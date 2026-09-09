Lamine Yamal, Barcelona'nın Feyenoord'u dağıttığı maçta Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Barcelona, 2026-27 Şampiyonlar Ligi serüvenine acımasız bir başlangıç yaptı ve açılış grup maçıında Eredivisie ekibi Feyenoord'u 5-1 mağlup etti. Hansi Flick'in takımı, Avrupa'nın en büyük sahnesinde üç kritik puanı almak için baştan sona üstün bir performans ortaya koydu.

Raphinha, henüz üçüncü dakikada gol perdesini açtıktan sonra 57. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Karim Adeyemi, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus da skora katkı yaptı, konuk ekip adına teselli golünü ise 82. dakikada Sem Steijn kaydetti.