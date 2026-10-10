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Çeviri:
Lamine Yamal, Barcelona'nın harika çocuğu ilk moda koleksiyonunu çıkarırken yeteneklerini sahanın dışına da taşıyor
Barselona'da dönüm noktası niteliğinde bir iş birliği
Yamal hızla küresel bir ikon hâline geliyor ve son hamlesi, La Liga savunmacılarına korku saldığı kadar yüksek moda dünyasında da ne kadar rahat olduğunu gösteriyor. Marca'nın haberine göre 19 yaşındaki forvet, ABD'li markanın İspanya pazarına resmî girişine işaret eden ilk koleksiyonu 'American Eagle x Lamine Yamal'ı tanıttı. Lansman, spor, müzik ve sokak kültürü dünyalarını bir araya getirmek için tasarlanan bir dizi etkinlikle Barselona genelinde kutlandı.
Bu özel günü kutlamak için şehir, moda tutkunları için bir oyun alanına dönüştürüldü. Dreta de l’Eixample bölgesinde 'The Studio' olarak bilinen bir pop-up alan kuruldu ve bu alanda taraftarlara Urees ve Otti Hats gibi yerel sanatçıların öncülüğünde denim özelleştirme atölyelerine katılma fırsatı sunuldu. Bu uygulamalı yaklaşım, halkın Barcelona yıldızının öne çıkardığı estetik vizyonla doğrudan etkileşime girmesini sağladı.
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Sokak sanatı ve sürpriz görünümler
Şehrin adeta ele geçirilmesi yalnızca perakende alanlarıyla sınırlı kalmadı; iş birliği, kent manzarasında da kalıcı bir iz bıraktı. Ünlü sanatçı TV Boy tarafından hazırlanan 21 metre yüksekliğindeki dev bir duvar resmi, ortaklığı anmak için tanıtıldı. Eser, Yamal'ın meteorit gibi yükselişine ve İspanya'da ve ötesinde gençler için giderek büyüyen bir stil ikonu statüsüne ulaşmasına yönelik görkemli bir saygı duruşu niteliği taşıyor.
Heyecan verici gelişmeler, Moll de la Marina'da bulunan 'American Eagle Beach Club'da daha da arttı. Davet edilen yüzlerce konuk, antrenman programına ara vererek bir rap battle'a katılan oyuncunun sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. Konuk jüri üyesi olarak görev yapan Yamal, gardırop tercihlerini ve yeni koleksiyonunun tasarım dilini büyük ölçüde etkileyen hip-hop ve sokak kültürünün içine daldı.
Tarz aracılığıyla kişisel ifade
Yamal için bu proje, basit bir sponsorluk anlaşmasından çok daha fazlası; kökleriyle ve taraftarlarıyla farklı bir mecra üzerinden bağ kurmanın bir yolu. "American Eagle ile yaptığım koleksiyonumun burada, Barselona'da, cobra vida aquí olduğunu görmek ve insanların parçaları kendilerine göre yorumlaması benim için çok özel" dedi.
Genç yıldız, sektöre duyduğu tutkuyu daha da açarak şöyle konuştu: "Moda, her zaman sevdiğim bir şey oldu ve bu koleksiyon benim kim olduğumu ve nasıl giyinmeyi sevdiğimi yansıtıyor. Bunu kendi şehrimle paylaşabilmek, işi daha da özel kılıyor."
- Getty Images Entertainment
Yeni nesil için bir marka inşa etmek
Pazarlama uzmanları, bu ortaklığın Z Kuşağı tüketicilerine ulaşma konusunda ustalık eseri bir hamle olduğuna inanıyor. American Eagle'ın Pazarlama Direktörü Craig Brommers, iş birliğinin oyuncunun akranlarıyla kurduğu sahici bağ üzerine inşa edildiğini açıkladı. Markaya göre amaç, futbolcunun dünyasıyla bağlantılı yüksek profilli deneyimler aracılığıyla Avrupa'da daha güçlü bir varlık oluşturmak için denim, yaratıcılık ve gençlik kültürünü bir araya getirmek. Yamal kulübü ve millî takımı adına sahada rekorlar kırmayı sürdürürken, saha dışındaki etkisi de benzer şekilde rekor kıran bir hızla büyüyor gibi görünüyor ve bu da onun bugün dünyanın pazarlanabilirliği en yüksek sporcularından biri olarak statüsünü pekiştiriyor.
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