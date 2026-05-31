Lamine Yamal, Barcelona ve İspanya milli takımındaki performanslarıyla tüm zamanların en iyileriyle karşılaştırılmasının ardından, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan esinlendiği "gol"ünü paylaştı

Yamal, nihai "hedefinin", modern futbolu yirmi yıl boyunca şekillendiren bu iki ismin ulaştığı kalıcı zirveye çıkmak olduğunu açıkça ortaya koydu. Şu anki formunun sadece geçici bir başarı değil, zirvede geçireceği uzun bir kariyerin başlangıcı olmasını sağlamak istiyor. Yamal ayrıca, İspanya'nın iki yıl önce Euro şampiyonluğunu kazanmasının ardından, turnuvanın şampiyonlarından biri olarak görülen konumuna karşı rehavete kapılmak istemiyor.

"Komik, çünkü EURO'da durum tam tersiydi. Kimse bizi şampiyon olarak görmüyordu ve bu bizim için iyi oldu. Favori olmak, sahaya çıktığınızda hiçbir şey ifade etmez. Size bir avantaj sağlamaz ya da daha fazla gol atmanıza yardımcı olmaz. Yine de her maçı tek tek ele almak zorundasınız. Arjantin, Fransa, Portekiz, İngiltere gibi birçok güçlü takım var ve herkes Dünya Kupası'nda en iyi performansını sergiliyor. Bizim için önemli olan İspanya için her şeyi vermek ve oyun tarzımıza güvenmek çünkü bana göre en iyi futbolu biz oynuyoruz," dedi Yamal.