Getty Images
Çeviri:
Lamine Yamal, "idolü" Neymar'ın Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna girmesini umut ediyor
Yamal, Neymar'a desteğini dile getirdi ve Brezilyalı forvetin 2026 Dünya Kupası'nda forma giymesini umduğunu belirtti. Şu anda Santos forması giyen Neymar, Carlo Ancelotti'nin son Brezilya milli takım kadrosuna alınmamıştı. Bu durumun aksine Yamal, 34 yaşındaki oyuncunun dünya sahnesinde başarılı olmak için hâlâ gerekli kaliteye ve yıldız gücüne sahip olduğuna inanıyor. Genç kanat oyuncusu, Neymar'ı büyürken futbola olan sevgisini besleyen oyunculardan biri olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Genç kanat oyuncusu çocukluk kahramanını övüyor
Brezilyalı efsane hakkında konuşan Yamal, futbol izlemeye başladığı ilk yıllarda Neymar'ın kendisini ne kadar etkilediğini açıkça dile getirdi. İspanya milli takım oyuncusu, eski Barcelona kanat oyuncusunun kariyerine ne kadar hayran olduğunu da ortaya koydu ve onu tekrar en büyük sahnede görmeyi umduğunu belirtti.
Basın toplantısında "O benim idolüm ve futbola kattığı her şey için ona her zaman minnettar olacağım" dedi. "O herkese ilham veriyor. O, izlemek için bilet alacağınız türden bir oyuncu, sırf hareketlerini görmek için üç gün sonra maçı tekrar izleyeceğiniz türden bir oyuncu. Umarım Dünya Kupası'nda yer alır."
La Remontada'nın ruhunu yansıtmak
Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atlético karşısında 2-0'lık zorlu bir mağlubiyetle karşı karşıya kalırken, genç oyuncu Neymar'ın kahramanca performanslarına göz dikmiş durumda. Yamal, 2017'de Paris Saint-Germain'e karşı alınan ünlü 6-1'lik galibiyete atıfta bulundu; Neymar, ilk maçta 4-0 yenildikten sonra futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birinde başrolü oynamıştı.
Yamal, "(6-1'lik maçı) birkaç kez izledim, canlı olarak da izledim" dedi. "Neymar, çocukluğumda benim için çok önemli bir oyuncuydu."
Genç oyuncu, futbol dışından da motivasyon alıyor. Yamal, kısa süre önce Instagram profil resmini, 3-1'lik seri geriliğini aşarak Cleveland Cavaliers'ın 2016 şampiyonluğunu kutlayan NBA efsanesi LeBron James'in fotoğrafıyla değiştirdi.
"O, bu maç için bana ilham verebilecek isimlerden biri," diye ekledi. "Onun nasıl başardığını düşüneceğim ve umarım benim için de aynı şekilde sonuçlanır."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Barcelona, Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin kaderini belirleyecek ikinci maçta Atlético ile karşılaştığında, iki gol farkını telafi etmeye çalışacak. Bu maçın ardından Blaugrana, önümüzdeki hafta Celta Vigo ile karşılaşacağı La Liga'ya odaklanacak. Hansi Flick'in takımı şu anda ligin zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Real Madrid'in dokuz puan önünde bulunuyor.