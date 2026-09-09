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Lamine Yamal, Barcelona'nın Feyenoord'u dağıttığı maçta Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı
Barcelona, 2026-27 Şampiyonlar Ligi serüvenine acımasız bir başlangıç yaptı ve açılış grup maçıında Eredivisie ekibi Feyenoord'u 5-1 mağlup etti. Hansi Flick'in takımı, Avrupa'nın en büyük sahnesinde üç kritik puanı almak için baştan sona üstün bir performans ortaya koydu.
Raphinha, henüz üçüncü dakikada gol perdesini açtıktan sonra 57. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Karim Adeyemi, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus da skora katkı yaptı, konuk ekip adına teselli golünü ise 82. dakikada Sem Steijn kaydetti.
Yamal, Kylian Mbappe'nin dönüm noktasını geride bıraktı
Yamal, Avrupa futbol tarihine bir bölüm daha yazarak bir kez daha sahnenin merkezine çıktı. İspanyol yıldız adayı, 77. dakikada serbest vuruştan doğrudan ağları bularak dikkat çekici bireysel performansını taçlandırdı.
19 yaş 58 günlük Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir La Liga kulübü adına doğrudan serbest vuruştan gol atan en genç oyuncu oldu. Real Madrid'den Arda Guler'in (21 yaş 49 gün) ve eski Atletico Madrid forveti Sergio Aguero'nun (21 yaş 154 gün) daha önce koyduğu ölçütleri geride bıraktı.
Ayrıca bu gol, Yamal'ın kariyerindeki Şampiyonlar Ligi toplamını 21 gole katkıya çıkardı; bunların 11'i gol, 10'u asistten oluşuyor. Böylece, organizasyon tarihinde bir genç oyuncunun en fazla gole katkı rekorunun tek sahibi oldu ve Kylian Mbappe'nin önceki 20'lik toplamını geride bıraktı.
Yeni transferler, dominant performansta parladı
Yamal’ın rekor kırdığı gecenin ötesinde, birkaç diğer kilit hücum oyuncusu da farklı galibiyete önemli katkılar yaptı. Yaz transferi Jesus, oyuna sonradan girip 85. dakikada Barcelona’daki ilk golünü atarak kulüp adına gol perdesini açtı.
Adeyemi de 22. dakikada ağları havalandırarak takımına erken bölümde rahat bir avantaj sağladı. Raphinha’nın etkileyici dublesiyle birleşince, Flick’in hücum hattı 90 dakika boyunca inanılmaz bir uyum ve bitiricilik sergiledi.
Avrupa’daki bu güçlü başlangıç, Barcelona’nın bu sezon ligdeki kusursuz formunu da tamamlıyor. Flick’in ekibi, La Liga’daki ilk dört maçının tamamını kazandı ve 12 puanla İspanya 1. Futbol Ligi’nde zirvede yer alıyor.
- Getty Images Sport
Formda Barcelona'yı Levante deplasmanı bekliyor
Avrupa’da üç puanı güvenli şekilde hanesine yazdıran Barcelona, odağını hızla yeniden iç sahadaki konulara çevirecek. Katalan ekibi, bu hafta sonu La Liga’da Levante deplasmanına giderek galibiyet serisini beş maça çıkarmayı hedefliyor. Feyenoord ise İspanya’daki ağır yenilginin ardından hızlıca toparlanmak zorunda kalacak. Hollanda ekibi, Eredivisie’de iç sahada PEC Zwolle’yi ağırlayacak ve yerel ligdeki kampanyasını yeniden rayına oturtmaya çalışacak.
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