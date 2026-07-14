Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Lamine YamalGetty Images
Oliver Maywurm

Çeviri:

Lamine Yamal, Dünya Kupası’nda kötü bir performans mı sergiliyor? Bu olağanüstü yetenekli oyuncu, onu eleştirenler ve birçok şeyi göreceleştiren Lionel Messi ile yapılan bir karşılaştırma

Dünya Kupası
FEATURES
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
L. Yamal
L. Messi

2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar sadece bir gol, henüz hiçbir asist: Lamine Yamal'ın dünya sahnesindeki istatistiklerine yüzeysel bir bakış oldukça hayal kırıcı. Ancak biraz daha yakından bakmaya değer.

"Şu ana kadar bu, Lamine Yamal'ın Dünya Kupası değil." 2026 Dünya Kupası süresince bu sözü herkes en az bir kez duymuş olmalı. Rakamlara bakıldığında da bu doğrulanıyor: İspanya'nın Suudi Arabistan'a karşı oynadığı ikinci grup maçında (4-0) ilk kez ilk on birde yer alan FC Barcelona'nın süperstarı, maça fırtına gibi başladı ve 10. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Ancak Lamine Yamal için Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda doğrudan gol katkısı açısından durum bundan ibaretti.

Altı turnuva maçında bir gol, hiç asist yok. Hücum oyuncularının değerlendirmeleri genellikle – ve ne yazık ki çoğu zaman çok dar görüşlü bir şekilde – istatistiklerine dayandırıldığından, Lamine Yamal’ın bu günlerde eleştirel bir bakışla değerlendirilmesi pek de şaşırtıcı değil. Statüsü, kalitesi ve en büyük sahnede en iyiler arasında yer alma iddiası göz önüne alındığında, bu durum zaman zaman anlaşılabilir bile. Ancak bu bakış açısı temelde çok yetersiz kalıyor – özellikle de Lamine Yamal’ın bu süperstarların yer aldığı Dünya Kupası’nda henüz onlarla tam olarak boy ölçüşememesinin basit bir açıklaması varken. Üstelik bu genç adam, henüz 19 yaşına basmış bir genç. Ve unutulmamalı ki: Zaten tek bir gece bile her şeyi yeniden altüst edebilir.

  • Lamine Yamal’ın Dünya Kupası’ndaki performansını değerlendirirken, Barça yıldızının turnuvanın başında henüz tam olarak forma girmemiş olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Nisan sonunda, İspanya şampiyonu takımının Celta Vigo’ya karşı oynadığı lig maçında (1-0) oldukça tuhaf bir şekilde uyluk kasında yırtık yaşadı ve bunun üzerine sezonun geri kalanını kaçırdı.

    Dünya Kupası'nın başlamasına kadar Lamine Yamal'ın fiziksel durumu konusunda soru işaretleri vardı; Kap Verde'ye karşı oynanan açılış maçında ilk 11'de yer alması henüz mümkün değildi. Yaklaşık sekiz haftadır maç tecrübesi olmayan bu yetenekli oyuncu, maçın son 20 dakikasında oyuna girdiğinde, İspanya, sürpriz bir şekilde güçlü bir performans sergileyen Kap Verde karşısında 0-0'lık skorla oynanan maçta anında daha tehlikeli hale geldi. Bunu, Suudi Arabistan karşısında attığı açılış golü de dahil olmak üzere iyi bir performans izledi. Her şey yolunda görünüyordu: Lamine Yamal ile Dünya Kupası’na bir başka büyük isim daha katılmış gibi görünüyordu.

    Ancak esas olarak istatistiklere bakanlar için Yamal’dan bundan sonra pek bir şey gelmedi. Yine de İspanyollar için büyük bir değeri olduğu su götürmez. Bir yandan, teknik direktör Luis de la Fuente’nin oyun anlayışında çok önemli bir yer tutan takım ruhu için top kaybı anlarında önemli işler yapıyor, hiçbir zaman kendini oyun dışı bırakmıyor ve hiçbir görevi küçümsemiyor. İkincisi ise, hücumda henüz istenen şekilde sürekli olarak parlayamasa da, koşu rotaları, dar alanlardaki çözümleri ve sadece birkaç rakibin ona odaklanması gerçeğiyle bile hücum oyununda kesinlikle önemli bir rol oynuyor.

    Eski İspanya milli takım oyuncusu Cesar Azpilicueta, BBC'de yorumcu olarak durumu oldukça iyi özetledi: İspanya'nın Belçika'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından Lamine Yamal hakkında "Bence daha fazlasını verebilir" dedi. "Oyununu henüz gol veya asistlere dönüştüremediği doğru. Ancak İspanya'nın oyun yapısında büyük bir etkisi var."

    Ve zaten bu kadar büyük bir etkiye sahip olduğu için, Lamine Yamal’ın ne kadar genç olduğunu bazen kolayca unutuyoruz. Karşılaştırma yapmak gerekirse: Tıpkı İspanyol oyuncu gibi, Lionel Messi de 2006 Dünya Kupası sırasında 19 yaşına basmıştı. Ve bu Dünya Kupası’ndaki performansları sayesinde giderek daha fazla gözlemcinin, şüphesiz tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğu konusunda hemfikir olduğu Arjantinli oyuncu, o dönemde Lamine Yamal’ın milli takım üzerindeki etkisine henüz çok uzaktaydı. Messi o dönemde Arjantin’in turnuvadaki beş maçından sadece üçünde forma giymişti; Almanya’ya karşı çeyrek finalde elendikleri maçta ise 120 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. Grup aşamasında Sırbistan ve Karadağ’a karşı 6-0 kazanılan maçta bir gol ve bir asist kaydetmişti, ancak Messi 2006’da Arjantin için, Lamine Yamal’ın bugün İspanya için olduğu kadar önemli bir rol oynamamıştı.

