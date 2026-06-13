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Lamine Yamal’ı Lionel Messi ile aynı kefeye koyan ‘bire üç’ performansı, eski İspanya milli oyuncunun genç yıldızın ‘başka bir galaksiden gelen oyuncu’yu taklit ettiğini belirtmesiyle gündeme geldi
Bir efsaneyle paralellikler kurmak
Mundo Deportivo’nun Meksiko’daki Dünya Kupası açılış maçı öncesinde yayınladığı haberlere göre, Salgado İspanya’nın en yeni yıldızının gelişimi konusunda heyecanını dile getirdi. La Roja, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte H Grubu’nda yer alıyor ve 15 Haziran’da Yeşil Burun Adaları ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak. Messi’nin hâlâ bir sınıfta tek başına olduğunu kabul etmekle birlikte, eski bek oyuncusu, La Masia mezunu bu iki oyuncu arasındaki benzerliklerin artık göz ardı edilemez hale geldiğini itiraf etti.
"Bu Dünya Kupası'nda Lamine'yi nasıl göreceğimizi çok merak ediyoruz. İnanılmaz olacak," dedi Salgado. "Messi başka bir galaksiden gelen bir oyuncu, ancak aralarında benzerlikler olduğu doğru. Lamine, insanların izlemekten keyif aldığı oyunculardan biri. Bire birde bu kişiliğe sahip çok fazla oyuncu yok. Ve bunu sadece bire birde değil, bire ikide veya bire üçte de söyleyebilirim. Bu, Messi'nin sahip olduğu bir şeydi."
- Getty Images Sport
Masia üretim hattı
Bernabeu'da on yıl geçiren Salgado, her iki oyuncunun da hızlı yükselişinde, Barcelona'nın ünlü akademisinde birlikte yetişmiş olmalarını kilit bir faktör olarak gösterdi. Messi'nin Arjantin'den çocuk yaşta geldiğini, Yamal'ın ise Blaugrana kültürüne daha uzun süredir aşina olduğunu ve bu sayede henüz 18 yaşında elit futbolun baskısıyla başa çıkabildiğini belirtti. Bu olgunluk şimdiden kupa başarılarına da yansıdı; Yamal, üç La Liga şampiyonluğu, İspanya ile Euro 2024 şampiyonluğu kazandı ve 2025 Ballon d'Or'da ikinci oldu.
Salgado, “Messi 12 yaşında geldi, Lamine ise daha da erken,” diye düşündü. “İkisi de Barcelona’nın o özel futbol ortamında büyüdü. 17 yaşında Lamine’nin başardıkları inanılmaz. Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış olması doğru, ancak bunu başarmak için bolca zamanı var. Zaten Avrupa Şampiyonası’nı kazanmayı başardı ve turnuvanın önemli oyuncularından biri oldu; bu kolay bir şey değil.”
Tarih kitaplarına geçmek
Salgado, Messi ile karşılaştırmayı hafife almıyor; zira sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bu oyuncunun yükselişine, aktif futbolculuk günlerinde bizzat tanık olmuştu. Real Madrid kadrosunun, genç Messi'nin kendini dünyaya tanıttığı tarihi bir El Clásico karşılaşması sırasında, karşılarında nesiller boyu bir yetenekle karşı karşıya olduklarını fark ettikleri anı hatırladı – Arjantinli oyuncunun sonunda 26 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak tarihe geçtiği bir maçtı bu.
"Onu ilk andan itibaren izleme şansına sahip oldum. Onu bize karşı oynadığı ve hat-trick yaptığı o ilk Clasico maçında görür görmez Real Madrid soyunma odasında bunu konuştuk,” diye açıkladı Salgado. “O zaman onun farklı bir oyuncu olduğunu, büyüklerin seviyesinde olduğunu anladık. Ama büyüklerden bahsettiğimde, Maradona'yı, Pele'yi kastediyorum... bir döneme damga vuran ve diğerlerinin üzerinde olan insanları.”
- Getty Images Sport
Fiziksel iş yüküne ilişkin endişeler
Övgülere rağmen, Yamal’ın fiziksel olarak ne kadar yıprandığına dair endişeler devam ediyor. Kanat oyuncusu son on iki aydır hem kulüp hem de milli takımda sürekli forma giyiyor ve Salgado, genç oyuncunun Nisan ayı sonunda geçirdiği sakatlık nedeniyle o zamandan beri sahalardan uzak kalmasının ardından, Dünya Kupası’nın yoğun temposuna nasıl ayak uyduracağı konusunda soru işaretleri olduğunu kabul etti.
Salgado, “Lamine, Şampiyonlar Ligi, lig ve diğer turnuvalarda sezon boyunca çok fazla talep gördü. Bu çok açık,” diyerek sözlerini tamamladı. “Şu anda bir çocuğa kendini korumasını söylemek çok zor. Birincisi, çünkü o çok genç; ikincisi, çünkü her şeyi kazanmak istiyor; ve üçüncüsü, çünkü Dünya Kupası yılındayız. Kendini ayarlamak karmaşık bir iş.”