AFP
Çeviri:
Lamine Yamal, Barcelona tarafından "incitildi"! Genç sansasyon mutsuzken Hansi Flick yıldızın oyundan alınmasıyla ilgili fırtınaya açıklık getirmek zorunda kaldı
Oyuncu değişikliği huzursuzluk söylentilerini alevlendirdi
Yamal'ın mutluluğu, Barcelona'nın Elche karşısında aldığı 5-0'lık farklı galibiyet sırasında sergilediği soru işaretleri yaratan beden dili nedeniyle İspanyol medyasında büyük tartışma konusu oldu. Barcelona, pazar günü La Liga'daki şampiyonluk unvanını savunmaya çok etkileyici bir başlangıç yaparken, 19 yaşındaki oyuncu mücadelede yalnızca 65 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu oyundan çıkarken gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşadı ve bu da İspanyol basınında anında tartışma başlattı.
İspanya'nın popüler TV spor programı El Chiringuito'da sunucu Josep Pedrerol, kulübün konuyu oyuncuyla özel bir görüşme yapacak kadar ciddiye aldığını açıkladı. Pedrerol şöyle dedi: "Bana kulüpte, daha önce görmedikleri görüntüler aldıkları için yarın bunu doğrudan ona soracakları ve her şeyin yolunda olup olmadığını öğrenmek isteyecekleri söylendi."
- Getty Images Sport
Ayrılan 'kardeşler' için endişe
Bazıları onun ruh halini doğrudan oyundan alınmasına bağlasa da gazeteci Jota Jordi, SPORT aracılığıyla, Yamal’ın mutsuz göründüğü yönündeki algının bu yaz üç yakın isminin olası ayrılığından kaynaklandığını öne sürüyor. Haberlerde, Alejandro Balde, Marc Casado ve Hector Fort'un, mali dengeyi sağlamak isteyen Katalan devi tarafından gönderilebileceği belirtildi.
Özellikle Balde, yüklü bir bonservisle Manchester United'a transferiyle ciddi şekilde anılıyor; Jordi ise bunun genç İspanyol üzerindeki duygusal etkisinin büyük olduğuna inanıyor. Bu ilişkilerin ne kadar güçlü olduğuna dikkat çeken Jordi, "Onun için kardeş gibiler ve bana söylenen, bunun Lamine'i üzdüğü" dedi.
Flick, yıldız oyuncusunu savundu
Medyada artan gürültüye rağmen Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Athletic Bilbao maçı öncesinde herhangi bir sorun ya da kötü tavır yönündeki konuşmaları hızla küçümsedi. Flick, oyuncunun hafta sonundaki galibiyet sırasında fiziksel olarak yüzde 100 durumda olmadığını belirterek değişikliğe tıbbi bir açıklama getirdi.
"Küçük bir sorunu vardı, baş ağrısı," diyen Flick, gazetecilere konuştu. "Lamine bir dahi, bu anlaşılabilir bir durum. Üç haftadır tatildeydi ve sadece birkaç gün antrenman yaptı. Zirvesinde olmaması normal."
Flick, forvetin açılış galibiyetindeki kilit rolünü de hızla vurguladı; savunmadaki çalışma temposuna ve Raphinha'ya yaptığı asiste dikkat çekti. Teknik adam, "Onun en iyi seviyesine dönmesi için bir çözüm bulmamız gerekiyor ama oynadığı 60 dakikaya gerçekten çok değer veriyorum" diye ekledi. "İlk golde çok iyi pres yaptı, ikinci golde de topu Raphinha'ya verdi. Bize daha fazla seçenek sunuyor. Bize çok yardımcı oldu ve iyi durumda. Nasıl ilerleyeceğini göreceğiz ama ona ihtiyacımız var çünkü o sıra dışı."
- Getty Images Sport
Bir şampiyonun zihniyeti
Barcelona Teknik Direktörü, oyuncunun rekabetçi yapısına da değinerek, oyundan alınırken gösterdiği herhangi bir öfke belirtisinin disiplinsizlikten ziyade olumlu bir özellik olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Flick'e göre, ne pahasına olursa olsun sahada kalma isteği, 19 yaşındaki oyuncuyu böylesine özel bir yetenek yapan unsurların bir parçası.
Flick, yıldız oyuncunun karakterini savunmasını şu sözlerle tamamladı: "Oynamak istemesi normal. Gerçek bir şampiyon olduğunuzda, her zaman bir sonraki kupayı kazanmaya çalışırsınız. Onun tavrı bu. Takımdaki her oyuncu üst üste üçüncü lig şampiyonluğunu kazanmak için aç. Hazırız ve bunun için savaşacağız."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun