Raphinha da galibiyette kritik bir rol oynadı ve iki asist yaptı. Brezilyalı oyuncu böylece bu sezon gol katkısını 11'e çıkarırken, Yamal da dokuz gole doğrudan katkı verdi. Hücumdaki bu ortak üretkenlik, Barcelona'yı tüm kulvarlarda dikkat çekici bir şekilde 25 gole taşıdı.

Hücumdaki bu üstünlük, kulübün 2011/12 sezonundan bu yana ilk kez sadece beş maçın ardından ligde 20 gole ulaşması anlamına geliyor. Ayrıca Xavi Espart, beşinci dakikada açılış golünü attı; bu da Barcelona'nın üst üste üç maçta ilk altı dakika içinde ağları havalandırdığı anlamına geliyor.