuncuyu onun yönüne gönderiyor. Genç oyuncu baskı altında daha da parlıyor ve savunmacıları geçip dans eder gibi oynamayı her şeyden çok seviyor, ancak takımın ortak hedefi için üzerine düşeni de yapmalı; üzerine yoğunlaşan dikkat, takım arkadaşlarının boş kalmasını sağlıyor.
Mendieta şunları ekledi: “Lamine Yamal’ın üzerine sık sık iki, üç, hatta dört oyuncu kapanıyor. Son zamanlarda en iyi seviyesinde değildi, ancak finale kalmak özgüvenini artıracaktır. O, İspanya için farklı bir silah.
“Top ne zaman elinde olsa savunmacıları üzerine çekiyor ve bu da sahadaki diğer takım arkadaşları için alan ve zaman yaratıyor. Pedro Porro ve Marc Cucurella’nın ileriye çıkmasında bunu kullandık. Lamine en iyi formunda olmasa bile onu kullanmak önemlidir.
“Gol atmasa bile – Fransa maçında bir golü iptal edilmişti – varlığı takıma güven veriyor. Finalde sahadaki en iyi oyuncu olmak istiyor.”
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2026 Dünya Kupası finali öncesinde Yamal’da bir aksilik yaşandı
Yamal, zamansız bir sakatlıkla boğuşuyor; Dünya Kupası finali öncesindeki bir antrenmana uyluk bandajıyla katılamadı. Şu aşamada fiziksel durumu konusunda herhangi bir risk alınmasa da, Luis de la Fuente’nin ilk 11’inde yer alacağı tahmin ediliyor.
New York'un dış mahallelerinde, şu anda Camp Nou'da giydiği 10 numaralı formayı bir zamanlar giymiş olan Messi ile karşı karşıya gelecek. Çim sahadaki bu muhteşem gösterinin sonucunu, iki sol ayaklı süperstarın performansları belirleyecek gibi görünüyor.
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