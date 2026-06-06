Lamine Yamal bir ödül daha kazandı! Barcelona'nın yıldızı La Liga'da Sezonun En İyi Oyuncusu seçilirken, Joan Garcia ise En İyi Kurtarış ödülünü aldı

Yamal, ligin en etkili oyuncularından biri olarak adını duyurduğu bir sezonun ardından bu ödüle layık görüldü. Bu ödül, geçen sezon Raphinha'nın başarısının ardından, bir Barcelona oyuncusunun üst üste ikinci kez ligin en iyi bireysel ödülünü kazanması anlamına geliyor.

Kulübün resmi açıklamasında, "Lamine Yamal'ın yeteneğine bir ödül daha. FC Barcelona'nın 10 numarası, 2025/26 LaLiga sezonunun en iyi oyuncusu seçildi" denildi.

"La Masia'nın forvetinin sihirbazlığı ortada. Her maçta dripling, gol ve asistler yaptı. Blaugrana'nın hücum tehditlerini durdurmak için büyük çaba sarf etmek zorunda kalan rakip savunmalar için tam bir baş belası."







