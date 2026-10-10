Yamal hızla küresel bir ikon hâline geliyor ve son hamlesi, La Liga savunmacılarına korku saldığı kadar yüksek moda dünyasında da ne kadar rahat olduğunu gösteriyor. Marca'nın haberine göre 19 yaşındaki forvet, ABD'li markanın İspanya pazarına resmî girişine işaret eden ilk koleksiyonu 'American Eagle x Lamine Yamal'ı tanıttı. Lansman, spor, müzik ve sokak kültürü dünyalarını bir araya getirmek için tasarlanan bir dizi etkinlikle Barselona genelinde kutlandı.

Bu özel günü kutlamak için şehir, moda tutkunları için bir oyun alanına dönüştürüldü. Dreta de l’Eixample bölgesinde 'The Studio' olarak bilinen bir pop-up alan kuruldu ve bu alanda taraftarlara Urees ve Otti Hats gibi yerel sanatçıların öncülüğünde denim özelleştirme atölyelerine katılma fırsatı sunuldu. Bu uygulamalı yaklaşım, halkın Barcelona yıldızının öne çıkardığı estetik vizyonla doğrudan etkileşime girmesini sağladı.