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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Lamine Yamal, Dünya Kupası'nı kasıp kavurmaya hazırlanıyor; ancak sakatlık sorunları, İspanya'nın neslini belirleyecek bu genç yeteneğin turnuvasını tehlikeye atıyor

Analysis
İspanya
L. Yamal
Dünya Kupası
FEATURES
İspanya - Yeşil Burun Adaları

2026 Dünya Kupası, Lamine Yamal’ın neslini tanımlayan bir süperstar olma yolunda bir başka dönüm noktası olacaktı; ancak bir sakatlığın turnuvayı en büyük isimlerinden birinden mahrum bırakma tehlikesi ciddi bir şekilde ortada. İspanyol genç yetenek, Euro 2024'te herkesin dikkatini üzerine çekmişti ve iki yıl sonra, 18 yaşındaki oyuncu bir kez daha sahneye çıkmaya hazır görünüyordu. Ancak bunun yerine, bekleme süreci yaşanabilir.

Yamal, Barcelona’nın genç yıldızı için bir başka şampiyonlukla sonuçlanan La Liga sezonunun son haftalarında talihsiz bir hamstring sakatlığı geçirdi. İlk bakışta önemsiz görünen bu durum, aslında çok daha ciddi çıktı ve Dünya Kupası’ndaki yerini tehlikeye attı.

Bu nedenle, kanat oyuncusunun Luis de la Fuente'nin yaklaşan turnuva için belirlediği 26 kişilik İspanya kadrosuna dahil edilmesi büyük bir rahatlama yarattı, ancak onun ne kadar etkili olabileceği hala belirsizliğini koruyor.

La Roja, rekabetin kızıştığı anlarda hücumdaki bu talismanına ihtiyaç duyacaktır, ancak Dünya Kupası, turnuvanın yıldızlarından birinin durdurulamaz performansını izlemek için çok mu erken gelecek?

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Kenara alınmış

    Yamal'ın Dünya Kupası'na hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandıran, görünüşte önemsiz bir an yaşandı; 22 Nisan'da Celta Vigo karşısında penaltıdan galibiyet golünü attıktan saniyeler sonra, kanat oyuncusu yedek kulübesine bir işaret yaptı ve yere yığıldı; takım arkadaşlarının sevinci bir anda endişeye dönüştü.

    O günden beri forma giymedi ve o sırada çıkan haberlerde Barça'nın, oyuncunun sol hamstringinde yırtık olduğundan korktuğu iddia edildi. Bu durumda iyileşme süresi sekiz haftaya kadar uzayabilir ve bu süre sonunda maçlara çıkabilecek durumda olacağı da garanti edilemez. Ancak Blaugrana, Yamal'ın İspanya için önemini yansıtan bir şekilde, oyuncunun Dünya Kupası'na hazır olacağı konusunda ısrarcıydı.

    Kulüp o dönemde şöyle bir açıklama yaptı: "Testler, A takım oyuncusu Lamine Yamal'ın sol bacağında hamstring sakatlığı geçirdiğini doğruladı. Oyuncu, konservatif bir tedavi planı uygulayacak. Lig sezonunun geri kalanını kaçıracak ancak Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor." Kulüp menajeri Hansi Flick de bu açıklamayı tekrarladı.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Sakatlıklarla boğuşulan sezon

    Bu, genç oyuncunun yaşına rağmen sakatlıklarla boğuşan sezonunda yaşanan en son aksilik oldu.

    Yamal, sezonun başında pubalgia nedeniyle beş maçta forma giyememişti. Pubalgia, 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünde Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ı da rahatsız eden kronik bir kasık sorunu. Genellikle spor fıtığı olarak adlandırılan bu sakatlık, hızlı ayakları olan kanat oyuncuları gibi ani dönüşler ve dönüşler yapan sporcuları etkiler. Yakın zamanda A takım futboluna geçiş yapan genç oyuncular da bu sakatlığa daha yatkın olabilir.

