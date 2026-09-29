Hırvatistan, oyunun gidişatına rağmen 28. dakikada Ivan Perisic'in ortasında Dion Beljo'nun kafa golüyle eşitliği bulmayı başardı. Ancak İspanya avantajını yeniden ele geçirmek için neredeyse anında karşılık verdi. Sadece üç dakika sonra bu kez Yamal asist yaptı; kullanılan korner organizasyonunda harika bir orta açtı ve Marc Pubill'in topu kafayla ağlara yüksekten göndermesini sağladı.

Ev sahibi ekip orta sahada mutlak kontrolü elinde tuttu, rakibine çok az fırsat tanırken Dominik Livakovic için de sürekli tehdit yarattı. Skor, devre arasından önce daha da farklı olabilirdi; Mikel Oyarzabal'ın bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken Fermin Lopez uzatma dakikalarında direğe takıldı.