Futbol dünyası dikkatlerini 2026 Dünya Kupası’na çevirirken, bir isim diğerlerinden çok daha fazla gündemi meşgul ediyor. Barcelona'nın genç yıldızı Yamal, futbol dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Ibrahimovic'ten en büyük onayı aldı. Genç oyuncu, geçen Nisan ayında Celta Vigo maçında sakatlandıktan sonra sahalardan uzak kalmış ve grup aşaması maçlarında oynayıp oynayamayacağı konusunda ciddi şüpheler uyandırmıştı. Ancak İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, geçtiğimiz günlerde Yamal'ın La Roja'nın Dünya Kupası açılış maçında Yeşil Burun Adaları karşısında birkaç dakika sahaya çıkmaya hazır olduğunu doğruladı.

18 yaşındaki oyuncunun futbola etkisi hakkında konuşan Ibrahimovic, Fox Sports'a şunları söyledi: "Lamine Yamal özel bir oyuncu. O, çok pahalı biletler için para ödediğiniz, stadyuma gelmek için geldiğiniz ve sayesinde bu deneyimin tadını çıkarabileceğiniz bir oyuncu."