    Yamal, Eylül ayında İspanya milli takımında görev yaparken bu sorunu ağırlaştırdıktan sonra, kulüp ile milli takım arasında yaşanan bir anlaşmazlığın merkezinde yer almıştı. İspanya, kanat oyuncusuna "gerekli özeni göstermediği" için suçlanmıştı. Bunun üzerine Yamal, Kasım ayındaki kamp kadrosuna alınmamıştı. Barça, Dünya Kupası'nda bile olsa bu durumun tekrarlanmasını istemeyecektir.


  • Olumlu gelişme

    Mayıs ayı sonlarında Yamal’ın son sakatlığıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı; oyuncu, Barcelona’nın antrenman tesislerinde sahaya dönüp şimdiden topla çalışmaya başladığını gösteren bir video paylaştı. Formunun ne kadar iyi olduğu konusundaki tüm soruları yanıtlarcasına, görüntülerde forvet oyuncusunun topu bir antrenman mankeninin üzerinden küstahça topuk vuruşuyla aşırıp ardından pas verdiğini görüyoruz.

    Bu paylaşım, Yamal'ın fiziksel durumuna dair şüpheler olmasına rağmen, tahmin edildiği gibi İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesinden iki gün sonra geldi. La Roja'nın 15 Haziran'da Cape Verde ile oynayacağı ilk maça ise hala üç haftadan az bir süre kaldı.

  • FBL-WC-2026-ESP-SQUADAFP

    Karışık mesajlar

    Dünya Kupası tarihi, teknik direktörlerin formda olmayan yıldız oyunculara şans vermesiyle dolu ve Yamal, son zamanların en çok konuşulan risklerinden biri olmaya aday görünüyor. Haberlere göre, oyuncu 27 Haziran’da Uruguay ile oynanacak ve Kuzey Amerika’daki grup aşamasının üçüncü ve son maçı olana kadar sahalardan uzak kalabilir.

    Mundo Deportivo'ya göre, Barcelona ve İspanya Federasyonu doktorları arasında sürekli bir diyalog var ve doktorlar, turnuvanın ilk iki maçında bu genç oyuncuyu riske atmamak konusunda fikir birliğine vardılar. Ancak İspanya teknik direktörü De la Fuente, daha önce Yamal ve diğer oyuncuların turnuvanın başından itibaren hazır olacağını umduğunu belirtmişti.

    "Bence Lamine, Nico [Williams] ve Mikel [Merino] ilk Dünya Kupası maçında sahada olacaklar, olmazlarsa da ikinci veya üçüncü maçta sahada olacaklar. Bu büyük bir sorun yaratmıyor," dedi basın toplantısında. "Sakatlıklar bizi baskı altına alıyor. Şu anda meydana gelen herhangi bir sakatlık, küçük olsa bile, iyileşmesi zor."

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Gerek yok mu?

    Yamal'ın uzun süreli yokluğunun ne kadar büyük bir darbe olacağı henüz belli değil. İspanya, bu genç yeteneği olmasa da H Grubu'nu rahat bir şekilde lider olarak tamamlayacağından emin olmalı.

    Avrupa şampiyonu, grup aşamasında avantajlı bir kura çekti. Marcelo Bielsa'nın Uruguay'ı ile nispeten daha zorlu bir maça çıkmadan önce Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile karşılaşacak ve o zamana kadar Yamal da oynamaya yetecek kadar iyileşmiş olacak.

    La Roja'nın kadrosunda, başlangıçta Yamal olmadan idare edebilecek yeterli alternatif var; çok yönlü Crystal Palace forveti Yeremy Pino'dan sağ kanatta görev alması istenebilir, Osasuna'dan Victor Munoz da bu kanatta oynayabilir.

