İspanya, Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan'daki maça inanılmaz bir tempoyla başladı. Yamal, Álex Baena'nın isabetli pasının ardından sadece iki dakika sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu alt köşeye göndererek skoru açtı. Hırvatistan, ev sahibi ekibin topa sahip olarak oyunu domine ettiği ilk baskıyla başa çıkmakta zorlandı.

Opta, bunun tarihî önemine dikkat çekerek şöyle dedi: "İspanya, üst üste oynadığı maçlarda, İngiltere'ye ve Hırvatistan'a karşı, maçın ilk iki dakikasında gol attı. Bu, en az 2004'ten bu yana bunu herhangi bir turnuvada başardıkları ilk kez."