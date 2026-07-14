Lamine Yamal’ın Dünya Kupası’ndaki performansını değerlendirirken, Barça yıldızının turnuvanın başında henüz tam olarak forma girmemiş olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Nisan sonunda, İspanya şampiyonu takımının Celta Vigo’ya karşı oynadığı lig maçında (1-0) oldukça tuhaf bir şekilde uyluk kasında yırtık yaşadı ve bunun üzerine sezonun geri kalanını kaçırdı.

Dünya Kupası'nın başlamasına kadar Lamine Yamal'ın fiziksel durumu konusunda soru işaretleri vardı; Kap Verde'ye karşı oynanan açılış maçında ilk 11'de yer alması henüz mümkün değildi. Yaklaşık sekiz haftadır maç tecrübesi olmayan bu yetenekli oyuncu, maçın son 20 dakikasında oyuna girdiğinde, İspanya, sürpriz bir şekilde güçlü bir performans sergileyen Kap Verde karşısında 0-0'lık skorla oynanan maçta anında daha tehlikeli hale geldi. Bunu, Suudi Arabistan karşısında attığı açılış golü de dahil olmak üzere iyi bir performans izledi. Her şey yolunda görünüyordu: Lamine Yamal ile Dünya Kupası’na bir başka büyük isim daha katılmış gibi görünüyordu.

Ancak esas olarak istatistiklere bakanlar için Yamal’dan bundan sonra pek bir şey gelmedi. Yine de İspanyollar için büyük bir değeri olduğu su götürmez. Bir yandan, teknik direktör Luis de la Fuente’nin oyun anlayışında çok önemli bir yer tutan takım ruhu için top kaybı anlarında önemli işler yapıyor, hiçbir zaman kendini oyun dışı bırakmıyor ve hiçbir görevi küçümsemiyor. İkincisi ise, hücumda henüz istenen şekilde sürekli olarak parlayamasa da, koşu rotaları, dar alanlardaki çözümleri ve sadece birkaç rakibin ona odaklanması gerçeğiyle bile hücum oyununda kesinlikle önemli bir rol oynuyor.

Eski İspanya milli takım oyuncusu Cesar Azpilicueta, BBC'de yorumcu olarak durumu oldukça iyi özetledi: İspanya'nın Belçika'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından Lamine Yamal hakkında "Bence daha fazlasını verebilir" dedi. "Oyununu henüz gol veya asistlere dönüştüremediği doğru. Ancak İspanya'nın oyun yapısında büyük bir etkisi var."

Ve zaten bu kadar büyük bir etkiye sahip olduğu için, Lamine Yamal’ın ne kadar genç olduğunu bazen kolayca unutuyoruz. Karşılaştırma yapmak gerekirse: Tıpkı İspanyol oyuncu gibi, Lionel Messi de 2006 Dünya Kupası sırasında 19 yaşına basmıştı. Ve bu Dünya Kupası’ndaki performansları sayesinde giderek daha fazla gözlemcinin, şüphesiz tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğu konusunda hemfikir olduğu Arjantinli oyuncu, o dönemde Lamine Yamal’ın milli takım üzerindeki etkisine henüz çok uzaktaydı. Messi o dönemde Arjantin’in turnuvadaki beş maçından sadece üçünde forma giymişti; Almanya’ya karşı çeyrek finalde elendikleri maçta ise 120 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. Grup aşamasında Sırbistan ve Karadağ’a karşı 6-0 kazanılan maçta bir gol ve bir asist kaydetmişti, ancak Messi 2006’da Arjantin için, Lamine Yamal’ın bugün İspanya için olduğu kadar önemli bir rol oynamamıştı.