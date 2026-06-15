Lamine Yamal, Dünya Kupası'nı kasıp kavurmaya hazırlanıyor; ancak sakatlık sorunları, İspanya'nın neslini tanımlayan bu genç yeteneğin turnuvasını tehlikeye atıyor

Ancak İspanya, eleme turlarında Yamal’ın sahalara dönmesini kesinlikle isteyecektir. Son 32 turunda büyük olasılıkla J Grubu’nun ikincisiyle karşılaşacaklar; bu da, Arjantin’in bir hata yapıp Lionel Messi ile masalsı bir yeniden buluşma sahnesine yol açmadığı sürece, Avusturya ya da Cezayir karşısında zorlu bir sınav anlamına geliyor.
16 turunda muhtemelen Hırvatistan veya Kolombiya bekliyor olacak, ardından çeyrek finalde her zaman sürprizler yaratan Belçika ile karşılaşacaklar. De la Fuente'nin adamları, devasa bir yarı finalde Fransa ile karşılaşacak ve ardından finalde İngiltere ile mücadele edecek gibi görünüyor.
Başlangıçta onsuz idare edecek kadro derinliğine sahip olabilirler, ancak turnuva grup aşamasını geçip kızışmaya başladığında, Yamal gibi fark yaratabilecek bir oyuncunun varlığı, başarı şansları için kesinlikle hayati önem taşıyacak. Bunu Euro 2024'te zaten kanıtladı; turnuvaya oldukça sakin bir başlangıç yapan genç oyuncu, son 16 turunda, çeyrek finalde ve finalde asistler yaptı ve yarı finalde Fransa'ya karşı unutulmaz bir gol attı.
De la Fuente, Yamal'ın tam olarak formda olmasa bile etkili bir yedek olarak kullanılabileceğini ima etti. "Bir karar verirken tüm senaryoları değerlendiriyoruz. Kazanıyorsanız, kaybediyorsanız, rakip 10 kişi kalmışsa... Size 20 dakika verebilecek oyuncular var ve bu da çok büyük bir değer," dedi Nisan ayında Sport'a.
"50 veya 60 dakika oynayamayacak oyuncular olabilir, ancak 20 dakika boyunca çok iyi performans gösterebilirler. Ve bu fark yaratabilir. Tam zamanında sahaya çıkıp eleme turlarında belirleyici olabilecek oyuncular var. Önceliğimiz, belirleyici anda mümkün olan en iyi kadroyla sahaya çıkmak."