Getty/GOAL
Lamine Yamal, hamstring sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldıktan sonra, Barcelona'daki takım arkadaşı Fermin Lopez'in gol sevinciyle yaptığı selamlamaya tepki gösterdi
Fermin, sakatlanan yıldız oyuncuya saygılarını sunuyor
Yamal maçı kenardan izliyor olabilir, ancak Barcelona'nın Getafe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta yine herkesin dilindeydi. Hansi Flick'in takımında ilk golü atan Lopez, hemen ardından Yamal'ın ikonik '304' sevinç hareketini yaptı; bu hareket, şu anda ciddi bir hamstring sakatlığından iyileşmekte olan 18 yaşındaki oyuncuya açık bir selam niteliğindeydi.
Maçın ardından bu hareketi açıklayan 22 yaşındaki oyuncu, ikilinin gençlik takımlarında birlikte yetiştiği için golünü Yamal'a adadığını söyledi. "Golü Lamine'ye adadım çünkü ilk takıma birlikte yükseldik ve artık oynayamaması beni üzüyor," dedi maçtan sonra.
Yamal kenardan yanıt veriyor
Mesaj kesinlikle amacına ulaştı; Yamal, sosyal medyaya başvurarak bu içten dayanışma gösterisine teşekkür etti. Bu sezon Flick’in taktik düzeninin vazgeçilmez bir parçası haline gelen kanat oyuncusu, Instagram’da sade ama etkileyici bir yanıt paylaştı: “Seni seviyorum dostum!!!” Bu an, Spotify Camp Nou’daki soyunma odasındaki güçlü bağı gözler önüne serdi.
Yamal'ın sezonu, Celta Vigo maçında yaşadığı hamstring sakatlığıyla ani bir şekilde sona erdi. O maçta, rahatsızlık hissetmesine rağmen galibiyet golünü atmıştı. Ligin son bölümünü kaçıracak olsa da, takım arkadaşları şampiyonluk yolunda ilerlerken onun da kutlamaların bir parçası olmasını sağlıyorlar.kooora
Flick, sakatlıklarla ilgili olumlu bir güncelleme yaptı
Böylesine erken olgunlaşmış bir yeteneği kaybetmenin hayal kırıklığına rağmen, teknik direktör Flick, Yamal'ın uzun vadeli sağlığı konusunda hemen güven verici açıklamalarda bulundu. Teknik direktör, özellikle bu yaz yaklaşan önemli uluslararası maçlar göz önünde bulundurularak, oyuncunun kariyerini korumak amacıyla iyileşme sürecinde temkinli bir yaklaşım sergiliyor.
Flick, sakatlık hakkında düşüncelerini paylaşarak şunları söyledi: "Bu ne onun ne de bizim için kolay değil. Bununla başa çıkmak zorundayız. İlk kas sakatlığından ders alacaktır. Dünya Kupası'na kesinlikle hazır olacak ve daha güçlü bir şekilde geri dönecektir. Penaltıdan sonra bir şey hissetti, ancak ciddi bir şey değildi, bu yüzden oynamasına karar verdik. Bu onun ilk kas sakatlığıydı ve belirtileri yorumlamak kolay değil. Çok genç olduğu için bundan ders alacaktır. Bu sezon zaten bazı maçları kaçırdı ve bizim için çok da kötü olmadı."
Genç oyuncunun dört ila altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor, bu da 15 Haziran'da Cape Verde ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçında İspanya kadrosuna katılmak için ona bolca zaman bırakacaktır.
Barça, ulusal şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Getafe'ye karşı alınan galibiyet, Barcelona'yı liderlik koltuğuna oturttu ve ligin bitmesine sadece beş maç kala puan farkını 11'e çıkardı. Kulüp, iç sahada üstün bir sezonu taçlandıracak kupayı garantilemek amacıyla, şimdi dikkatini önümüzdeki hafta sonu Osasuna ile oynanacak maça çevirdi.