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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Lamine Yamal, Dünya Kupası finalinde Arjantin’i görmek istiyor; İspanya’nın kahramanı ise Lionel Messi’nin formasına göz dikmiş durumda

L. Yamal
İspanya
Dünya Kupası
Arjantin
L. Messi

İspanya’nın yıldızı Lamine Yamal, son şampiyon Arjantin ile rüya gibi bir Dünya Kupası finaline çıkmayı hedeflediğini belirterek, efsane Lionel Messi ile forma değiş tokuşu yapmak istediğini açıkladı. Barcelona’nın genç yıldızı, turnuva öncesi verilen sözler konusunda ayaklarını yere basmayı tercih etti ve bu prestijli kupayı kazanmak dışında gerçekten önemli olan tek hedefin bu olduğunu vurguladı.

  • Yamal en büyük hayalini açıklıyor

    Barcelona’nın genç yıldızı ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Yamal, Mundo Deportivo’ya verdiği Dünya Kupası anketinde büyük hedeflerini açıkça dile getirdi. Yetenekli kanat oyuncusu, La Roja’nın finale kadar yükselmesi halinde Arjantin ile rüya gibi bir karşılaşma yaşamayı çok istediğini belirtti. Yamal’ın en büyük arzusu, sadece ülkesini zafere taşımakla kalmayıp, aynı zamanda futbol efsanesi ve eski Barça ikonu Messi ile forma değiş tokuşu yapma fırsatını da yakalamaktır.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Genç, Messi’nin formasını hedefliyor

    Bu büyük turnuvadaki tercihleri ve kişisel hedeflerini ele alan kısa bir röportajda Yamal kesin bir cevap verdi. Hangi oyuncuyla forma değiştirmek istediği sorulduğunda şöyle yanıtladı: “Messi ile.”

    İspanya’nın finale kalması durumunda kiminle karşılaşmak istediği sorulduğunda ise Fas kökenli genç oyuncu, “Arjantin” diye yanıt verdi.

  • Yamal, Dünya Kupası’ndaki en büyük sürprizini açıkladı

    Kuzey Amerika’daki turnuva, pek çok takım ve oyuncunun izleyicilerin kalbini ve ilgisini kazanmasıyla sürpriz parlayan isimlerle doluydu. Yamal’a şu ana kadar en büyük sürprizin ne olduğu sorulduğunda, Fas’ın kahramanı İsmail Saibari’yi gösterdi. Turnuva sırasında PSV'den Bayern Münih'e transferi kesinleşen bu forvet, üç maç üst üste gol attıktan sonra Hollanda'ya karşı penaltı atışlarında galibiyeti getiren penaltıyı da gole çevirdi. Ancak ne yazık ki 25 yaşındaki oyuncu, Kanada maçında sakatlandı ve Fransa'ya karşı kaybedilen çeyrek final maçında forma giyemedi.

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  • yamal Tielemans(C)Getty images

    Ağır siklet maçları yıldızları bekliyor

    Bu rüya gibi finalin gerçekleşebilmesi için İspanya’nın, Cuma günü Los Angeles Stadyumu’nda oynanacak çeyrek final maçında, son 18 maçında yenilgi yüzü görmemiş Belçika takımını aşması gerekiyor. Bu maç, Yamal’a 19 yaşından önce üç Dünya Kupası eleme maçında ilk 11’de yer alan ilk İspanyol oyuncu olarak tarihe geçen rekorunu daha da ileriye taşıma fırsatı sunuyor.

    Bu arada, 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Messi ve Arjantin milli takımı da Pazar günü Kansas City Stadyumu’nda İsviçre ile oynayacakları zorlu maça hazırlanmak zorunda.

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