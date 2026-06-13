Lamine Yamal’ı Lionel Messi ile aynı kefeye koyan ‘bire üç’ performansı, eski İspanya milli oyuncunun genç yıldızın ‘başka bir galaksiden gelen oyuncu’yu taklit ettiğini belirtmesiyle gündeme geldi

Mundo Deportivo’nun Meksiko’daki Dünya Kupası açılış maçı öncesinde yayınladığı haberlere göre, Salgado İspanya’nın en yeni yıldızının gelişimi konusunda heyecanını dile getirdi. La Roja, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte H Grubu’nda yer alıyor ve 15 Haziran’da Yeşil Burun Adaları ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak. Messi’nin hâlâ bir sınıfta tek başına olduğunu kabul etmekle birlikte, eski bek oyuncusu, La Masia mezunu bu iki oyuncu arasındaki benzerliklerin artık göz ardı edilemez hale geldiğini itiraf etti.

"Bu Dünya Kupası'nda Lamine'yi nasıl göreceğimizi çok merak ediyoruz. İnanılmaz olacak," dedi Salgado. "Messi başka bir galaksiden gelen bir oyuncu, ancak aralarında benzerlikler olduğu doğru. Lamine, insanların izlemekten keyif aldığı oyunculardan biri. Bire birde bu kişiliğe sahip çok fazla oyuncu yok. Ve bunu sadece bire birde değil, bire ikide veya bire üçte de söyleyebilirim. Bu, Messi'nin sahip olduğu bir şeydi."