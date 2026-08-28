Medyada artan gürültüye rağmen Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Athletic Bilbao maçı öncesinde herhangi bir sorun ya da kötü tavır yönündeki konuşmaları hızla küçümsedi. Flick, oyuncunun hafta sonundaki galibiyet sırasında fiziksel olarak yüzde 100 durumda olmadığını belirterek değişikliğe tıbbi bir açıklama getirdi.

"Küçük bir sorunu vardı, baş ağrısı," diyen Flick, gazetecilere konuştu. "Lamine bir dahi, bu anlaşılabilir bir durum. Üç haftadır tatildeydi ve sadece birkaç gün antrenman yaptı. Zirvesinde olmaması normal."

Flick, forvetin açılış galibiyetindeki kilit rolünü de hızla vurguladı; savunmadaki çalışma temposuna ve Raphinha'ya yaptığı asiste dikkat çekti. Teknik adam, "Onun en iyi seviyesine dönmesi için bir çözüm bulmamız gerekiyor ama oynadığı 60 dakikaya gerçekten çok değer veriyorum" diye ekledi. "İlk golde çok iyi pres yaptı, ikinci golde de topu Raphinha'ya verdi. Bize daha fazla seçenek sunuyor. Bize çok yardımcı oldu ve iyi durumda. Nasıl ilerleyeceğini göreceğiz ama ona ihtiyacımız var çünkü o sıra dışı."