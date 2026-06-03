Yamal, Barcelona’nın genç yıldızı için bir başka şampiyonlukla sonuçlanan La Liga sezonunun son haftalarında talihsiz bir hamstring sakatlığı geçirdi. İlk bakışta önemsiz görünen bu durum, aslında çok daha ciddi çıktı ve Dünya Kupası’ndaki yerini tehlikeye attı.

Bu nedenle, kanat oyuncusunun Luis de la Fuente'nin yaklaşan turnuva için belirlediği 26 kişilik İspanya kadrosuna dahil edilmesi büyük bir rahatlama yarattı, ancak onun ne kadar etkili olabileceği hala belirsizliğini koruyor.

La Roja, rekabetin kızıştığı anlarda hücumdaki bu talismanına ihtiyaç duyacaktır, ancak Dünya Kupası, turnuvanın yıldızlarından birinin durdurulamaz performansını izlemek için çok mu erken gelecek?