Lamine Yamal ile Hansi Flick arasında gerginlik mi var? Barcelona'nın öfkeli genç yıldızı, Rayo Vallecano'ya karşı kazanılan maçta 'çılgın' bir oyuncu değişikliği yüzünden öfke patlaması yaşarken görüntülendi
Yamal ağır adımlarla uzaklaşıyor
Ronald Araujo’nun tek golü, La Liga karşılaşmasında Blaugrana’ya üç puanı garantilese de, hücum hattı öğleden sonra boyunca her zamanki ritmini yakalamakta zorlandı. Genellikle takımın yaratıcı kalbi olan Yamal, kendi yüksek standartlarına göre şaşırtıcı derecede sessiz bir maç geçirdi. 82. dakikada Flick, maçı bitirmek için Marcus Rashford'u oyuna sokmayı tercih etti, bu karar genç İspanyol oyuncudan güçlü bir tepki gördü. Yamal, sahadan çıkarken teknik direktörüyle göz teması kurmaktan kaçınmış gibi görünüyordu ve saha kenarına ulaştıktan sonra da hoşnutsuzluğunu göstermeye devam etti.
"Bu delilik"
DAZN tarafından yayınlanan televizyon görüntüleri, maçın sonucu hâlâ belirsizken oyundan alınma kararını sorguluyor gibi görünen Yamal’ın hayal kırıklığının boyutunu gözler önüne serdi. Kanat oyuncusunun kendi kendine ve etrafındakilere mırıldandığı görüldü. Diario Sport, Yamal'ın "Her zaman ben... bu delilik" diye bağırdığını iddia etti. 18 yaşındaki oyuncu, yardımcı antrenör Arnau Blanco'nun onu sakinleştirmeye çalıştığı teknik alanın yakınında teselli edilemez bir haldeydi. Yedek kulübesine oturmayı reddeden Yamal, inanamıyormuş gibi el kol hareketleri yapmaya devam etti ve sonunda kendini oyuncuların tüneline çekerek maçın son dakikalarını tek başına izledi.
Seçkin standartlarla yönlendirilen
Kulüp içinde Yamal’ın tepkisi, Flick ile kişisel bir anlaşmazlıktan ziyade, onun muazzam rekabet hırsının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Sezon başındaki kondisyon sorunlarını aşan kanat oyuncusu, 21 gol ve 15 asistlik olağanüstü bir performansla bu sezon Barcelona’nın en etkili oyuncusu oldu. Sahadan ayrılmak istememesi, her maçın sonucuna etki etme arzusunun bir yansıması olarak görülüyor. İstatistiklere bakıldığında, Flick genç yıldızını koruyor gibi görünüyor, zira Yamal bu sezon tüm turnuvalarda çıktığı 37 maçın sadece dokuzunda oyundan alındı.
Takım uyumunun sınanması
Flick, şu anda La Liga şampiyonluk yarışında lider konumda bulunan takımın uyumunu bozmaması için bu duygusal patlamayı içsel olarak yönetmek zorunda. Alman teknik direktör, önümüzdeki zorlu maçlar dizisi sırasında Yamal’ın formunu korumakla, genç oyuncunun sahada kalma konusundaki doyumsuz isteğini tatmin etmek arasında bir denge kurmak zorunda. Şimdi tüm gözler, bu olayın kanat oyuncusunun tartışmasız ilk 11'deki konumuna kalıcı bir etkisi olup olmayacağını görmek için Barcelona'nın bir sonraki ilk 11'ine çevrilmiş durumda.