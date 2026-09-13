Getty Images Sport
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Lamine Yamal, Barcelona'nın Levante karşısında nefes kesen bir galibiyet almasıyla Lionel Messi'nin rekoruna ortak oldu
Lionel Messi'yi eşleştirme
Barcelona, durdurulamaz Yamal'ın sürüklediği Levante karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle ligdeki mükemmel başlangıcını sürdürdü. Lamine iki gol atarak daha önce 21. yüzyılda yalnızca Lionel Messi'nin elinde bulunan bir rekora ortak oldu.
Yamal, bir sezonun ilk beş La Liga maçında üç kez duble yapan yalnızca ikinci Barcelona oyuncusu oldu; Messi bu başarıyı 2012/13 sezonunda elde etmişti. Yamal bu sezon ligde altı gole ulaştı ve Raphinha, Kylian Mbappe ile Sergio Camello'yla birlikte gol krallığında zirveyi paylaşıyor.
- AFP
Baskın hücum ikilisi
Raphinha da galibiyette kritik bir rol oynadı ve iki asist yaptı. Brezilyalı oyuncu böylece bu sezon gol katkısını 11'e çıkarırken, Yamal da dokuz gole doğrudan katkı verdi. Hücumdaki bu ortak üretkenlik, Barcelona'yı tüm kulvarlarda dikkat çekici bir şekilde 25 gole taşıdı.
Hücumdaki bu üstünlük, kulübün 2011/12 sezonundan bu yana ilk kez sadece beş maçın ardından ligde 20 gole ulaşması anlamına geliyor. Ayrıca Xavi Espart, beşinci dakikada açılış golünü attı; bu da Barcelona'nın üst üste üç maçta ilk altı dakika içinde ağları havalandırdığı anlamına geliyor.
Levante'den geç geri dönüş
Barcelona maça ilk bölümde damga vurdu ve Espart beşinci dakikada golü attı. Yamal daha sonra iki kez ağları sarstı; 19. dakikada fileleri havalandırdı ve 48. dakikada penaltıdan skoru bularak takımı adına üç gollü rahat bir üstünlük kurdu.
Ancak Levante, savunma hatalarının ardından maçın son bölümünde karşılaşmayı alevlendirdi. Ivan Romero, bir hatayı değerlendirip 79. dakikada golü attı ve Brugue dokuz dakika sonra ikinci golü ekleyerek skoru 3-2'ye getirdi. Ev sahibi ekip dramatik bir beraberlik golü için yüklendi, ancak Karim Adeyemi uzatma dakikalarının derinlerinde (93') attığı müthiş bireysel golle Barcelona'nın 4-2'lik galibiyetini perçinledi.
- Getty Images Sport
Barcelona'yı sırada ne var?
Bu galibiyet, Barcelona'nın La Liga puan tablosundaki liderliğini korumasını ve beş maçta topladığı 15 puanla kusursuz serisini sürdürmesini sağladı. Bu arada Levante, beş puanla 13. sırada yer alıyor. Flick'in ekibi, çarşamba günü Racing'i konuk ettiğinde hatasız başlangıcını sürdürmeye çalışacak, ardından cumartesi günü Sevilla karşısında zorlu bir sınav verecek.
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