    • Reklam
  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gol ya da asist yapmasa bile: Lamine Yamal, İspanya milli takımında yine de sık sık büyük etki yaratıyor

    Çeyrek finaldeki İspanya-Belçika karşılaşması ise, bir bakıma İspanya’nın en değerli yıldızının bu Dünya Kupası’ndaki performansının bir özetiydi. Maç raporunda gol ya da asist olarak adını yazdıramasa da, Lamine Yamal İspanyolların sayısız tehlikeli atağında belirleyici bir rol oynadı.

    İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce, rakip savunmaların kendisine haklı olarak neden bu kadar özel bir dikkat gösterdiğini tüm şüphecilere kanıtladı: Karşı konulmaz hareketleriyle önce Maxim De Cuyper’i, ardından Jeremy Doku’yu slalom direkleri gibi geride bıraktı; ancak son vuruşunda sadece son bir hassasiyet eksikliği vardı. Daha da önemlisi: Yarım saat sonra, Pedro Porro’nun koşusuna attığı ince bir pas, Fabian Ruiz’in İspanya’yı öne geçiren golünü hazırladı. Ancak bu, istatistiklerde elbette yer almıyor.

    Çeyrek finalin ardından, kesinlikle abartılmaması gereken FIFA Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü alması, pek çok yerde şaşkınlığa neden oldu. Ancak sonuçta, Lamine Yamal’ın genel olarak iyi performansı göz önüne alındığında bu karar o kadar da mantıksız değildi, zira bu maçta bu ödüle layık görülecek başka bir oyuncu pek yoktu.

    Durum, Avusturya’ya karşı oynanan 3-0’lık galibiyetle sonuçlanan 16’da 1 maçında farklıydı; o maçta Lamine Yamal yerine iki gol atan Mikel Oyarzabal’ı maçın en iyi oyuncusu seçmek de gayet mümkün olabilirdi. Ancak o maçta da Lamine Yamal, doğrudan gol katkısı olmasa da aslında oldukça iyiydi. Dribblingleri defalarca gol fırsatlarının kapısını araladı; Barcelona’nın bu üst sınıf hücum yıldızının olağanüstü performansı sayesinde defalarca baskı dönemleri yaratıldı. Lamine Yamal’ın aslında henüz yüzde yüz formuna kavuşma yolunda olduğunu göz önünde bulundurursak, bu tür performanslar oldukça etkileyici.

  • 2026 Dünya Kupası: Eleştirel sesler Lamine Yamal’ı hiç etkilemiyor

    19 yaşındaki oyuncunun Portekiz’e karşı oynanan son 16 turu maçında (1-0) ve Uruguay’a karşı oynanan son grup maçında (1-0) sergilediği, aslında pek de ilham verici olmayan performanslar ise eleştirenlere ek bir tartışma konusu sağladı. Ancak 19 yaşındaki oyuncu bu konuda kendinden şüphe duymadan şöyle diyor: "İki taraf var: size güvenen ve inananlar, bir de eleştiri yapabilmek için başarısızlığınızı bekleyenler. Önemli olan sakin kalmak ve izlediğimiz yolda ilerlemeye devam etmek – ve bu yolun adı: kazanmak, kazanmak, kazanmak. Sonuçta, kazandığımız sürece insanların ne dediği önemli değil,” diye vurguladı Lamine Yamal, çeyrek final öncesinde Mundo Deportivo’ya verdiği röportajda.

    Bazen oyunuyla ilgili olumsuz yorumlara sinirlendiğini itiraf etti. Ancak şunu her zaman biliyor: “İyi oynadığın günlerde, onlar da çenelerini kapalı tutmak zorunda kalırlar.” Ve bu günler artık gelmek üzere, diye rakiplerini uyardı Lamine Yamal: "Büyük maçlar – yarı final ya da final – yaklaştıkça seviyemi her zaman yükseltiyorum. Ben hiçbir zaman özellikle grup aşamasında parlayan bir oyuncu tipi olmadım. Bu konuya oldukça sakin yaklaşıyorum."

    Bir an için düşünün: Salı günü İspanya’nın Fransa ile oynayacağı yarı final maçında Lamine Yamal’ın attığı bir gol, Avrupa şampiyonu lehine sonucu belirlesin. O zaman bir anda, bu turnuva büyük olasılıkla Lamine Yamal’ın Dünya Kupası haline gelebilir.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda

    Tur

    Maç

    Oynama süresi (dakika)

    Gol

    Asist

    Grup aşaması, 1. maç günü

    İspanya - Yeşil Burun Adaları 0:0

    19

    -

    -

    Grup aşaması, 2. maç günü

    İspanya - Suudi Arabistan 4:0

    45

    1

    -

    Grup aşaması, 3. maç günü

    İspanya - Uruguay 1:0

    76

    -

    -

    Son 16 turu

    İspanya - Avusturya 3:0

    85

    -

    -

    Son 16 turu

    İspanya - Portekiz 1:0

    90

    -

    -

    Çeyrek final

    İspanya - Belçika 2:1

    90

    -

    -


Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
İspanya crest
İspanya
ESP