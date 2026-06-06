Getty Images
Çeviri:
Lamine Yamal bir ödül daha kazandı! Barcelona'nın yıldızı La Liga'da Sezonun En İyi Oyuncusu seçilirken, Joan Garcia ise En İyi Kurtarış ödülünü aldı
Barcelona yıldızları La Liga ödüllerine damga vurdu
Yamal, Barcelona formasıyla sergilediği olağanüstü performansların ardından La Liga'da Sezonun En İyi Oyuncusu seçilerek muhteşem bir sezonu taçlandırdı. 18 yaşındaki oyuncu, Flick'in takımının 94 puanla ligi zirvede bitirdiği şampiyonluk sezonunda kilit bir rol oynadı. Kanat oyuncusu, ligi 16 gol ve 11 asistle tamamlayarak Barcelona'nın hücumundaki önemini bir kez daha vurguladı. La Masia mezunu oyuncu, takım arkadaşı Ferran Torres ile birlikte Zarra Ödülü'nü paylaştı.
Barcelona'nın hakimiyeti, bireysel ödüllerin ötesine uzandı. Flick, Katalan devini İspanyol futbolunun zirvesine taşıdıktan sonra üst üste ikinci kez Sezonun En İyi Teknik Direktörü seçildi.
"Rakip savunmaların baş belası"
Yamal, ligin en etkili oyuncularından biri olarak adını duyurduğu bir sezonun ardından bu ödüle layık görüldü. Bu ödül, geçen sezon Raphinha'nın başarısının ardından, bir Barcelona oyuncusunun üst üste ikinci kez ligin en iyi bireysel ödülünü kazanması anlamına geliyor.
Kulübün resmi açıklamasında, "Lamine Yamal'ın yeteneğine bir ödül daha. FC Barcelona'nın 10 numarası, 2025/26 LaLiga sezonunun en iyi oyuncusu seçildi" denildi.
"La Masia'nın forvetinin sihirbazlığı ortada. Her maçta dripling, gol ve asistler yaptı. Blaugrana'nın hücum tehditlerini durdurmak için büyük çaba sarf etmek zorunda kalan rakip savunmalar için tam bir baş belası."
Garcia, Sezonun En İyi Kurtarışı ödülünü kazandı
Maçın savunma yönü de takdir gördü; Garcia, sezonun en iyi kurtarışı ödülünü aldı. Kaleci, kulübe katıldığından beri adeta bir keşif oldu ve şampiyonluk yarışındaki birçok çekişmeli karşılaşmada hayati öneme sahip güvenilir bir kaleci olduğunu kanıtladı.
Ona bu ödülü kazandıran an, Cornella stadyumunda Espanyol ile oynanan derbi maçında Pere Milla'nın kafa vuruşunu tek elle yaptığı muhteşem kurtarıştı. Garcia'nın o maçtaki kahramanlıkları, ligin tamamında sadece 21 gol yiyerek Zamora Ödülü'nü de kazandığı bir sezonun simgesi oldu.
- Getty Images Sport
Başarılı bir sezonun üzerine inşa ederek
İspanyol futbolunun zirvesine ulaşan Barcelona, şimdi bu ivmeyi gelecek sezona da taşımayı hedefliyor. Yamal’ın hızlı gelişimi devam ederken ve Flick’in projesinin sağlam temellere oturmasıyla birlikte beklentiler daha da artacak. Kulübün yükselen yetenekleri deneyimli oyuncularla harmanlama becerisi şimdiden büyük başarılara imza attı. Bireysel ödülleri silip süpürdükten ve lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra Blaugrana, önümüzdeki sezonlarda da hakimiyetini sürdürmeyi hedefliyor.