Lamine Yamal, daha önce kendisinin ve Lionel Messi'nin giydiği Barcelona'nın 10 numaralı formayı "koruduğu" için Ronaldinho'dan özel övgü aldı

Ronaldinho, ABD ziyareti sırasında, 2015'ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kovalayan Barcelona'nın hâlâ Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olduğuna olan inancını yineledi. Oyuncu şöyle konuştu: "Şüphesiz [Barcelona] Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olmaya devam ediyor ve ben her zaman onları takip ediyor ve Barça'nın bunu muhteşem bir şekilde başarmasını umuyorum."

Efsanevi oyun kurucu, Messi'nin Inter Miami'ye transferini gördükten sonra Major League Soccer'ın etkileyici büyümesine de dikkat çekti ve taraftarların kendisine karşı duyduğu kalıcı sevgiyi değerlendirdi. Şöyle ekledi: "Her yıl [MLS] çok büyüyor ve umarım bu güzel ülkede böyle devam eder. İnsanlar her yıl futbola daha çok ilgi duyuyor ve bu çok güzel. Bu sevgi için Tanrı'ya şükretmek zorundayım; nereye gidersem gideyim, insanlar bana her zaman çok iyi davranıyor, bu yüzden bu bir zevk."

Ronaldinho ayrıca Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'i son kez sahaya çıkaracağını da destekledi ve şunları ekledi: "O hala dünyanın en iyisi ve umarım Dünya Kupası'na en iyi formunda gelir ve harika şeyler yapar."