    Ancak, sol kanat oyuncusu Nico Williams'ın hamstring sakatlığından yeni dönmek üzere olması durumu biraz karmaşıklaştırıyor. Yine de İspanya, ilk on birdeki kanat oyuncuları olmadan da ayakta kalabilecek kadar hücum gücüne sahip. De la Fuente, Atlético Madrid'den Alex Baena ve Real Sociedad'dan Mikel Oyarzabal dahil olmak üzere birçok pozisyonda oynayabilen oyuncuları kadroya dahil etti.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Fark yaratan

    Ancak İspanya, eleme turlarında Yamal’ın sahalara dönmesini kesinlikle isteyecektir. Son 32 turunda büyük olasılıkla J Grubu’nun ikincisiyle karşılaşacaklar; bu da, Arjantin’in bir hata yapıp Lionel Messi ile masalsı bir yeniden buluşma sahnesine yol açmadığı sürece, Avusturya ya da Cezayir karşısında zorlu bir sınav anlamına geliyor.

    16 turunda muhtemelen Hırvatistan veya Kolombiya bekliyor olacak, ardından çeyrek finalde her zaman sürprizler yaratan Belçika ile karşılaşacaklar. De la Fuente'nin adamları, devasa bir yarı finalde Fransa ile karşılaşacak ve ardından finalde İngiltere ile mücadele edecek gibi görünüyor.

    Başlangıçta onsuz idare edecek kadro derinliğine sahip olabilirler, ancak turnuva grup aşamasını geçip kızışmaya başladığında, Yamal gibi fark yaratabilecek bir oyuncunun varlığı, başarı şansları için kesinlikle hayati önem taşıyacak. Bunu Euro 2024'te zaten kanıtladı; turnuvaya oldukça sessiz bir başlangıç yapan genç oyuncu, son 16 turunda, çeyrek finalde ve finalde asistler yaptı ve yarı finalde Fransa'ya karşı unutulmaz bir muhteşem gol attı.

    De la Fuente, Yamal'ın tam olarak formda olmaması durumunda etkili bir yedek olarak kullanılabileceğini bile ima etti. "Bir karar verirken tüm senaryoları değerlendiriyoruz. Kazanıyorsanız, kaybediyorsanız, rakip 10 kişi kalmışsa... Size 20 dakika verebilecek oyuncular var ve bu da çok büyük bir değer," dedi Nisan ayında Sport'a.

    "50 veya 60 dakika oynayamayacak oyuncular olabilir, ancak 20 dakika boyunca çok iyi performans gösterebilirler. Ve bu fark yaratabilir. Tam zamanında sahaya çıkıp eleme turlarında belirleyici olabilecek oyuncular var. Önceliğimiz, belirleyici anda mümkün olan en iyi kadroyla sahaya çıkmak."

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    Neden izliyoruz?

    Tüm dünya, Yamal’ın da bir an önce tam formuna kavuşmasını sabırsızlıkla bekliyor. Barcelona’nın yıldızı gibi gösterişli oyuncular, dünya çapında milyonlarca kişinin Dünya Kupası’nı izlemesinin nedenidir; turnuvanın potansiyel süperstarlarından birini çok uzun süre mahrum kalması ya da geri döndüğünde tam formda olmaması büyük bir kayıp olur.

    Göz kamaştırıcı top sürme yeteneği, hünerleri ve maçı değiştiren sarsıcı anlar yaratma eğilimi ile Yamal, tek başına sayısız ikonik an yaratma kapasitesine sahiptir.

    "İnanılmaz derecede heyecanlı. İnanılmaz derecede istekli. Çok genç ama çok olgun," dedi De la Fuente geçtiğimiz günlerde RTVE'ye. "Ve bunun kendi anı olduğunu biliyor. Hayatta fırsatları değerlendirmek gerekir.

    Bir sonraki Dünya Kupası'nda nasıl olacağınızı asla bilemezsiniz. Ve bu, Lamine Yamal'ın anı. O çok iyi ve takım arkadaşları en iyi performansını sergilemesine yardımcı oldukça daha da iyi olacak."

    Yamal, finalden altı gün önce 19 yaşına girecek, ancak bu, tüm dünyanın gözü üzerindeyken kendini gezegendeki en yetenekli oyuncu olarak sağlam bir şekilde kanıtlama şansı. Yaralanmaların bu altın fırsatı kaçırmasına engel olmayacağına kararlı.

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