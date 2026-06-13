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Lamine Yamal, ‘çok pahalı biletlerin’ karşılığını fazlasıyla veriyor; eski Barcelona yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Blaugrana ve İspanya’nın genç yeteneğinin 2026 Dünya Kupası’nı aydınlatacağına inanıyor
Giriş ücretine değecek özel bir yetenek
Futbol dünyası dikkatlerini 2026 Dünya Kupası’na çevirirken, bir isim diğerlerinden çok daha fazla gündemi meşgul ediyor. Barcelona'nın genç yıldızı Yamal, futbol dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Ibrahimovic'ten en büyük onayı aldı. Genç oyuncu, geçen Nisan ayında Celta Vigo maçında sakatlandıktan sonra sahalardan uzak kalmış ve grup aşaması maçlarında oynayıp oynayamayacağı konusunda ciddi şüpheler uyandırmıştı. Ancak İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, geçtiğimiz günlerde Yamal'ın La Roja'nın Dünya Kupası açılış maçında Yeşil Burun Adaları karşısında birkaç dakika sahaya çıkmaya hazır olduğunu doğruladı.
18 yaşındaki oyuncunun futbola etkisi hakkında konuşan Ibrahimovic, Fox Sports'a şunları söyledi: "Lamine Yamal özel bir oyuncu. O, çok pahalı biletler için para ödediğiniz, stadyuma gelmek için geldiğiniz ve sayesinde bu deneyimin tadını çıkarabileceğiniz bir oyuncu."
- AFP
Televizyon ile gerçeklik arasındaki fark
Milyonlarca kişi Yamal’ın yıldırım gibi yükselişini televizyon ekranlarından izlerken, Ibrahimovic bu kanat oyuncusunu canlı izlemenin bambaşka bir deneyim olduğunu vurguluyor. Eski AC Milan ve PSG forveti, genç oyuncuyu akranlarından ayıran teknik nüanslara dikkat çekti. Bu nitelikler, Yamal'ın Barcelona'da geçirdiği muhteşem 2025-26 sezonunda tam anlamıyla ortaya çıktı. O sezon, tüm turnuvalarda 45 maçta 24 gol attı ve 18 asist yaptı, La Liga şampiyonluğunu kazanarak muhteşem sezonunu taçlandırdı.
"Televizyonda özel ve iyi görünüyor. Ama yakından bakıldığında daha da özel," diye ekledi Ibrahimovic. "18 yaşında olması inanılmaz. Topa her dokunduğunda, onun farklı olduğunu görebilirsiniz. Top kontrolü, driplingi, gol atma yeteneği... Harika bir maç için tüm umutlarım onun üzerinde."
La Roja'nın sakatlık endişelerini aşması
Yamal'ın son dönemde yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle turnuva öncesinde fiziksel durumu hakkında endişeler artmıştı. Ancak, Barcelona altyapısından yetişen oyuncunun tamamen iyileşmiş ve İspanya'nın H Grubu'nda dünya şampiyonluğu yolunda vereceği mücadelede forvet hattını yönetmeye hazır olması bekleniyor. İspanya, bu grupta Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşı karşıya gelecek.
Henüz 18 yaşında Dünya Kupası'na ilk kez katılacak olan Yamal, şimdiden futbol tarihinin en büyük oyuncularıyla karşılaştırılan bir isim olarak, tüm ulusun beklentilerini sırtında taşıyor. Genç yaşına rağmen, İspanya formasıyla 25 maça çıktı, 6 gol attı ve 12 asist yaptı. Ayrıca İspanya'nın Euro 2024 zaferinde de kilit bir rol oynadı; yarı finalde Fransa'ya karşı turnuvanın en iyi gollerinden biri olarak kabul edilen muhteşem bir gol attı ve bu zaferle sonuçlanan turnuva boyunca 4 asist kaydetti.
- Getty Images Sport
2010'daki zaferin peşinde: İspanya'nın kurtuluş umudu Yamal
İspanya, bu Dünya Kupası'nda Yamal'a büyük umutlar bağlayarak yeniden yükselişe geçmeyi ve son üç turnuvadaki acı hayal kırıklıklarını telafi etmeyi hedefliyor. La Roja, 2018 ve 2022'de 16 turunda elenmiş, 2014'te ise şok edici bir şekilde grup aşamasında turnuvadan ayrılmıştı. Genç yetenek forvet hattını sürüklerken, ülke tarihindeki ikinci prestijli kupayı kazanmayı ve 2010'da Güney Afrika'da elde ettiği tarihi ve unutulmaz zaferden bu yana ilk dünya şampiyonluğunu elde etmeyi umuyor.