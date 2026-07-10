Lamine Yamal, Dünya Kupası finalinde Arjantin’i görmek istiyor; İspanya’nın kahramanı ise Lionel Messi’nin formasına göz dikmiş durumda

Bu rüya gibi finalin gerçekleşebilmesi için İspanya’nın, Cuma günü Los Angeles Stadyumu’nda oynanacak çeyrek final maçında, son 18 maçında yenilgi yüzü görmemiş Belçika takımını aşması gerekiyor. Bu maç, Yamal’a 19 yaşından önce üç Dünya Kupası eleme maçında ilk 11’de yer alan ilk İspanyol oyuncu olarak tarihe geçen rekorunu daha da ileriye taşıma fırsatı sunuyor.

Bu arada, 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Messi ve Arjantin milli takımı da Pazar günü Kansas City Stadyumu’nda İsviçre ile oynayacakları zorlu maça hazırlanmak zorunda.