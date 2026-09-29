AFP
Çeviri:
Lamine Yamal iki gol attı, İspanya Hırvatistan'ı ezip UEFA Uluslar Ligi grubunu lider tamamladı
Sevilla'da müthiş başlangıç
İspanya, Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan'daki maça inanılmaz bir tempoyla başladı. Yamal, Álex Baena'nın isabetli pasının ardından sadece iki dakika sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu alt köşeye göndererek skoru açtı. Hırvatistan, ev sahibi ekibin topa sahip olarak oyunu domine ettiği ilk baskıyla başa çıkmakta zorlandı.
Opta, bunun tarihî önemine dikkat çekerek şöyle dedi: "İspanya, üst üste oynadığı maçlarda, İngiltere'ye ve Hırvatistan'a karşı, maçın ilk iki dakikasında gol attı. Bu, en az 2004'ten bu yana bunu herhangi bir turnuvada başardıkları ilk kez."
- AFP
Hızlı yanıt liderliği geri getirdi
Hırvatistan, oyunun gidişatına ters düşen bir şekilde 28. dakikada Ivan Perisic'in ortasını Dion Beljo'nun kafa vuruşuyla gole çevirmesiyle eşitliği buldu. Ancak İspanya, üstünlüğünü yeniden ele geçirmek için neredeyse anında karşılık verdi. Yalnızca üç dakika sonra Yamal bu kez asist yapan isim oldu; korner organizasyonunda yaptığı harika ortaya Marc Pubill kafayı vurdu ve topu ağlara yüksekten gönderdi.
Ev sahibi ekip orta sahada mutlak kontrolü elinde tuttu, rakibine çok az fırsat tanırken Dominik Livakovic için de sürekli tehdit oluşturdu. Skor, devre arasından önce daha da farklı olabilirdi; Mikel Oyarzabal'ın bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken Fermin Lopez uzatma dakikalarında direğe takıldı.
- Getty Images Sport
Kritik puanları almak
İkinci yarıda İspanya oyunun temposunu belirlemeyi sürdürdü ve sonunda farkı açtı. Yamal, 63. dakikada gecedeki ikinci golünü attı; oyuna sonradan giren Pedri'den aldığı pası dar açıdan harika bir vuruşla tamamladı. Luis de la Fuente'nin ekibi topa sahip olma oranında yüzde 63,7'ye ulaştı ve toplam 16 şut çekti.
Yoğun rekabete rağmen, Ramon Sanchez-Pizjuan tribünleri 81. dakikada sahaya giren Hırvatistan efsanesi Luka Modric'e ayağa kalkarak büyük saygı gösterdi. De la Fuente'nin hamleleri bir kez daha son derece etkili oldu; Mikel Merino, 89. dakikada Nico Williams'ın attığı geç gole asisti yaparak 4-1'lik galibiyeti perçinledi.
- AFP
İspanya için ileriye bakınca
İspanya, açılış turunda İngiltere'yi mağlup edip ardından Hırvatistan'ı da dağıtarak altı puanla A Ligi 3. Grup'ta artık zirveye sağlam şekilde yerleşti. Bir sonraki maçında Çekya karşısında kusursuz serisini uzatmaya çalışacak ve eleme aşamalarına erkenden katılmayı hedefleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun