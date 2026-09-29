AFP
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Lamine Yamal iki gol attı, İspanya Hırvatistan'ı farklı mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi grubunu lider tamamladı
Sevilla'da fırtına gibi başlangıç
İspanya, Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan'daki maça inanılmaz bir yoğunlukla başladı. Yamal, henüz ikinci dakikada Álex Baena'nın isabetli pasının ardından sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek skoru açtı. Hırvatistan, ev sahibinin topa hakim olduğu bu erken baskıyla baş etmekte zorlandı.
Opta, bunun tarihi önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "İspanya, İngiltere'ye ve Hırvatistan'a karşı oynadığı art arda maçlarda oyunun ilk iki dakikası içinde gol attı. Bu, en az 2004'ten bu yana bunu herhangi bir turnuvada başardığı ilk kez."
- AFP
Hızlı yanıt liderliği geri getirdi
Hırvatistan, oyunun gidişatına rağmen 28. dakikada Ivan Perisic'in ortasında Dion Beljo'nun kafa golüyle eşitliği bulmayı başardı. Ancak İspanya avantajını yeniden ele geçirmek için neredeyse anında karşılık verdi. Sadece üç dakika sonra bu kez Yamal asist yaptı; kullanılan korner organizasyonunda harika bir orta açtı ve Marc Pubill'in topu kafayla ağlara yüksekten göndermesini sağladı.
Ev sahibi ekip orta sahada mutlak kontrolü elinde tuttu, rakibine çok az fırsat tanırken Dominik Livakovic için de sürekli tehdit yarattı. Skor, devre arasından önce daha da farklı olabilirdi; Mikel Oyarzabal'ın bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken Fermin Lopez uzatma dakikalarında direğe takıldı.
- Getty Images Sport
Kritik puanları almak
İkinci yarıda İspanya oyunun temposunu belirlemeyi sürdürdü ve sonunda farkı açtı. Yamal, 63. dakikada oyuna sonradan giren Pedri'nin pasında zor bir açıdan harika bir vuruşla gecedeki ikinci golünü attı. Luis de la Fuente'nin ekibi topa sahip olma oranında yüzde 63,7'ye ulaştı ve toplam 16 şut çekti.
Yoğun rekabete rağmen Ramon Sanchez-Pizjuan tribünleri, 81. dakikada sahaya giren Hırvatistan efsanesi Luka Modric'i ayakta alkışlayarak büyük saygı gösterdi. De la Fuente'nin hamleleri bir kez daha son derece etkili oldu; Mikel Merino, 89. dakikada Nico Williams'ın attığı golün asistini yaparak 4-1'lik galibiyeti perçinledi.
- AFP
İspanya için ileriye bakış
İspanya, açılış turunda İngiltere'yi mağlup edip ardından Hırvatistan'ı farklı geçerek altı puanla A Ligi 3. Grup'ta zirveye sağlam şekilde yerleşti. Bir sonraki maçında Çekya karşısında hatasız serisini sürdürmeye ve eleme aşamalarına erkenden katılmayı garantilemeye çalışacak.
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