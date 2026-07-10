Getty Images Sport
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Lamine Yamal, Dünya Kupası finalinde Arjantin’i görmek istiyor; İspanya’nın kahramanı ise Lionel Messi’nin formasına göz dikmiş durumda
Yamal en büyük hayalini açıklıyor
Barcelona’nın genç yıldızı ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Yamal, Mundo Deportivo’ya verdiği Dünya Kupası anketinde büyük hedeflerini açıkça dile getirdi. Yetenekli kanat oyuncusu, La Roja’nın finale kadar yükselmesi halinde Arjantin ile rüya gibi bir karşılaşma yaşamayı çok istediğini belirtti. Yamal’ın en büyük arzusu, sadece ülkesini zafere taşımakla kalmayıp, aynı zamanda futbol efsanesi ve eski Barça ikonu Messi ile forma değiş tokuşu yapma fırsatını da yakalamaktır.
- Getty Images Sport
Genç, Messi’nin formasını hedefliyor
Bu büyük turnuvadaki tercihleri ve kişisel hedeflerini ele alan kısa bir röportajda Yamal kesin bir cevap verdi. Hangi oyuncuyla forma değiştirmek istediği sorulduğunda şöyle yanıtladı: “Messi ile.”
İspanya’nın finale kalması durumunda kiminle karşılaşmak istediği sorulduğunda ise Fas kökenli genç oyuncu, “Arjantin” diye yanıt verdi.
Yamal, Dünya Kupası’ndaki en büyük sürprizini açıkladı
Kuzey Amerika’daki turnuva, pek çok takım ve oyuncunun izleyicilerin kalbini ve ilgisini kazanmasıyla sürpriz parlayan isimlerle doluydu. Yamal’a şu ana kadar en büyük sürprizin ne olduğu sorulduğunda, Fas’ın kahramanı İsmail Saibari’yi gösterdi. Turnuva sırasında PSV'den Bayern Münih'e transferi kesinleşen bu forvet, üç maç üst üste gol attıktan sonra Hollanda'ya karşı penaltı atışlarında galibiyeti getiren penaltıyı da gole çevirdi. Ancak ne yazık ki 25 yaşındaki oyuncu, Kanada maçında sakatlandı ve Fransa'ya karşı kaybedilen çeyrek final maçında forma giyemedi.
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Ağır siklet maçları yıldızları bekliyor
Bu rüya gibi finalin gerçekleşebilmesi için İspanya’nın, Cuma günü Los Angeles Stadyumu’nda oynanacak çeyrek final maçında, son 18 maçında yenilgi yüzü görmemiş Belçika takımını aşması gerekiyor. Bu maç, Yamal’a 19 yaşından önce üç Dünya Kupası eleme maçında ilk 11’de yer alan ilk İspanyol oyuncu olarak tarihe geçen rekorunu daha da ileriye taşıma fırsatı sunuyor.
Bu arada, 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Messi ve Arjantin milli takımı da Pazar günü Kansas City Stadyumu’nda İsviçre ile oynayacakları zorlu maça hazırlanmak zorunda.
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