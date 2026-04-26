Lamine Yamal, hamstring sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldıktan sonra, Barcelona'daki takım arkadaşı Fermin Lopez'in gol sevinciyle yaptığı selamlamaya tepki gösterdi

Yamal maçı kenardan izliyor olabilir, ancak Barcelona'nın Getafe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta yine herkesin dilindeydi. Hansi Flick'in takımında ilk golü atan Lopez, hemen ardından Yamal'ın ikonik '304' sevinç hareketini yaptı; bu hareket, şu anda ciddi bir hamstring sakatlığından iyileşmekte olan 18 yaşındaki oyuncuya açık bir selam niteliğindeydi.

Maçın ardından bu hareketi açıklayan 22 yaşındaki oyuncu, ikilinin gençlik takımlarında birlikte yetiştiği için golünü Yamal'a adadığını söyledi. "Golü Lamine'ye adadım çünkü ilk takıma birlikte yükseldik ve artık oynayamaması beni üzüyor," dedi maçtan sonra.