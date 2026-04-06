Getty Images Sport
Çeviri:
Lamine Yamal, daha önce kendisinin ve Lionel Messi'nin giydiği Barcelona'nın 10 numaralı formayı "koruduğu" için Ronaldinho'dan özel övgü aldı
Samba efsanesi, Katalan varisi destekliyor
2005 Ballon d'Or ödülünün sahibi, futbol tarihinin en büyük oyuncularıyla özdeşleşmiş olan Barcelona'nın 10 numaralı formayı giymenin getirdiği muazzam baskıdan bahsetti. Katalonya'da kendi zirve döneminde Messi'ye rehberlik etmiş olmasıyla tanınan Ronaldinho'nun onayı, Yamal'ın yıldırım gibi yükselişini sürdürürken büyük önem taşıyor. 46 yaşındaki futbolcu, genç oyuncunun bu kadar genç yaşta beklentilerin yükünü kaldırabileceğine dair tam bir güven duyduğunu ifade etti.
- Getty Images Sport
Ronaldinho, 'olağanüstü' Yamal'ı övüyor
Ronaldinho, Yamal'ın profesyonel kariyerinin henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen, teknik becerisinin onu şimdiden dünya çapındaki en yetenekli oyuncular arasına yerleştirdiğini belirtti. Brezilyalı oyuncu, Blaugrana'nın yaratıcı kalbini temsil eden formanın, sahada sihir yaratabilen bir oyuncunun elinde kaldığını vurguladı. Ole'ninbu ikonik numaranın 18 yaşındaki oyuncu tarafından layıkıyla korunduğu sorusuna Ronaldinho, "Şüphesiz. O dünyanın en iyilerinden biri, henüz çok genç ama şimdiden inanılmaz şeyler yapıyor. Numara çok iyi korunuyor." yanıtını verdi.
- Getty
Messi hâlâ 'dünyanın en iyisi'
Ronaldinho, ABD ziyareti sırasında, 2015'ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kovalayan Barcelona'nın hâlâ Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olduğuna olan inancını yineledi. Oyuncu şöyle konuştu: "Şüphesiz [Barcelona] Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olmaya devam ediyor ve ben her zaman onları takip ediyor ve Barça'nın bunu muhteşem bir şekilde başarmasını umuyorum."
Efsanevi oyun kurucu, Messi'nin Inter Miami'ye transferini gördükten sonra Major League Soccer'ın etkileyici büyümesine de dikkat çekti ve taraftarların kendisine karşı duyduğu kalıcı sevgiyi değerlendirdi. Şöyle ekledi: "Her yıl [MLS] çok büyüyor ve umarım bu güzel ülkede böyle devam eder. İnsanlar her yıl futbola daha çok ilgi duyuyor ve bu çok güzel. Bu sevgi için Tanrı'ya şükretmek zorundayım; nereye gidersem gideyim, insanlar bana her zaman çok iyi davranıyor, bu yüzden bu bir zevk."
Ronaldinho ayrıca Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'i son kez sahaya çıkaracağını da destekledi ve şunları ekledi: "O hala dünyanın en iyisi ve umarım Dünya Kupası'na en iyi formunda gelir ve harika şeyler yapar."
- AFP
Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası hedefleri
Ronaldinho, bu yaz Kuzey Amerika topraklarında geleneksel devlerin ve yükselen güçlerin karşı karşıya geleceği, son derece çekişmeli bir turnuva olacağını öngörüyor. Brezilya’nın, 2002’den beri kazanamadığı kupaya ciddi bir şekilde talip olmak için her pozisyonda gerekli kaliteye sahip olduğunu savunuyor. Şöyle konuştu: “Brezilya’yı çok iyi görüyorum; kaleciden forvetlere kadar harika oyunculara sahip, her pozisyonda kalitesi yüksek, güçlü bir takım. Tüm takımlar çok güçlü bir şekilde turnuvaya katıldığından, çok güzel bir Dünya Kupası olacak. Herkes çok güçlü, bu sefer çok sayıda takım var ve turnuva daha da heyecanlı geçecek."