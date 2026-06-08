Lamine Yamal, Dünya Kupası öncesinde rahat bir nefes aldı: İspanya, süperstar ikilisine yeşil ışık yaktı

Barça'nın yıldızı Yamal ve Bilbao'nun forveti Williams şu anda uyluklarında sorunlar yaşıyor ve bu nedenle İspanya'nın Pazartesi günü Peru ile son hazırlık maçını oynayacağı Meksika'nın Puebla kentine gitmediler. De la Fuente, "Onların bizimle olmaması üzücü, ancak sağlık ekibi ve kondisyon antrenörleri, onları ABD'deki takım kampında bırakmamızı tavsiye etti" dedi. Turnuvaya ilişkin olarak teknik direktör, "Üçü de bir sonraki maçta forma giyebilecek" diye konuştu.

Özellikle Nisan sonunda FC Barcelona'da sakatlanan Yamal, İspanya'nın hücum oyununda merkezi bir figür olarak görülüyor. 2024 Avrupa Şampiyonası zaferinde, o ve Williams oyuna belirleyici bir ivme kazandırmıştı. Yamal'ın yokluğunda İspanya, son hazırlık maçında Irak'a karşı 1-1'den öteye gidemedi.

Yeşil Burun Adaları'nın yanı sıra, Avrupa şampiyonu grup aşamasında Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşılaşacak.