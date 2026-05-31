Getty/GOAL
Çeviri:
Lamine Yamal, Barcelona ve İspanya milli takımındaki performanslarıyla tüm zamanların en iyileriyle karşılaştırılmasının ardından, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan esinlendiği "gol"ünü paylaştı
Efsanelerle aynı masada oturmak
Yamal’ın şimdiden dünya çapında bir süperstar olduğu şüphe götürmez. Bu kadar genç yaşta İspanyol forvet, yeteneği, kişiliği ve önemli maçları belirleme becerisiyle futbolseverleri hayran bırakmıştır. Bu nedenle, elit seviyeye çıktığından beri Messi ve Ronaldo ile karşılaştırılmaları kaçınılmaz olmuştur; ancak Barcelona oyuncusu bu tartışmanın dışında kalmayı tercih etmektedir.
FIFA ile yaptığı röportajda Lamine Yamal, tutumunu net bir şekilde ortaya koydu: “Amacım onlarla karşılaştırılmak değil, onlarla aynı kefeye konmaktır. Böylece bir dahaki sefere bu soru sorulduğunda, benim adım da onlarınkiyle birlikte anılacaktır.”
- Getty Images
Kendi gelişimine odaklanmak
İspanyol kanat oyuncusu, kendi gelişimine odaklanmanın ve karşılaştırmalara takılmamanın öneminden de bahsetti. Camp Nou’da ve ötesinde sahadaki kişisel gelişimini gözden kaçırırsa, potansiyeli etrafında sürekli dönen bu gürültünün ters etki yaratabileceğine inanıyor.
Genç oyuncu, Barcelona ile muhteşem bir sezon geçirdi ve Avrupa futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladı. "Kendini başkalarıyla karşılaştırmaya kapılırsan, kendi ayağına kurşun sıkmış olursun. Kendi yolumu bulmak, oyundan keyif almak ve insanlara gülümsetecek şeyler sunmak istiyorum. Emekli olduğumda da insanların geriye dönüp beni izlemekten keyif almalarını umuyorum," dedi.
Ülke için en büyük hedef
Yamal, nihai "hedefinin", modern futbolu yirmi yıl boyunca şekillendiren bu iki ismin ulaştığı kalıcı zirveye çıkmak olduğunu açıkça ortaya koydu. Şu anki formunun sadece geçici bir başarı değil, zirvede geçireceği uzun bir kariyerin başlangıcı olmasını sağlamak istiyor. Yamal ayrıca, İspanya'nın iki yıl önce Euro şampiyonluğunu kazanmasının ardından, turnuvanın şampiyonlarından biri olarak görülen konumuna karşı rehavete kapılmak istemiyor.
"Komik, çünkü EURO'da durum tam tersiydi. Kimse bizi şampiyon olarak görmüyordu ve bu bizim için iyi oldu. Favori olmak, sahaya çıktığınızda hiçbir şey ifade etmez. Size bir avantaj sağlamaz ya da daha fazla gol atmanıza yardımcı olmaz. Yine de her maçı tek tek ele almak zorundasınız. Arjantin, Fransa, Portekiz, İngiltere gibi birçok güçlü takım var ve herkes Dünya Kupası'nda en iyi performansını sergiliyor. Bizim için önemli olan İspanya için her şeyi vermek ve oyun tarzımıza güvenmek çünkü bana göre en iyi futbolu biz oynuyoruz," dedi Yamal.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası'na hazırlık yarışı
Şimdi, kariyerindeki bir sonraki büyük hedef ilk Dünya Kupası'nda forma giymek olacak. Ancak İspanya'da, kanat oyuncusunun La Liga'nın son haftalarında kas sakatlığı geçirmesi nedeniyle fiziksel durumu konusunda endişeler devam ediyor. Bu durum, sağlık ekibinin aralıksız çalışmasına rağmen, turnuvanın ilk turlarında forma giyip giyemeyeceği konusunda ciddi şüpheler doğurdu.
Hedefi Uruguay maçına yetişmek olsa da, grup aşamasının ilk maçlarını kaçırması bekleniyor. Tıbbi ekip, büyük bir uluslararası turnuvanın yüksek yoğunluklu atmosferinde kas sorununun ağırlaşmaması için temkinli bir yaklaşım sergiliyor.